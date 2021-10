Bếp từ Tomate 8G LUX: Sử dụng công nghệ hàng đầu thế giới

Dân trí Bếp từ Tomate 8G LUX đến từ Tây Ban Nha sử dụng linh kiện và công nghệ của các tập đoàn sản xuất bếp từ hàng đầu thế giới là EIKA & COPRECI (Tây Ban Nha) và SCHOTT AG (Đức).

Đây là những tập đoàn công nghệ quốc tế với trên 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bếp từ. EIKA & COPRECI là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ bếp từ qua các linh kiện chính của bếp từ như các bo mạch, vòng nhiệt và hệ thống cảm ứng, cốt lõi bên trong của bếp từ với công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng sự chính xác và an toàn của sản phẩm. Schott Ceran là nhà sản xuất kinh nghiệm trong lĩnh vực kính bếp từ và là một phần không thể thiếu cho tính thẩm mỹ và độ bền sáng bóng trong suốt vòng đời đến vài chục năm của sản phẩm.

Nếu COPRECI là nhà sản xuất linh kiện bếp điện từ với công nghệ hàng đầu thế giới đạt danh hiệu "Best NEW supplier 2020" by Rational thì SCHOTT CERAN được biết tới là nhà sản xuất kính bếp hàng đầu thế giới với danh hiệu "iF Gold Award 2019" và "AWE Best Innovation Award 2021".

Bếp từ Tomate với dòng sản phẩm 8G LUX có kiểu dáng hiện đại, với thiết kế lắp âm, mặt bếp rộng rãi với kích thước 750 x 450 mm (cho bếp 2 vùng nấu Tom 02I-8G LUX) và 790 x 400 mm (cho bếp 3 vùng nấu Tom 03I-8G LUX); Công suất nấu nhanh 3.000W và sử dụng công nghệ "green Induction inverter" Tiết kiệm điện, thông minh, an toàn, dễ sử dụng và bền đẹp là những đặc tính mà Tomate 8G LUX mang lại cho người sử dụng.

Mặt kính bếp 8G LUX của Tomate còn được nhà máy SCHOTT AG (CHLB Đức) thiết kế và sản xuất bằng công nghệ SCHOTT CERAN® Fine Print (hiệu ứng 3D tăng tính thẩm mỹ và chống bám bẩn), với thiết kế này chiếc bếp sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp sang trọng trong căn bếp của gia đình bạn. Hơn thế nữa với mặt bếp cao cấp này khả năng chịu lực lên đến 15 kg và chịu nhiệt, chịu sốc nhiệt lên đến 800 độ C, tăng hiệu suất và độ bền của bếp. Với chức năng hẹn giờ thông minh riêng biệt cho từng vùng nấu, dòng bếp 8G LUX rất tiện ích cho các món hầm ninh, món luộc... theo ý muốn của người sử dụng.

Ngoài ra tính an toàn cao của bếp từ Tomate còn được thể hiện qua các tính năng:

Tạm dừng thông minh (Stop and Go): Chức năng này cho phép bạn tạm dừng khi có việc đột xuất, chương trình nấu sẽ tạm dừng trong 10 phút và nếu bạn không quay lại với việc nấu ăn thì bếp sẽ tự động tắt an toàn, ngoài ra tạm dừng còn có thể tránh làm bỏng tay khi nêm nếm hoặc thêm thức ăn.

Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển: Cảnh báo và tự ngắt khi có vật lạ như chất lỏng hay đồ vật rơi vãi ở vùng điều khiển.

Cảnh báo dư nhiệt: Hiển thị "H" cảnh báo mặt bếp còn nóng.

Khóa an toàn tự động ngay sau khi tắt bếp.

Tự tắt bếp thông minh khi quá áp, quá nhiệt, quá tải.

Đặc biệt hơn là các chương trình nấu tự động thông minh tiện lợi hơn ở dòng bếp Tomate mã Tom 02I-8G LUX, với công nghệ 8G DUO-SLIDE của EIKA. Đó là các chức năng:

Auto Head-Up (Chức năng làm nóng nhanh): Thuận tiện cho các món kho, món xào, món luộc.

Auto stew cooking (Chức năng hầm tự động): Được thiết kế chương trình chọn mức hầm và thời gian theo ý muốn của người nội trợ tùy theo món ăn như hầm xương cho các món lẩu, bún bò, hủ tiếu của người Việt.

Auto Rice cooking (Chức năng nấu cơm tự động): Thông minh hơn với các lựa chọn đề nghị theo khẩu phần ăn: 2,4,6, 8 khẩu phần. Bếp sẽ lập trình chương trình nấu tương ứng.

Tomate Electrodomésticos là thương hiệu thiết bị nhà bếp nội địa Tây Ban Nha có mặt từ những năm 1990s. Năm 2013, Tomate Electrodomésticos có mặt tại thị trường Việt Nam với các sản phẩm thiết bị nhà bếp như bếp từ, bếp điện từ, máy hút khử mùi, lò nướng, máy rửa bát. Cho đến nay, sản phẩm thiết bị nhà bếp Tomate được phân phối trên toàn quốc và được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá là sản phẩm chất lượng cao và phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.

Để tri ân khách hàng Việt đã cùng đồng hành gần 10 năm qua, TOMATE VIỆT NAM - Nhà phân phối và tiếp thị độc quyền thương hiệu TOMATE tại Việt Nam đưa ra chương trình khuyến mãi combo (bếp từ + máy hút khử mùi) lên tới 40%.

Chương trình khuyến mãi được áp dụng trên tất cả các showroom, đại lý chính thức thuộc hệ thống TOMATE tại Việt Nam. Khách hàng vui lòng truy cập: https://tomate.com.vn/download-catalogue/ để nhận catalog sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi https://tomate.com.vn/home/chuong-trinh-khuyen-mai, vui lòng liên hệ:

TOMATE VIETNAM

99 Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, Tân Bình, TPHCM.

Hotline: 1900 55 88 84

Email: info@tomate.com.vn

Website: www.tomate.com.vn

Trường Thịnh