Brother International (Việt Nam) tiếp tục vào “Top 100 nơi làm việc tốt nhất”

Với thứ hạng tăng dần từ năm 2020 đến nay, kết quả của Brother International (Việt Nam) trong năm 2025 là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ và định hướng phát triển nguồn nhân lực đúng đắn.

Giải thưởng do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của VCCI, với kết quả được kiểm chứng độc lập bởi Intage Việt Nam. Năm nay, khảo sát thu hút hơn 73.000 lượt phản hồi từ người đi làm và sinh viên trên toàn quốc, mang đến bức tranh khách quan, chân thực về những nơi làm việc được yêu thích tại Việt Nam.

Brother International (Việt Nam) nhận giải “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025” (Ảnh: BTC).

Đầu tư cho con người - tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp

Việc Brother International (Việt Nam) liên tục nằm trong Top 100 là kết quả của việc cải tiến toàn diện các tiêu chí quan trọng: môi trường làm việc, sự hài lòng của nhân viên, khả năng phát triển nghề nghiệp và niềm tin vào tương lai doanh nghiệp.

Sự tăng trưởng tích cực về kết quả kinh doanh cũng như thương hiệu sản phẩm trong những năm gần đây cho phép Brother tiếp tục nâng cấp phúc lợi, tạo điều kiện làm việc tốt hơn và xây dựng chiến lược phát triển nhân sự dài hạn. Công ty xem mỗi cá nhân như một tài sản chiến lược cần được nuôi dưỡng, đồng hành và phát triển.

Năm 2025, thị trường lao động biến động mạnh bởi công nghệ, AI và xu hướng làm việc linh hoạt. Brother International (Việt Nam) đang chủ động thích ứng bằng những chiến lược mới, tạo điều kiện cho nhân viên làm việc linh hoạt với công nghệ hỗ trợ (ứng dụng AI, dữ liệu và công cụ tự động hóa để tối ưu quy trình, nâng hiệu suất và tạo sự linh hoạt tối đa cho nhân viên), nâng cao kỹ năng và chuẩn hóa kỹ năng cho kỷ nguyên AI thông qua các khóa đào tạo kỹ năng số, kỹ năng sáng tạo, quản trị công nghệ được triển khai để đảm bảo nhân viên luôn “vượt trước” thay vì “đuổi theo”.

Giữa môi trường làm việc hiện đại và thay đổi nhanh chóng của công nghệ, Brother International (Việt Nam) vẫn duy trì việc nuôi dưỡng cảm xúc thông qua các hoạt động đào tạo tập trung. Điều này không chỉ giúp cải thiện năng suất mà còn tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng cho sự phát triển chuyên môn và cá nhân của từng thành viên.

Các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao tinh thần và kỹ năng cho toàn thể nhân viên Brother (Ảnh: Brother).

“At Your Side” - DNA tạo nên sự khác biệt

Tinh thần “At your side” (Luôn cạnh bên) được khắc sâu trong văn hóa Brother và là kim chỉ nam trong mọi suy nghĩ và hành động của từng thành viên Brother, ở bất kỳ vị trí nào. Khi đặt nhân sự vào vị trí trung tâm, Brother không chỉ tạo nên một môi trường làm việc nhân văn và tôn trọng mà còn nuôi dưỡng một tập thể biết sẻ chia, biết hỗ trợ và luôn hướng đến việc trao giá trị.

Theo đại diện công ty, chính sự tận tâm và tinh thần đồng hành này đã tạo nên dấu ấn khác biệt, giúp Brother trở thành nơi mà mỗi cá nhân đều cảm nhận được sự tin tưởng, an toàn và được trao cơ hội để tỏa sáng.

Hướng đến tương lai bền vững và đầy triển vọng

Từ năm 2025, Tập đoàn Brother đã mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ giới hạn trong các hoạt động về môi trường mà bao phủ toàn bộ lĩnh vực phát triển bền vững. Công ty cho biết đang nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động thiết thực nhất trong việc giảm gánh nặng lên môi trường ở tất cả các khía cạnh: phát triển, thiết kế, sản xuất, vận chuyển và tái chế, đồng thời cố gắng đưa công nghệ thân thiện với môi trường mới nhất vào các sản phẩm.

Brother giữ vững cam kết “Working with you for a sustainable future - Đồng hành cùng bạn vì một tương lai bền vững”, tiếp tục hợp tác cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng để kiến tạo những giá trị lâu dài, góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn, tốt đẹp hơn cho tất cả.

Hoạt động hỗ trợ cộng đồng như một lời cam kết của Brother cùng chung tay phát triển bền vững (Ảnh: Brother).

Hơn một thế kỷ qua, Brother được công nhận là một nhãn hiệu hàng đầu của Nhật Bản với những sản phẩm dành cho thị trường in ấn, in nhãn và may thêu, bao gồm: máy in, máy đa chức năng, máy fax, máy scan, máy in nhãn, máy may công nghiệp và máy may, thêu gia đình.

Cùng với công nghệ tiên tiến và cùng phương châm "Khách hàng là trên hết", thương hiệu đã và đang nỗ lực đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của khách hàng với những giải pháp tối ưu nhất.

Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) được thành lập năm 2009 với mục tiêu cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và vận hành bền bỉ, các giải pháp linh hoạt, đáng tin cậy để phục vụ công việc và đời sống của người Việt Nam.