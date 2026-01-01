BIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Sự kiện thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ và tái định vị thương hiệu theo hướng hiện đại, chủ động và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Việc thay đổi nhận diện cũng gắn liền với tầm nhìn mới của BIC: trở thành Top 3 thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường, phát triển bền vững và toàn diện trong kỷ nguyên số.

Diện mạo mới và định hướng chiến lược của BIC trong kỷ nguyên số

Bộ nhận diện mới của BIC được xây dựng dựa trên hệ giá trị iBIC, gồm: Innovation - Sáng tạo, Beyond - Khát vọng, Insightful Caring - Tận tâm và Certainty - An toàn. Bốn giá trị này được xem là “DNA thương hiệu” của BIC trong giai đoạn phát triển mới, là nền tảng định hướng cho mọi hoạt động, là kim chỉ nam cho tư duy chiến lược và định hướng đổi mới trong kỷ nguyên số.

Gắn với quy luật “trời tròn - đất vuông”, logo mới của BIC được phát triển từ hệ giá trị của Ngân hàng mẹ BIDV thông qua hình tròn hoa mai vàng và khối vuông cách điệu mô phỏng 4 vòng tay bảo vệ khép kín - biểu trưng cho sự an tâm, gắn kết và bề dày 20 năm thương hiệu BIC.

Các yếu tố này được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, tăng tính ứng dụng trên nền tảng số và phù hợp với xu hướng thiết kế quốc tế.

Việc áp dụng bộ nhận diện mới sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống BIC, từ các phòng kinh doanh, các ấn chỉ, các ấn phẩm truyền thông đến các tài liệu nghiệp vụ và các nền tảng trực tuyến.

Sự thay đổi này không chỉ là ở hình thức mà còn thể hiện tinh thần chuyển mình của BIC, hướng tới mô hình doanh nghiệp bảo hiểm hiện đại, linh hoạt và chủ động kiến tạo giá trị cho khách hàng.

Song song với đó, BIC cũng xác lập sứ mệnh cho giai đoạn phát triển mới. Đối với khách hàng, BIC hướng tới việc kiến tạo sự an tâm chủ động thông qua nền tảng bảo hiểm toàn diện. Đối với cộng đồng xã hội, BIC mong muốn góp phần xây dựng một cộng đồng chủ động và một xã hội phát triển bền vững.

Với cổ đông, doanh nghiệp cam kết tạo ra giá trị tăng trưởng bền vững và lợi nhuận dài hạn thông qua chiến lược kinh doanh toàn diện và hiệu quả. Còn với đội ngũ cán bộ nhân viên, BIC đặt mục tiêu trao cơ hội để mỗi cá nhân phát triển và chủ động kiến tạo sự nghiệp bền vững trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và toàn diện.

Dấu ấn mở đầu cho hành trình mới của BIC

Cùng với nhận diện thương hiệu mới, BIC giới thiệu slogan (khẩu hiệu) “An tâm đồng hành - Vững bước vươn xa”, như một sự khẳng định cho hành trình đã qua và định hướng mạnh mẽ cho chặng đường phía trước.

Đây không chỉ là một khẩu hiệu mà là kết tinh của 20 năm xây dựng niềm tin, nơi BIC luôn đồng hành cùng khách hàng bằng sự tận tâm, minh bạch và chuẩn mực trong từng cam kết.

Từ cột mốc 20 năm, BIC chọn tái định vị thương hiệu để bắt đầu một hành trình mới, hành trình kiến tạo tương lai, nâng tầm thương hiệu và khẳng định vị thế của một doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong, vững vàng tiến xa cùng khách hàng và xã hội.