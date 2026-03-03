Cá hồi Na Uy "kẹt" đường bay Trung Đông, nguy cơ đứt hàng tại Việt Nam

Anh Thiện Nguyễn - đại diện một cửa hàng thực phẩm nhập khẩu tại phường Tân Bình (TPHCM) - cho biết sáng 3/3, anh nhận thông báo từ kho sỉ chuyên cung ứng hàng nhập khẩu về việc chưa thể giao cá hồi tươi Na Uy theo các đơn đã đặt trong những ngày tới. Đây vốn là mặt hàng chủ lực, chiếm tỷ trọng doanh thu đáng kể của cửa hàng.

Theo lý giải từ phía kho sỉ, nhiều lô cá hồi tươi từ Na Uy đang bị ách lại tại các điểm trung chuyển ở Trung Đông như Dubai, Doha hoặc phải nằm chờ tại sân bay xuất phát do lệnh cấm bay. Việc các hãng hàng không hủy toàn bộ chuyến bay kết nối từ Trung Đông đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, khiến chuỗi vận chuyển bị gián đoạn, hàng hóa không thể về đúng kế hoạch.

Cá hồi tươi Na Uy phân phối tại thị trường TPHCM (Ảnh: Huân Trần).

Tình trạng này không chỉ xảy ra với cửa hàng của anh Thiện. Nhiều điểm kinh doanh cá hồi tươi tại TPHCM cũng đã thông báo hủy đơn vì không nhập được hàng. Trong bối cảnh nguồn cung thu hẹp đột ngột, các cửa hàng dự báo giá cá hồi tươi Na Uy trên thị trường có thể tăng trong những ngày tới.

Đại diện Công ty TNHH H2T Food - doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối cá hồi Na Uy tại phường Thới An (TPHCM) - cho biết cá hồi nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu gồm hai dòng: Cá hồi đông lạnh và cá hồi tươi.

Với cá hồi đông lạnh, sản phẩm được cấp đông sâu (thường ở mức -18°C hoặc thấp hơn) ngay sau chế biến, sau đó vận chuyển bằng container lạnh đường biển. Thời gian vận chuyển kéo dài nhưng chi phí logistics thấp hơn đáng kể so với đường hàng không. Dòng sản phẩm này phù hợp với kênh bán lẻ đại trà, chế biến công nghiệp hoặc phân khúc giá trung bình.

Cá hồi tươi nhập khẩu về Việt Nam được đóng trong các thùng xốp có đá gel hoặc đá khô (Ảnh: Huân Trần).

Ngược lại, cá hồi tươi (chilled salmon) không qua đông đá mà được bảo quản ở nhiệt độ 0-4°C, đóng trong thùng xốp kèm đá gel hoặc đá khô. Do yêu cầu thời gian giao hàng ngắn, mặt hàng này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải hàng không.

Cá hồi tươi chủ yếu phục vụ các món sashimi hoặc phân khúc khách hàng cao cấp, vì vậy giá bán thường cao hơn đáng kể so với cá hồi đông lạnh.

Phần lớn cá hồi tươi Na Uy nhập về Việt Nam xuất phát từ Oslo trước khi quá cảnh tại các trung tâm hàng không lớn ở Trung Đông rồi mới tiếp tục hành trình tới Hà Nội hoặc TPHCM. Những hãng vận chuyển chủ yếu trên tuyến này gồm Qatar Airways, Emirates và Singapore Airlines.

Quy trình logistics đối với cá hồi tươi đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt chuỗi lạnh, nhiệt độ bảo quản không vượt quá 4°C. Tổng thời gian bay từ Na Uy về Việt Nam thường dao động 15-20 giờ, nhằm đảm bảo độ tươi tối ưu khi hàng đến nơi.

Vì vậy, việc hàng loạt chuyến bay tại khu vực Trung Đông bị hủy hoặc điều chỉnh lịch đang tạo hiệu ứng domino lên chuỗi cung ứng vận tải hàng không, trong đó có mặt hàng cá hồi Na Uy. Một số lô hàng đã bị giữ lại tại các điểm trung chuyển, chưa thể tiếp tục hành trình.

Sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng tiến độ giao nhận mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Dù được bảo quản theo tiêu chuẩn chuỗi lạnh khắt khe, thời gian vận chuyển kéo dài vẫn làm gia tăng rủi ro suy giảm độ tươi và phát sinh thêm chi phí lưu kho lạnh.

Nhập khẩu cá hồi tại một doanh nghiệp ở Hà Nội (Ảnh: Huân Trần).

Trước diễn biến này, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu trong nước cho biết phải theo dõi sát lịch bay từng ngày, đồng thời tính toán phương án chuyển hướng qua các trung tâm trung chuyển tại châu Âu hoặc Đông Á. Tuy nhiên, lựa chọn thay thế thường kéo theo chi phí vận tải tăng mạnh do cước hàng không biến động đáng kể trong giai đoạn bất ổn.

Đại diện doanh nghiệp Sao Sáng Việt - đơn vị nhập khẩu cá hồi Na Uy tại Hà Nội - nhận định trong ngắn hạn, nguồn cung cá hồi tươi tại thị trường Việt Nam có thể bị gián đoạn cục bộ, đặc biệt ở phân khúc nhà hàng, khách sạn và các chuỗi sushi phụ thuộc vào nguồn hàng nhập tươi hằng ngày. Nếu tình trạng hủy chuyến kéo dài, giá bán lẻ có khả năng điều chỉnh tăng nhẹ.