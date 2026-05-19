Tranh cãi về giá Bitcoin trong tháng 5

"Sell in May" là một thuật ngữ thông dụng trong thị trường chứng khoán và gần đây cũng được sử dụng nhiều trong thị trường tiền điện tử. Thuật ngữ này ám chỉ xu hướng bán tháo cổ phiếu hoặc Bitcoin diễn ra trên diện rộng vào tháng 5.

Không ít nhà đầu tư lo lắng về diễn biến giá Bitcoin trong tháng 5 (Ảnh: National Economy Newspaper).

Vào tháng 5/2018, Bitcoin đã lao dốc từ mức gần 10.000 USD xuống còn 7.000 USD. Điều tương tự cũng xảy ra vào tháng 5/2022 khi Bitcoin giảm gần 30% từ 40.000 USD xuống 28.500 USD.

Chưa dừng lại, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới sau đó tiếp tục giảm sâu xuống 20.000 USD vào tháng 6/2022.

Đến nay, chu kỳ 4 năm đã quay lại. Nhiều quan điểm bày tỏ lo ngại về một kịch bản bán tháo Bitcoin có thể chuẩn bị xảy ra.

“Đó là kịch bản tàn khốc nhất trong lịch sử Bitcoin. Không ai muốn nghe về điều này. Tuy nhiên, kịch bản đó từng lặp lại trong quá khứ. Bitcoin luôn lao dốc vào các năm bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ”, nhà phân tích tiền điện tử Merlijn Enkelaar cho biết.

Enkelaar dự đoán khi kịch bản trên diễn ra, giá Bitcoin có thể lao dốc xuống còn 33.000 USD. Đồng quan điểm, Joao Wedson, nhà sáng lập và CEO của Alphractal, cũng cho rằng xác suất về một đợt bán tháo có thể xảy ra khi Bitcoin giảm sâu xuống dưới 78.000 USD.

Trái ngược với những lo ngại trên, một số ý kiến khác lại bày tỏ lạc quan về diễn biến giá Bitcoin. Các chuyên gia nhận định cấu trúc thị trường về cơ bản đã thay đổi và không còn vận hành giống như những chu kỳ trước.

“Diễn biến giá của Bitcoin cho thấy thị trường đang được củng cố. Mức hỗ trợ quan trọng hiện tại ngăn chặn sự sụt giảm lớn hơn là khu vực 76.000 USD”, Michael van de Poppe, nhà sáng lập MN Fund, chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Nhiều chuyên gia cho rằng chu kỳ Bitcoin đã thay đổi và giá sẽ không giảm sâu trong tháng 5 (Ảnh: CryptoNews).

Ryan Lee, chuyên gia phân tích cấp cao tại Bitget Research, nhận định Bitcoin đang nằm trong xu hướng tích lũy khá tốt quanh mức 77.000 USD. Trong bối cảnh giá dầu leo thang, Bitcoin dần thể hiện vị thế rõ ràng hơn như một lớp tài sản mới nổi bên cạnh các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng.

“Bitcoin đang dần trở thành một công cụ phòng hộ chống lại các rủi ro địa chính trị và lạm phát. Nó vừa hoạt động như một tài sản có tính thanh khoản cao, vừa là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nhờ đặc tính lai giữa tài sản trú ẩn an toàn và khả năng tăng trưởng, các tổ chức cũng dần mở rộng khả năng chấp nhận đối với tiền điện tử.

Bên cạnh đó, tiến triển xung quanh đạo luật Clarity cũng mang lại ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nguồn vốn từ các tổ chức thường mở rộng quy mô khi cấu trúc thị trường, tiêu chuẩn lưu ký và khung pháp lý được cải thiện”, Ryan Lee chia sẻ.