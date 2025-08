BSR xuất bán sản phẩm dầu DO sang thị trường Lào

Ngày 1/8, BSR đã tổ chức xuất bán 420m3 dầu DO cho Công ty TNHH Xăng dầu Dầu khí Lào (PVOIL Lào) - đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu Việt Nam (PV Oil). Đây là cột mốc quan trọng của BSR, hòa cùng không khí thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin từ đại diện PV Oil Trans miền Trung (đơn vị vận chuyển) cho biết, những chuyến dầu DO này sau khi được nhận từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ lên đường vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi để đưa sang tiêu thụ tại thị trường Lào. Dự kiến, công tác vận chuyển đến nơi tiêu thụ sẽ mất khoảng 3-4 ngày.

Ban lãnh đạo Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đại diện các ban chuyên môn BSR và PV Oil chào mừng xuất khẩu những lô dầu DO đầu tiên sang thị trường Lào.

Trước đó, BSR đã có quá trình trao đổi, làm việc và thống nhất hợp tác với Công ty TNHH dầu mỏ Somvanchaleun (Somvanchaleun Petroleum Jelly Co., Ltd) và xuất khẩu trực tiếp dầu DO sang thị trường Lào. Cụ thể, ngày 24/7 và 25/7, BSR đã xuất khoảng 315m3 dầu DO vào 7 xe bồn vận chuyển và ngày 28/7, các xe đã hoàn tất thủ tục thông quan tại cửa khẩu Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa.

Chia sẻ về đợt xuất khẩu sản phẩm lần này, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc BSR - cho biết: “Việc mở rộng xuất khẩu sang thị trường Lào là bước đi chiến lược, khẳng định năng lực cung ứng linh hoạt của BSR và hiệu quả kết nối trong chuỗi giá trị của Petrovietnam. BSR không ngừng tối ưu danh mục tiêu thụ, vừa ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa linh hoạt xuất khẩu khi điều kiện cung - cầu cho phép”.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, BSR cam kết duy trì chất lượng sản phẩm ổn định, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu môi trường trong nước và quốc tế; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuân thủ các quy định trong toàn bộ hoạt động xuất - nhập - vận chuyển.

Thành công ban đầu này sẽ được BSR nhanh chóng nhân rộng, xây dựng thị trường, khách hàng bền vững ở Lào và các thị trường lân cận, qua đó, tiếp tục tối ưu hóa vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, gia tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

Xe xitec nhận dầu DO tại trạm xuất xe bồn của Nhà máy lọc dầu Dung Quất để sẵn sàng vận chuyển sang Lào.

Trước đó, BSR đã thực hiện xuất bán ra nước ngoài một số sản phẩm như naphtha, dầu nhiên liệu (FO), khí hỏa lỏng LPG, Propylene và hạt nhựa Polypropylene cùng với sản phẩm lưu huỳnh. Qua thời gian dài, với kinh nghiệm tổ chức hợp đồng, phân tích thị trường, quản trị rủi ro giá và điều hành logistics tích lũy từ các thương vụ trước đã tạo nền tảng quan trọng để BSR triển khai thuận lợi các hợp đồng xuất khẩu dầu DO sang Lào lần này.

Ông Lê Trung Hưng - Phó tổng giám đốc PV Oil cho biết: “Việc hợp tác, phối hợp giữa 2 đơn vị BSR và PV Oil trong chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ xăng dầu một lần nữa đã minh chứng bằng việc xuất các sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất sang thị trường Lào. Lô dầu DO lần đầu sang Lào tại thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước bạn Lào trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong khi đang phải tập trung ứng phó với lũ lụt. Ngay khi tiếp nhận từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, chúng tôi đã chỉ đạo PV Oil Lào và PV Oil Trans khẩn trương đưa qua cửa khẩu trong thời gian ngắn nhất đến thị trường tiêu thụ an toàn, hiệu quả”.

Hội thảo tăng cường liên kết chuỗi giá trị dầu khí giữa BSR và PV Oil.

Thương vụ xuất khẩu DO sang Lào của BSR không chỉ mang ý nghĩa thương mại ngắn hạn mà còn có giá trị chiến lược lâu dài. Thành công trong giai đoạn thử nghiệm hợp tác sẽ là tiền đề để hai bên mở rộng sản lượng, đa dạng hóa chủng loại.

Từ đây, BSR sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho các sản phẩm khác khi phù hợp và hướng đến những mô hình hợp tác bền vững như xây dựng điểm trung chuyển, kho vệ tinh hoặc các thỏa thuận cung ứng dài hạn. Ở tầm vĩ mô, việc sản phẩm của BSR tăng cường hiện diện tại Lào còn góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và đóng góp tích cực cho an ninh năng lượng hai nước.