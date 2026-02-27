BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2024/TT-NHNN), tài khoản ngân hàng dùng cho hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với tên trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch trong giao dịch tài chính, hỗ trợ quản lý thuế, hóa đơn và dòng tiền của hộ kinh doanh - một khu vực đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Cán bộ BIDV hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng Myshop Pro (Ảnh: BIDV).

Cơ hội để hộ kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp, bài bản hơn

Theo hướng dẫn mới, hộ kinh doanh không tiếp tục sử dụng tài khoản cá nhân của chủ hộ để thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, toàn bộ dòng tiền thu - chi từ bán hàng, cung ứng dịch vụ cần được thực hiện qua tài khoản đứng tên hộ kinh doanh.

Ở góc độ quản lý, việc thống nhất tên tài khoản với đăng ký kinh doanh giúp xác định rõ chủ thể kinh doanh; đối soát doanh thu, chi phí thuận lợi; phục vụ kê khai, quyết toán thuế và quản lý hóa đơn điện tử.

Với chính hộ kinh doanh, đây là bước đi giúp chuẩn hóa hoạt động tài chính, nâng cao uy tín với khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu lấy hóa đơn đầu vào hợp lệ.

Thực tế cho thấy, để hóa đơn được chấp nhận, thông tin mã số thuế, tên đơn vị và tài khoản nhận tiền cần đối chiếu chính xác với đơn vị xuất hóa đơn. Vì vậy, việc sử dụng đúng tài khoản hộ kinh doanh trở thành điều kiện quan trọng để chứng minh giao dịch minh bạch và hợp pháp.

Theo phân loại tại Quyết định 3389/QĐ-BTC năm 2025, không phải mọi hộ kinh doanh đều bắt buộc mở tài khoản riêng. Tuy nhiên, các hộ thuộc diện quản lý thuế theo phương pháp kê khai, đặc biệt nhóm có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm sẽ phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh. Đây là nhóm phải thực hiện đầy đủ chế độ: sổ sách kế toán; hóa đơn, chứng từ; thanh toán qua ngân hàng nhằm đảm bảo tính minh bạch và chuẩn hóa hoạt động tài chính.

MyShop Pro: Giải pháp “2 trong 1” cho hộ kinh doanh

Trước yêu cầu chuẩn hóa theo quy định mới, các ngân hàng thương mại đang tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận tiện hơn, với các giải pháp hỗ trợ trong việc mở tài khoản đúng tên, đúng mục đích sử dụng, đồng thời tư vấn quy trình giao dịch phù hợp với đặc thù kinh doanh.

Trong đó, BIDV cho biết sẵn sàng đồng hành cùng hộ kinh doanh với giải pháp tài chính đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng hộ, cá nhân kinh doanh nhằm tuân thủ các quy định pháp luật. BIDV là ngân hàng đầu tiên tích hợp giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro với các tính năng đa dạng, trọn vẹn ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

Chỉ với một ứng dụng, một user (tên/số điện thoại) đăng nhập, khách hàng có thể sử dụng đồng thời cả tài khoản hộ kinh doanh và cá nhân chủ hộ kinh doanh, giúp tối ưu dòng tiền cũng như tận dụng tối đa các tiện ích, ưu đãi của ngân hàng cho cả hai đối tượng.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng nhanh với yêu cầu mới, BIDV đang triển khai loạt ưu đãi: miễn phí trọn đời MyShop Pro cho khách hàng đăng ký đến 30/6, ưu đãi khi sử dụng Loa thanh toán, miễn phí gói 6 tháng sử dụng hóa đơn điện tử và chữ ký số (đến 31/3).

Với việc kết hợp giữa tuân thủ quy định và tối ưu vận hành, ứng dụng BIDV SmartBanking tích hợp MyShop Pro được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh chuyển đổi thuận tiện, quản lý bài bản, tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.