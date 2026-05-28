Sáp nhập Tesla - SpaceX: Elon Musk sắp thành “cá voi” bitcoin hơn 2 tỷ USD?

Những cuộc trao đổi nội bộ về khả năng hợp nhất giữa Tesla và SpaceX đang khiến giới tài chính và tiền số đặc biệt chú ý. Không chỉ là câu chuyện về một “siêu công ty” công nghệ, điều khiến thị trường bàn luận nhiều hơn nằm ở lượng bitcoin khổng lồ mà thực thể mới có thể nắm giữ.

Theo các hồ sơ tài chính mới nhất, nếu SpaceX và Tesla thực sự hợp nhất, tổng lượng bitcoin mà hai công ty sở hữu sẽ lên tới 30.221 BTC, tương đương khoảng 2,27 tỷ USD theo giá hiện tại. Quy mô này đủ để đưa doanh nghiệp hợp nhất vào nhóm công ty niêm yết nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.

Nếu Tesla và SpaceX hợp nhất, Elon Musk sẽ trực tiếp nắm quyền kiểm soát một trong những kho dự trữ bitcoin lớn nhất hành tinh trị giá hơn 2 tỷ USD (Ảnh: Fox).

Elon Musk và tham vọng tạo “hệ sinh thái” mới

Những đồn đoán về việc Elon Musk muốn gom các công ty của mình vào cùng một hệ sinh thái đã xuất hiện từ đầu năm nay. Theo CNBC, tỷ phú này từng thảo luận với cộng sự về khả năng kết hợp các doanh nghiệp đang chia sẻ hạ tầng và nguồn lực chung. Trước đó, Musk đã sáp nhập mạng xã hội X với công ty AI xAI, đồng thời xúc tiến kế hoạch kết hợp xAI với SpaceX.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television, nhà đầu tư đời đầu của SpaceX là Peter Diamandis cho rằng việc Tesla và SpaceX sáp nhập chỉ còn là “vấn đề thời gian”. Theo ông, thương vụ này có thể giúp Musk củng cố quyền kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh ông đang có quyền biểu quyết rất lớn tại SpaceX nhưng không nắm ưu thế tương tự ở Tesla.

Ông Diamandis cho rằng nếu hợp nhất diễn ra, Musk sẽ sở hữu một hệ sinh thái trải dài từ xe điện, robotaxi, AI cho tới hạ tầng không gian. Theo mô tả của ông, Tesla có thể cung cấp năng lực tính toán, pin và phương tiện tự hành, còn SpaceX đảm nhiệm mạng lưới vệ tinh và cơ sở hạ tầng ngoài không gian.

Điểm đáng chú ý là giữa lúc AI và robotaxi đang trở thành tâm điểm của phố Wall, bitcoin lại nổi lên như một “mảnh ghép tài chính” quan trọng trong toàn bộ câu chuyện. Khối tài sản số mà hai công ty nắm giữ hiện đã đủ lớn để ảnh hưởng tới cách nhà đầu tư định giá doanh nghiệp sau IPO hoặc sau sáp nhập.

Theo Decrypt, riêng lượng bitcoin của SpaceX được công bố trong hồ sơ IPO tuần trước đã gây bất ngờ cho thị trường. Công ty hiện sở hữu 18.712 BTC trị giá hơn 1,4 tỷ USD và chỉ chi khoảng 661 triệu USD để mua số bitcoin này. Điều đó đồng nghĩa khoản đầu tư đã tăng giá mạnh sau nhiều năm nắm giữ.

SpaceX bất ngờ trở thành “cá voi bitcoin”

Trước thời điểm nộp hồ sơ IPO, SpaceX gần như không công khai quy mô đầu tư vào bitcoin. Dữ liệu on-chain từ Arkham Intelligence từng cho thấy công ty có di chuyển bitcoin vào năm ngoái sau nhiều năm “án binh bất động”, nhưng thị trường khi đó chỉ ước tính SpaceX nắm chưa tới 9.000 BTC.

Hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) mới hé lộ quy mô thực tế lớn hơn rất nhiều. Với 18.712 BTC, SpaceX hiện đã nằm trong nhóm doanh nghiệp sở hữu bitcoin lớn nhất thế giới được biết đến công khai.

Trong khi đó, Tesla hiện nắm 11.509 BTC theo báo cáo 10-Q mới nhất. Hãng xe điện từng là một trong những công ty đầu tiên đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán, tạo hiệu ứng mạnh với thị trường tài chính toàn cầu giai đoạn 2021.

Điều đáng chú ý là dù thường xuyên có ảnh hưởng lớn tới thị trường tiền số qua các phát biểu cá nhân, Elon Musk từng tiết lộ ông chỉ trực tiếp sở hữu khoảng 0,25 BTC. Thay vào đó, vị tỷ phú này nổi tiếng hơn với việc ủng hộ Dogecoin, đồng meme coin lấy cảm hứng từ chú chó Shiba Inu.

Theo báo cáo của Grayscale, nếu IPO với định giá khoảng 1.750 tỷ USD như thị trường kỳ vọng, SpaceX có thể trở thành doanh nghiệp đa ngành nắm giữ bitcoin lớn nhất thế giới, chỉ đứng sau Strategy - công ty hiện sở hữu khoảng 850.000 BTC.

Tuy nhiên, Grayscale cũng lưu ý rằng bitcoin vẫn chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng định giá của SpaceX. Với mức vốn hóa dự kiến 1.750 tỷ USD sau IPO, lượng bitcoin của công ty chỉ tương đương khoảng 0,1% giá trị doanh nghiệp.

Sau khi lên sàn, SpaceX sẽ trở thành doanh nghiệp đa ngành nắm giữ bitcoin lớn nhất thế giới (Ảnh: Binance).

Bitcoin đang trở thành tài sản “dự phòng” của doanh nghiệp lớn

Điểm khiến giới phân tích chú ý không nằm ở việc Tesla hay SpaceX đầu cơ bitcoin, mà ở cách các tập đoàn công nghệ bắt đầu xem tài sản số như một phần trong chiến lược quản lý ngân quỹ.

Theo Grayscale, thị trường hiện chia các doanh nghiệp nắm bitcoin thành hai nhóm. Một nhóm hoạt động gần giống “quỹ đầu tư bitcoin”, tiêu biểu là Strategy. Nhóm còn lại là các doanh nghiệp đa ngành như Tesla, Coinbase hay Block, nơi bitcoin chỉ đóng vai trò tài sản dự trữ hoặc công cụ đa dạng hóa dòng tiền.

SpaceX và Tesla đang được xem là những doanh nghiệp tiên phong cho xu hướng này. Báo cáo dự đoán sẽ có thêm nhiều công ty lớn bổ sung bitcoin vào bảng cân đối kế toán trong vài năm tới như một biện pháp phòng ngừa rủi ro tiền pháp định và đa dạng hóa tài sản.

Trong bối cảnh đó, khả năng Tesla và SpaceX sáp nhập đang được thị trường nhìn nhận không chỉ như một thương vụ công nghệ. Với giới đầu tư, đây còn có thể là thời điểm xuất hiện một trong những “kho bitcoin doanh nghiệp” lớn nhất thế giới.

Trên thị trường tiền số, bitcoin hiện dao động quanh vùng 74.430 USD, tăng nhẹ trong 24 giờ qua nhưng vẫn thấp hơn khoảng 40% so với đỉnh lịch sử thiết lập năm ngoái. Theo Reuters, tâm lý thị trường gần đây chịu ảnh hưởng bởi biến động địa chính trị và kỳ vọng lãi suất, trong khi dòng tiền đầu tư vào tài sản rủi ro vẫn khá thận trọng.