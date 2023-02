Bình Định kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng cho nhiều dự án nghìn tỷ

Chiều 5/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay và năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tỉnh ủy Bình Định (Ảnh: Cường Phúc).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho hay năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt các giải pháp và đạt được kết quả tích cực về kinh tế -xã hội; đạt và vượt kế hoạch 19/19 chỉ tiêu chủ yếu.

GRDP ước tăng 8,57%, cao nhất từ trước tới nay. Thu ngân sách trên 15,6 nghìn tỷ, tăng 7,5%. An sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương cho phép nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát, bao gồm đường cất, hạ cánh thứ 2 và mở rộng nhà ga, sân đỗ để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, bổ sung quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế.

Chủ tịch Bình Định Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Ảnh: Cường Phúc).

Tuyến QL 19 là tuyến đường quan trọng nhất nối Cảng Quy Nhơn với khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Lào - Đông Bắc Campuchia và Thái Lan, được Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn (Bình Định) - Pleiku (Gia Lai) và giao UBND 2 tỉnh Gia Lai, Bình Định phối hợp đề xuất hướng tuyến.

Vì vậy, tỉnh này kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ODA hoặc theo hình thức đầu tư công (nếu hình thức PPP không khả thi) và cho phép đầu tư ngay trong giai đoạn trước năm 2025.

Đồng thời, cho phép tỉnh triển khai các dự án lớn trên địa bàn, như dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE với tổng mức đầu tư 4,6 tỷ USD; dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn của Tập đoàn Long Sơn tại thị xã Hoài Nhơn, tổng vốn đầu tư hơn 56 nghìn tỷ đồng.

Hỗ trợ kinh phí để Bình Định tu bổ, tôn tạo các công trình văn hóa lịch sử, nhất là các tháp Chăm, di tích Đền thời Tây Sơn tam kiệt; miễn thuế đất cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE) tại TP Quy Nhơn.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu và đạt được kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng đánh giá cao tỉnh này đã chủ động phát triển hạ tầng; thực hiện tốt phương thức hợp tác công tư trong một số dự án như trong đầu tư bệnh viện đa khoa tỉnh; chủ động có chính sách xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định phải chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm thể chế, hạ tầng chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính.

"Trong hạ tầng chiến lược phải chú ý phát triển hàng không, đầu tư Cảng hàng không Phù Cát, các tuyến cao tốc kết nối, hệ thống cảng biển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về các kiến nghị của Bình Định, Thủ tướng cho rằng đây đều là những đề xuất chính đáng và giao các bộ, ngành phối hợp với tỉnh này xem xét giải quyết.

Tuy nhiên việc giải quyết các đề xuất phải trên cơ sở bối cảnh chung của cả khu vực và toàn quốc theo đúng quy định. Nếu khó khăn, vướng mắc do quy định thì các bộ, ngành xem xét, tháo gỡ, vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Với các dự án đầu tư, Thủ tướng đề nghị tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư, vừa giảm đầu tư của Nhà nước vừa huy động được các nguồn lực xã hội vào đầu tư, quản lý, vận hành, phát triển hiệu quả dự án.