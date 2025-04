Bridgestone nhận chứng nhận ISCC PLUS cho nhà máy tại Hải Phòng

Ngày 10/4, Bridgestone khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ và Trung Quốc (BSAPIC) thông báo Nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone Taiwan Co., Ltd. (BSFC) và Công ty TNHH Sản xuất Lốp xe Bridgestone Việt Nam (BTMV) đạt chứng nhận ISCC PLUS - tiêu chuẩn toàn cầu đánh giá mức độ bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc của các nguyên liệu thô tái tạo và tuần hoàn.

Nhà máy BTMV đặt tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng hiện vừa nhận Chứng nhận ISCC PLUS.

Thành tựu này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bridgestone trong việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi giá trị sản xuất bền vững của các tập đoàn đa quốc gia.

Chứng nhận khẳng định chiến lược bền vững dài hạn

Bridgestone đang hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2050 là trở thành công ty cung cấp giải pháp bền vững, tạo ra giá trị cho cả xã hội và khách hàng. Để đạt được điều này, tập đoàn đang đẩy mạnh mô hình kinh doanh bền vững, kết nối giữa hoạt động sản xuất - tiêu dùng - tái tạo, đồng thời hướng tới trung hòa carbon và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trên toàn chuỗi giá trị.

Một trong những trọng tâm là sử dụng 100% vật liệu bền vững vào năm 2050. Các vật liệu này được định nghĩa là có nguồn cung ổn định lâu dài, thân thiện với môi trường và xã hội trong toàn bộ vòng đời. Tỷ lệ sử dụng các vật liệu tái chế, tái tạo đang được Bridgestone theo dõi chặt chẽ thông qua Chỉ số tuần hoàn vật liệu (Material Circularity Number - MCN).

Ông Seigo Hata - Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị, bán hàng và hoạt động bền vững của BSAPIC - chia sẻ: "Việc đạt chứng nhận ISCC PLUS tại hai nhà máy là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của Bridgestone. Điều này thể hiện nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc tích hợp vật liệu tái chế và tái tạo vào sản phẩm, đồng thời tăng tính minh bạch và bền vững trên toàn chuỗi cung ứng. Chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển các giải pháp tiên tiến, đóng góp cho một tương lai xanh hơn".

Việt Nam - mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất tại khu vực

Nhà máy BTMV là một trong những nhà máy sản xuất lốp xe du lịch chủ lực của Bridgestone tại khu vực.

Nhà máy BTMV đặt tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng hiện là một trong những nhà máy sản xuất lốp xe du lịch chủ lực của Bridgestone tại khu vực. Việc đạt chứng nhận ISCC PLUS một lần nữa khẳng định vị thế của Việt Nam trong chiến lược mở rộng bền vững toàn cầu của tập đoàn.

Cùng với BTMV, Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam (BSTVN) đang cung cấp các sản phẩm lốp chất lượng cao cho cả dòng xe du lịch và xe thương mại tại thị trường trong nước. Trong hơn 90 năm phát triển, Bridgestone không ngừng hợp tác với các đối tác địa phương để nâng cao giá trị cung ứng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về môi trường và chất lượng.

Bridgestone sẽ không ngừng thúc đẩy nỗ lực hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn trên toàn bộ chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hướng đến mục tiêu "Ecology (Sinh thái): Cam kết thúc đẩy công nghệ sản xuất lốp và các giải pháp bền vững để bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai" như đã nêu trong Cam kết E8 từ Bridgestone.