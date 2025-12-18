Các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn sẽ phải ký cam kết về hàng giả

Theo Nghị quyết 397 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030, thời gian qua các lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện, triệt phá nhiều đường dây vi phạm quy mô lớn.

Đáng chú ý là các vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Điển hình là các vụ sản xuất, quảng cáo và phân phối sữa giả của Công ty Rance Pharma, Hacofood, ZHolding; sản xuất thực phẩm chức năng giả của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech và Công ty Mediphar; đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả tại Thanh Hóa và nhiều địa phương khác; vụ sản xuất, quảng cáo sai sự thật về kẹo rau củ Kera; hay vụ sản xuất dầu ăn chăn nuôi dùng cho người của Công ty Nhật Minh Food.

Chính phủ nhận định để thực hiện các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, các đối tượng đã lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế, chính sách, quy định pháp luật và công tác thực thi. Những vi phạm này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định và phát triển kinh tế xã hội, làm suy giảm niềm tin và gây bức xúc trong dư luận.

Người nổi tiếng quảng cáo hàng giả trong một phiên livestream (Ảnh: Kera).

Trong Kế hoạch hành động, Chính phủ đặt mục tiêu 100% sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội lớn ký cam kết và đảm bảo tuân thủ không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng và người dân sẽ được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng giả, chất lượng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Một số hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra như yêu cầu siết chặt hoạt động quảng cáo, buộc nhà khoa học, y bác sĩ, người nổi tiếng và các đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo, mạng xã hội không đưa thông tin sai sự thật, phóng đại công dụng sản phẩm; trường hợp vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội phải ký cam kết ràng buộc trách nhiệm với từng chủ thể kinh doanh, đồng thời tăng cường công cụ kiểm soát, xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ. Thời hạn từ tháng 2/2026 và định kỳ theo quý thực hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ sau tháng 2/2026...