Bí quyết chinh phục người tiêu dùng Việt của rau sạch WinEco

Trong vài năm trở lại đây, thói quen lựa chọn thực phẩm an toàn ngày càng phổ biến và trở thành một xu hướng mới trong ngành thực phẩm tại Việt Nam. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ý thức về việc nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng để chống lại dịch bệnh của người dân ngày càng cao. Thực phẩm sạch, an toàn đã được kiểm chứng là lựa chọn được nhiều gia đình hướng đến.

Thương hiệu rau củ quả sạch WinEco do WinMart tự trồng theo quy trình Nhật Bản (Ảnh: WinMart).

Chị Hà Thúy (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, từ khi dịch Covid-19 lan rộng đến nay, gia đình chị hạn chế tối đa các hoạt động vui chơi, ăn uống bên ngoài. Thực đơn ăn uống cũng lành mạnh hơn hẳn, tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn nước chanh, sả, gừng pha với mật ong để tăng đề kháng. Rau xanh, trái cây thì ưu tiên hàng VietGAP hoặc organic, có nguồn gốc rõ ràng. Một trong những nhãn hiệu rau sạch ưa thích mà chị Thúy thường xuyên lựa chọn cho gia đình mình là WinEco.

"Tôi tăng khẩu phần những món ăn nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và giúp tăng đề kháng tự nhiên, coi như một cách phòng bệnh. Các loại rau, củ quả cho bữa ăn hàng ngày, tôi chỉ chọn hàng có thương hiệu, tra được xuất xứ, quy trình sản xuất, WinEco đáp ứng được những tiêu chí đó", chị Thúy nói.

Chị Phương Linh cũng là một "tín đồ" của rau sạch WinEco. Chị Linh chia sẻ: "Tôi đã từng có cơ hội được tới thăm nông trường WinEco, tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, kiểm soát gắt gao theo quy trình Nhật Bản của họ nên rất tin tưởng. Không chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà cảm quan tôi thấy rau của họ rất tươi, ngon. Từ lần đó, không chỉ gia đình mình, tôi còn giới thiệu cho bạn bè, đồng nghiệp cùng sử dụng".

Gian hàng rau củ quả WinEco tại WinMart (Ảnh: WinMart).

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi gia đình trong bối cảnh hiện nay. Mỗi ngày, những người nội trợ lại phải suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, mua gì, có đảm bảo an toàn hay không… Trong bối cảnh này, WinEco đã trở thành một trong những thương hiệu nông sản chiếm được lòng tin của người tiêu dùng nhờ công khai quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ của mình.

Quy trình Nhật Bản: 3 kiểm soát, 4 không

Không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của VietGAP, đại diện WinMart cho biết, các sản phẩm rau củ quả mang thương hiệu WinEco đều do doanh nghiệp tự trồng theo quy trình Nhật Bản - quy trình sản xuất khác biệt khi thực hiện chặt chẽ "3 kiểm soát" ngay từ đầu vào sản xuất cho tới đầu ra của sản phẩm.

Các loại nguyên liệu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất của WinEco bao gồm đất trồng, giá thể trồng, nước tưới, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… đều được đánh giá kỹ lưỡng và kiểm soát nghiêm ngặt thông qua việc lấy mẫu định kỳ đất trồng, giá thể, nước tưới hàng năm để kiểm soát rủi ro cho sản phẩm.

Trong quá trình sản xuất, WinEco kiểm soát chặt từ giai đoạn gieo trồng vườn ươm đến chăm sóc, kiểm soát sâu bệnh hại. Các loại thuốc bảo vệ thực vật đều nằm trong danh mục quy định của nhà nước.

"Chúng tôi ưu tiên sử dụng nhóm thuốc sinh học có độ an toàn cao, đồng thời lấy mẫu rau định kỳ để kiểm tra chất lượng trước khi chuyển tới người tiêu dùng. Toàn bộ quá trình sản xuất được hệ thống hóa, chuyên môn hóa và tối ưu hóa bằng quy trình trồng trọt, công nghệ sản xuất hiện đại với các phần mềm hỗ trợ kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất", ông Nguyễn Phúc Trai - Phó tổng giám đốc Sản xuất và Cung ứng WinEco cho biết.

Trang trại trồng rau sạch WinEco (Ảnh: WinMart).

Cũng theo đại diện WinMart, để tới tay người tiêu dùng, toàn bộ khâu thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển và bán hàng đều phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm đầu ra được kiểm soát chặt về chất lượng như: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, vi sinh vật theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và về ngoại quan theo bộ tiêu chuẩn sản phẩm của WinEco. Các trung tâm sơ chế của WinEco đều đạt tiêu chuẩn HACCP hoặc vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra giám sát nội bộ định kỳ hàng tháng.

Tất cả các sản phẩm của WinEco đều cam kết đạt 4 không, bao gồm: không sử dụng giống biến đổi gen (GMO), không sử dụng chất kích thích sinh trưởng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm và không sử dụng chất bảo quản sản phẩm.

"Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, tiêu chuẩn trên nên các loại rau của WinEco không chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn luôn tươi ngon hơn so với rau trồng theo cách thông thường, mà không sử dụng bất kỳ hóa chất bảo quản nào. Đây chính là bí quyết khác biệt khiến WinEco luôn chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Việt", đại diện thương hiệu nói thêm.

Hiện rau củ quả WinEco do WinMart tự trồng đang có mặt tại gần 3.000 điểm bán siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+. Ngoài ra người tiêu dùng có thể mua sắm tiện lợi qua website: winmart.vn hoặc hotline Đi chợ hộ của WinMart, WinMart+.