Bitcoin bất ngờ tăng vọt lên 75.000 USD nhờ trợ lực từ Trung Đông

Trong phiên giao dịch ngày 14/4, giá bitcoin đã có nhịp bứt phá mạnh mẽ, tăng đến 6% chỉ trong một phiên và áp sát mốc 75.000 USD/BTC.

Với kết quả này, giá đồng tiền số lớn nhất thế giới đã chạm mức cao nhất trong vòng 4 tuần qua giữa lúc nhu cầu đầu tư vào các tài sản rủi ro đồng loạt đi lên. Đà tăng của bitcoin cũng diễn ra song song với sự phục hồi nhẹ của thị trường chứng khoán Mỹ.

Theo Bloomberg, nhịp tăng tốc này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã liên hệ với Nhà Trắng để thảo luận về khả năng đàm phán hòa bình. Động thái này diễn ra ngay cả khi Mỹ bắt đầu triển khai các biện pháp phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, niềm tin của nhà đầu tư phần nào được cải thiện nhờ sự trở lại của dòng tiền tổ chức. Chỉ trong hai ngày cuối tuần trước, các quỹ ETF bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng đạt 615 triệu USD, chính thức đảo chiều xu hướng rút vốn ảm đạm trước đó.

Đồng thời, Công ty MicroStrategy cũng tiếp tục thu gom thêm gần 14.000 BTC chỉ trong một tuần, cho thấy nhu cầu tích lũy tài sản số của các "cá mập" vẫn duy trì mạnh mẽ.

“Bitcoin đang đi theo đà tăng của các tài sản rủi ro nói chung. Dù việc phong tỏa đã được triển khai, thị trường vẫn nhìn nhận tích cực khi ông Trump về cơ bản đã kéo dài thời gian cho một thỏa thuận và được cho là đang tìm kiếm thêm một vòng đàm phán”, ông Damien Loh, Giám đốc đầu tư tại Ericsenz Capital, nhận định.

Ghi nhận, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu hiện tại là khoảng 2.520 tỷ USD với khối lượng giao dịch hơn 110 tỷ USD. Bitcoin đang chiếm ưu thế với hơn 58% thị phần.

Hiện, thị trường altcoin (các loại tiền điện tử khác trừ bitcoin) ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi phần lớn các đồng vốn hóa lớn duy trì đà tăng, dù xuất hiện một số nhịp điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn. Xu hướng chung cho thấy dòng tiền đang quay trở lại, hỗ trợ cho đà phục hồi sau giai đoạn biến động trước đó.

Một số tài sản số khác cũng tăng mạnh như ethereum (ETH) - tăng 7,52% lên khoảng 2.366 USD, BNB - tăng 3,25% lên khoảng 613 USD…