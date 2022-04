Cách tối ưu hóa website bán hàng của doanh nghiệp

Để hỗ trợ các nhà bán lẻ xây dựng website đáp ứng những mục tiêu kinh doanh và phục vụ phân khúc khách hàng cụ thể, chuyên gia thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) từ hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số Martech & Salestech của Bizfly đưa ra những phân tích hành vi và trải nghiệm khách hàng khi họ truy cập và sử dụng website.

Theo kết quả khảo sát của Hootsuite và We Are Social, người Việt dành gần 7 tiếng đồng hồ để lướt Internet mỗi ngày (Ảnh minh họa: Bizfly).

Bẫy tâm lý FOMO

Những tín đồ của các sàn thương mại điện tử sẵn sàng săn deal với tinh thần cực chiến, dành phần lớn thời gian trên Internet để lướt website tìm chọn và mua hàng.

Lượng users liên tục tương tác, liên tục trải nghiệm và chốt sales là niềm ao ước của các nhà bán lẻ trực tuyến ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tuy nhiên, với nguyên tắc không bỏ hết trứng vào một giỏ, các nhà bán lẻ đang có xu hướng tự xây dựng thương hiệu mạnh và kênh bán hàng riêng, tránh lệ thuộc hoàn toàn vào các sàn thương mại điện tử.

Khéo léo vận dụng những "chiêu trò" giữ chân khách hàng dựa trên phân tích hành vi người dùng, các nhà bán lẻ có thể cải tiến trải nghiệm khách hàng, xây dựng nâng cấp, tối ưu kênh website phục vụ bán hàng đa kênh của riêng mình. Và một trong số thủ thuật cốt lõi của các sàn thương mại điện tử là ứng dụng FOMO - Fear of Missing Out, hay Hội chứng sợ bị bỏ lỡ.

Các sàn thương mại điện tử thường sử dụng FOMO như đòn bẩy tiếp cận và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi hành vi mua hàng qua nhiều hình thức như: Flash Deal, popup các chương trình khuyến mãi, banner giảm giá, voucher số lượng có hạn, hiển thị trạng thái đang mua, mặt hàng quan tâm đang gần hết số lượng, đồng hồ đếm ngược kết thúc deal ngon, hay miễn phí vận chuyển dành cho những đơn hàng đầu tiên…

Thiết kế website bán hàng là hành trình tạo ra những phản ứng hóa học trong não bộ người dùng khi trải nghiệm, thúc đẩy hành động tương tác (Ảnh: Bizfly).

Để kích hoạt FOMO, nhà thiết kế website cần đánh chiếm trọn vẹn toàn bộ giác quan của người dùng thông qua hình ảnh bắt mắt, "hớp hồn" độc giả chỉ trong cái nhìn đầu tiên. Do những quyết định được đưa ra trong hội chứng FOMO thường thiếu lý trí và mang tính bộc phát, các thông điệp nội dung trên website cần sáng tạo, linh hoạt và sử dụng những động từ, tính từ mang tính Call to Action mạnh mẽ.

Tuy nhiên, ở một số trường hợp, sử dụng FOMO quá đà lại gây hiệu ứng ngược khiến khách hàng bỏ đi nhanh hơn. Việc cân đối và căn chỉnh đúng liều lượng cần một nhà tư vấn xây dựng website chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm hơn 13 năm quản trị và thiết kế website cho hơn 5.500 khách hàng, hiểu đặc thù từng ngành nghề, Bizfly cho biết sẽ định hướng ở tầng sâu giúp doanh nghiệp chinh phục trái tim khách hàng một cách tinh tế. Tùy thuộc vào mỗi bài toán kinh doanh, loại mặt hàng, đối tượng khách hàng, thị trường lĩnh vực và tình hình thực tế của doanh nghiệp, Bizfly sẽ đưa ra những tư vấn chiến lược website tương ứng, giải quyết những vấn đề cụ thể dựa trên phân tích dữ liệu người dùng.

