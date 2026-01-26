Các ngân hàng “0 đồng” đã có lãi trở lại

Theo báo cáo tài chính năm 2025, 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc gồm Ngân hàng Đông Á, GPBank, OceanBank và Ngân hàng Xây dựng đều báo lãi sau một năm về tay các nhà băng lớn.

Cụ thể, theo thông tin từ VPBank, Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là kết quả tích cực sau gần 1 năm được chuyển giao bắt buộc về VPBank và tái cơ cấu toàn diện.

Năm 2015, GPBank được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, do nhà nước sở hữu 100% vốn. 10 năm sau đó, nhà băng này được các ngân hàng quốc doanh hỗ trợ quản trị và tự tái cơ cấu, trước khi được chính thức chuyển giao bắt buộc về VPBank vào tháng 1/2025.

Đến tháng 10/2025, GPBank đổi tên thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, đồng thời công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và ra mắt nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tương tự, một ngân hàng “0 đồng” khác là Ngân hàng một thành viên Ngoại thương công nghệ số (VCBNeo), tiền thân là Ngân hàng Xây dựng, cũng có lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong năm qua, sau khi được chuyển giao về Vietcombank.

Ngân hàng Xây dựng được chuyển giao về Vietcombank vào tháng 10/2024, sang tháng 1/2025 thì đổi tên thành Ngoại thương công nghệ số và có nhận diện thương hiệu mới.

Cùng được chuyển giao vào tháng 10/2024, Ngân hàng Thương mại MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), tiền thân là Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), sau khi về với Ngân hàng Quân đội (MB), cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm khoảng 100 tỷ đồng, chấm dứt thời gian dài lỗ.

Chất lượng tài sản của nhà băng này cũng cải thiện: Tổng tài sản MBV tăng mạnh từ 40.000 tỷ đồng lên 91.500 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2025; dư nợ tín dụng từ 33.600 tỷ đồng lên 65.300 tỷ đồng; huy động vốn đạt 58.100 tỷ đồng, tăng 30%.

Hay Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank), tiền thân là Ngân hàng Đông Á, theo lãnh đạo của đơn vị nhận chuyển giao HDBank, Vikki Bank "cũng đã bắt đầu có lãi" trong năm 2025.

Như vậy, sau hơn một năm được chuyển giao bắt buộc về các nhà băng lớn, các ngân hàng yếu kém đều đang kinh doanh hiệu quả, chấm dứt được chuỗi ngày thua lỗ triền miên.

Được biết, sau chuyển giao bắt buộc, định hướng chung 4 ngân hàng yếu kém đều là được đổi tên và định vị thương hiệu thành ngân hàng số, gồm Vikki Bank, MBV và VCBNeo.