BCG Land kinh doanh bứt phá trong quý III với lợi nhuận tăng hơn 273%

Công ty cổ phần BCG Land (mã BCR) vừa công bố báo cáo tài chính quý III, ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần đạt 287,3 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế trong quý III tăng 273,3% cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Doanh thu và lợi nhuận quý III của BCG Land (Đơn vị: Tỷ đồng)

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận sau thuế của BCR đạt lần lượt 594,9 tỷ đồng và 105,4 tỷ đồng, qua đó hoàn thành lần lượt 27,2% và 24,9% kế hoạch được đề ra tại đại hội cổ đông thường niên 2024. Nguồn doanh thu, lợi nhuận này chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại 2 dự án nghỉ dưỡng là Malibu Hội An và Hoian D'or. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, BCR đã bàn giao được 6 căn villa, 147 căn condotel tại Malibu và 6 căn shophouse tại Hoian D'or.

Các chi phí như chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng tiếp tục được kiểm soát ở mức hiệu quả. Cụ thể, chi phí bán hàng quý III ghi nhận 14,2 tỷ đồng, chỉ bằng 38,4% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 18 tỷ đồng, qua đó lũy kế chi phí này trong 9 tháng là 51,5 tỷ đồng, gần tương đương với 9 tháng 2023 (49,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, tính đến ngày 30/9, BCG Land duy trì tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức an toàn với 1,19 lần, là kết quả của việc quản lý nợ hiệu quả và sự an toàn trong cấu trúc tài chính. So với quý trước đó, khoản nợ phải trả của BCR giảm nhẹ 19,4 tỷ đồng và đạt mức 7.197,8 tỷ đồng. Các khoản vay mới trong năm của công ty đang được sử dụng để mở rộng danh mục dự án bất động sản tại các địa điểm chiến lược bao gồm cả TPHCM, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng dài hạn.

Trong khoản mục "Người mua trả tiền trước", công ty ghi nhận 1.174 tỷ đồng tính tới cuối tháng 9, bao gồm 386,4 tỷ đồng từ dự án Malibu và 759,9 tỷ đồng từ Hoian D'or. Đây là nguồn doanh thu tiềm năng trong tương lai của công ty khi doanh nghiệp này đang đẩy mạnh hoạt động bàn giao sản phẩm trong thời gian tới, trong đó dự án Malibu Hội An đã đủ điều kiện đón khách lưu trú từ tháng 10. Khi việc bàn giao được hoàn thành, khoản mục trên sẽ được ghi nhận trực tiếp vào doanh thu của Công ty.

Cuối tháng 11, công ty cũng sẽ mở bán dự án King Crown Infinity. Với những lợi thế "độc bản" mà dự án mang lại cho khách hàng, đây được kỳ vọng sẽ mang lại một dòng tiền lớn cho BCG Land.

Dự án Malibu Hội An là một trong những dự án nghỉ dưỡng biển nổi bật của BCG Land đã nhận được sự chấp thuận từ tỉnh Quảng Nam để đón khách lưu trú trong dịp cuối năm 2024. BCG Land đang hoàn thiện các bước cuối cùng để bàn giao cho đơn vị vận hành quốc tế Radisson Hotel Group - một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực quản lý khách sạn cao cấp - nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ quốc tế cho khách hàng và nhà đầu tư. Tháng 11 tới, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thiện 14 căn villa, song song với việc triển khai giai đoạn 2 gồm 12 căn villa.

Cùng với đà tăng trưởng tài chính quý này, công ty đang đẩy mạnh kế hoạch mở bán dự án cao cấp King Crown Infinity - một dự án biểu tượng mới của BCG Land tại trung tâm Thủ Đức, TPHCM.

King Crown Infinity hứa hẹn là điểm sáng đầu tư mới tại trung tâm TP Thủ Đức

Theo chủ đầu tư, King Crown Infinity không chỉ là một dự án bất động sản cao cấp, mà còn là một điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm không gian sống sang trọng và tiện nghi. Với các tiện ích đa dạng và vị trí đắc địa, dự án này được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn mới trên thị trường bất động sản.

Với sự hậu thuẫn lớn từ hệ sinh thái của tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG), BCG Land cho biết công ty đang trong giai đoạn nắm bắt những cơ hội vàng khi thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi. Công ty tiếp tục tập trung vào việc mở rộng danh mục dự án, từ các khu căn hộ hạng sang đến những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp. "Với quyết tâm không ngừng nâng cao giá trị cho cổ đông và khách hàng, BCGLand sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khai thác tiềm năng sinh lời và hướng tới một tương lai thịnh vượng hơn", đại diện công ty cho hay.