Tổng quan giải pháp hỗ trợ nhà bán lẻ trực tuyến từ Bizfly (Ảnh: Bizfly).

Gia tăng trải nghiệm tương tác

Theo nghiên cứu từ Harvard Business Review, một website mang đến những trải nghiệm mang tính cá nhân cao sẽ giúp doanh nghiệp cắt 50% chi phí cho chuyển đổi khách hàng, tăng 5-10% doanh thu và tối ưu bài toán chi phí - hiệu quả ngân sách sử dụng 10-30%. Doanh thu của các doanh nghiệp tăng 17% khi họ nằm trong top dẫn đầu về trải nghiệm mua sắm khách hàng, theo Forester.

Các sàn thương mại điện tử hiện nay cũng mang lại những trải nghiệm có tính chia sẻ mạnh mẽ hơn cho người tiêu dùng, chú trọng cải tiến trải nghiệm mua sắm và tương tác giữa người bán, người mua. Tiến trình hàng hóa được cho vào giỏ hàng thanh toán nhanh tạo cảm giác kích thích nôn nóng được mua hàng từ phía người xem. Người mua có thể tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán và theo dõi quá trình vận chuyển, cùng lúc đó gia nhập vào các cộng đồng và tận hưởng hàng loạt tính năng xã hội nâng cao trên cùng một nền tảng.

Do đó, khi xây dựng website cho khách hàng, Bizfly cho biết luôn quan tâm đến việc phải cung cấp cho người dùng một trải nghiệm liên tục, thuận tiện, tăng cường cảm giác kết nối giữa khách hàng và thương hiệu. Các website do Bizfly xây dựng được ưu tiên vấn đề chuẩn SEO và tối ưu để cho website thân thiện với các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing, Ask, Yandex, Cốc Cốc…, giúp website dễ dàng lên top từ khóa hơn. Đồng thời, do hành trình trải nghiệm của khách hàng rất đa dạng và chặt chẽ, website phải có tính năng hoàn hảo, không lỗi, thiếu sót tại bất kỳ thao tác người dùng nào.

Cùng với đó là bộ giải pháp marketing và bán hàng automation được tích hợp, gồm: Chatbot tư vấn, tự động chốt đơn theo kịch bản là một công cụ hiệu quả thúc đẩy khách hàng ra quyết định nhanh hơn. Email Marketing là công cụ nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, dựa trên CRM thu data - phân loại và sàng lọc data thông minh quản lý toàn bộ quy trình marketing và bán hàng…

Website bán hàng được Bizfly tích hợp linh hoạt các thương hiệu trực tuyến như VNPay, AirPay, ví điện tử 24/7 và kết nối nhanh chóng với nhiều đơn vị giao hàng vận chuyển hàng đầu cả nước, hỗ trợ cho bán hàng tối đa. Mỗi website của Bizfly đều được code tay toàn bộ theo từng tính năng riêng để đáp ứng nhu cầu riêng của mỗi khách hàng. Khi thiết kế website Bizfly cũng tối ưu mã nguồn nhằm đảo bảo doanh nghiệp có thể dễ dàng nâng cấp website khi có nhu cầu.

Đội ngũ thiết kế Bizfly sẽ tư vấn về phong cách, màu sắc… giúp website trở nên thân thiện, dễ tiếp cận, thu hút, cân bằng giữa FOMO và trải nghiệm thư giãn của người dùng. Sau khi thấu hiểu những chỉ số bounce rate, exit rate, pages per visit, thời lượng ở lại website… qua những phân tích hành vi khách hàng từ Bizfly, chủ doanh nghiệp có đủ cơ sở dữ liệu để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và những điểm cần cải thiện website của mình nhằm đạt mục đích chốt đơn, bán hàng.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, uy tín theo yêu cầu của Bizfly để nâng tầm trải nghiệm người dùng trên website của doanh nghiệp