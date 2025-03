CADIVI ra mắt dòng sản phẩm dây diện thân thiện với môi trường

CADIVI hướng đến tương lai xanh

Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang đe dọa hệ sinh thái và sức khỏe con người. Trước thực trạng này, Chính phủ Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ trong việc giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp trong nước phải chuyển đổi sang sản phẩm xanh và công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường.

CADIVI với mục tiêu tiến vào kỷ nguyên xanh.

Trong suốt 50 năm hình thành và phát triển, CADIVI luôn cam kết mang đến những sản phẩm dây và cáp điện chất lượng ổn định và được kiểm chứng, đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đảm bảo các giải pháp an toàn, hiệu quả và tối ưu cho mọi công trình.

CADIVI ra mắt dòng sản phẩm dây điện thân thiện với môi trường, sử dụng vật liệu cách điện không chì LF và chậm cháy LSHF.

Với nền tảng vững chắc và tầm nhìn dài hạn, CADIVI chú trọng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), đón đầu xu hướng công nghệ mới, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất và tạo ra những sản phẩm ưu việt để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường.

Sự đầu tư mạnh mẽ vào R&D không chỉ giúp CADIVI nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn củng cố vị thế tiên phong trong ngành dây cáp điện, mở rộng thị trường quốc tế và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế Việt Nam.

Đồng hành cùng khách hàng trong kỷ nguyên mới, CADIVI khẳng định trách nhiệm với cộng đồng, tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu tác động môi trường, mang đến các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc sống và tài sản, đồng thời góp phần xây dựng một nền kinh tế bền vững và thân thiện với môi trường.

Chiến lược sống xanh, sống an toàn

"Sống xanh, Sống an toàn" là thông điệp cốt lõi mà CADIVI muốn gửi gắm thông qua dòng sản phẩm mới. "Sống xanh" không chỉ đơn thuần là việc bảo vệ môi trường mà còn là xu hướng tất yếu trong sự phát triển bền vững của xã hội hiện đại. "Sống an toàn" thể hiện sự cam kết của CADIVI trong việc mang đến những sản phẩm không chỉ có chất lượng cao mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất, bảo vệ sức khỏe con người và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới LF & LSHF của CADIVI ngày 22/3.

Theo đó, với sự đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, CADIVI vừa ra mắt dòng sản phẩm dây điện thân thiện với môi trường, sử dụng vật liệu cách điện không chì LF (Lead-Free) và chậm cháy LSHF (Low Smoke Halogen Free).

Cụ thể, dây điện không chì LF (Lead-Free) giúp giảm thiểu ô nhiễm, an toàn hơn với môi trường và con người; sản phẩm dây điện chậm cháy, ít khói LSHF (Low Smoke Halogen Free) giúp hạn chế phát sinh khi độc khi cháy, nâng cao mức độ an toàn.

Cả hai dòng sản phẩm trên đều được thiết kế với tiêu chí bền vững và an toàn cho các công trình đòi hỏi môi trường sống xanh và lành mạnh, thích hợp cho các công trình xây dựng xanh, đáp ứng các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sản phẩm mới LF & LSHF của CADIVI được trưng bày trong sự kiện ngày 22/3.

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới, CADIVI tổ chức khu vực trải nghiệm thực tế, giúp khách hàng quan sát quá trình kiểm định và thử nghiệm dòng sản phẩm dây điện thân thiện môi trường cho thấy sản phẩm có độ bền cao, chịu nhiệt tốt và cách điện tối ưu, giảm nguy cơ cháy nổ.

Trong khuôn khổ sự kiện, buổi tọa đàm "Sống xanh - Sống an toàn" cũng đã được tổ chức, xoay quanh xu hướng công trình xanh, vật liệu xanh và chiến lược phát triển bền vững. Các chuyên gia nhấn mạnh các giải pháp sản phẩm mới của CADIVI đã vượt qua các kiểm định khắt khe và đạt chứng nhận "nhãn xanh" SGBP (Singapore Green Building Product) do Hội đồng Công trình Xanh Singapore công nhận, khẳng định chất lượng trên thị trường quốc tế.

Các chuyên gia và đại diện CADIVI tại tọa đàm chia sẻ ngày 22/3.

Sự ra đời của dòng sản phẩm dây điện thân thiện với môi trường là một phần trong chiến lược dài hạn của CADIVI nhằm bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Tại sự kiện, CADIVI không chỉ ra mắt sản phẩm mới mà còn lan tỏa thông điệp và kêu gọi cộng đồng, khách hàng và đối tác cùng chung tay hành động, áp dụng lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp bền vững trong sinh hoạt và sản xuất.

Ông Hồ Quang Nhân - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) chia sẻ tại sự kiện.

Đại diện CADIVI cho biết thương hiệu tin rằng mỗi hành động nhỏ từ cá nhân và doanh nghiệp sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi lớn, góp phần xây dựng một tương lai xanh, an toàn và thịnh vượng.