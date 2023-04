Các doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nộp thuế "khủng" thế nào?

Đến thời điểm này, các doanh nghiệp "họ Vin" đều đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý I với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ.

Điểm chung là các đơn vị này đều có doanh thu tăng vọt. Trong đó, riêng Vingroup (mã chứng khoán: VIC) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 38.963 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính của tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong quý I năm nay đạt 50.271 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I đạt 4.264 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, điều đáng nói là lãi sau thuế của toàn tập đoàn đạt được trong quý I lại co lại còn 589 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Dữ liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho thấy riêng trong quý I, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Vingroup lên tới 3.604 tỷ đồng (cùng kỳ là 1.251 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là 71 tỷ đồng (cùng kỳ là 165 tỷ đồng). Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 3.675 tỷ đồng (quý I/2022 là 1.416 tỷ đồng).

Trước đó, trong năm 2022, dù báo lãi trước thuế 3.146 tỷ đồng nhưng chi phí thuế TNDN của Vingroup lên tới 10.711 tỷ đồng (nhỉnh hơn so với năm 2021 là 10.705 tỷ đồng) nên tập đoàn này ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 7.558 tỷ đồng.

Trong các năm trước, Vingroup cũng là doanh nghiệp thường xuyên nộp thuế TNDN rất lớn. Năm 2020 là 9.397 tỷ đồng. Năm 2019 là 7.921 tỷ đồng. Năm 2018 là 7.663 tỷ đồng. Năm 2017 là 3.459 tỷ đồng. Năm 2016 là 2.280 tỷ đồng. Năm 2015 là 1.351 tỷ đồng.

Phần thuyết minh báo cáo tài chính của tập đoàn thể hiện, tại ngày 31/3, số thuế và các khoản phải nộp nhà nước đã lên tới 26.221 tỷ đồng, tăng 3.877 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp là 13.161 tỷ đồng (tăng 3.317 tỷ đồng so với đầu năm); thuế giá trị gia tăng là 7.827 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.210 tỷ đồng, thuế nhà đất và tiền thuê đất là 1.818 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp khác là 2.205 tỷ đồng.

Thuế suất thuế TNDN áp dụng cho Vingroup và các công ty con trong tập đoàn trong năm là 20% lợi nhuận chịu thuế. Tuy nhiên, đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và Công ty cổ phần Vinschool (đối với thu nhập hoạt động xã hội hóa) thì được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 10%.

Bên cạnh đó, Công ty VinFast, Công ty Vinsmart và một số công ty con hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN với thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm đầu tiên kể từ khi có doanh thu; được miễn thuế TNDN trong 4 năm kể từ năm đầu tiên có thuế nhập chịu thuế (hoặc từ năm thứ 4 kể từ khi có doanh thu nếu dự án không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu) và được giảm 50% thuế TNDN cho 9 năm tiếp theo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, các công ty con tại nước ngoài thuộc Vingroup cũng có mức thuế suất TNDN phụ thuộc vào quy định của các cơ quan thuế nước sở tại.

Nhìn chung, các báo cáo thuế của Vingroup và các công ty con sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau nên số thuế được trình bày trên BCTC hợp nhất có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

Trong trường hợp lỗ thì Vingroup được phép chuyển các khoản lỗ tính thuế sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu được trong vòng 5 năm kể từ sau năm phát sinh khoản lỗ đó.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất của Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) và Vincom Retail (mã: VRE) cũng thể hiện số thuế nộp rất lớn.

Trong quý I vừa rồi, chi phí thuế TNDN của Vinhomes ghi nhận mức 3.151 tỷ đồng (gần gấp 3 con số cùng kỳ). Trong năm 2022, Vinhomes ghi nhận chi phí thuế TNDN là 9.481 tỷ đồng còn con số năm 2021 là 9.235 tỷ đồng.

Tại Vincom Retail, chi phí thuế TNDN trong kỳ của doanh nghiệp này là 225 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2022 là 123 tỷ đồng). Trước đó, chi phí thuế TNDN của Vincom Retail trong năm 2022 là 747 tỷ đồng và năm 2021 là 377 tỷ đồng.