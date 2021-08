Bất ngờ việc "chấm điểm" của quốc tế về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Dân trí Mặc dù dịch Covid-19 đang lây lan nhanh, Việt Nam tiếp tục được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về khả năng phục hồi kinh tế, tính cạnh tranh, sự hấp dẫn về môi trường đầu tư kinh doanh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, trong 7 tháng qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2020. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách Nhà nước đạt 68% dự toán năm, tăng 15,6%. Thị trường tiền tệ, ngoại hối tương đối ổn định, lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm, tăng trưởng tín dụng phục hồi tích cực.

Dịch vụ tài chính, thanh toán không dùng tiền mặt được thúc đẩy. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là phục vụ công tác phòng, chống dịch được đẩy mạnh. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng tăng 7,9%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 9,9%. Sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi; an ninh lương thực được bảo đảm.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng của Việt Nam đạt trên 373 tỷ USD, tăng 30,2%; xuất khẩu đạt trên 185 tỷ USD, tăng 25,5%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 7 tháng đạt 16,72 tỷ USD; vốn FDI thực hiện đạt 10,5 tỷ USD, tăng 3,8%.

"Việt Nam tiếp tục được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về khả năng phục hồi kinh tế, tính cạnh tranh, sự hấp dẫn về môi trường đầu tư kinh doanh", Nghị quyết của Chính phủ khẳng định.

Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Sam Sung tại Bắc Ninh (Ảnh: Bá Đoàn).

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhấn mạnh Việt Nam đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do Covid-19. Trong những tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép", duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh ở những nơi bảo đảm an toàn dịch bệnh; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của nhân dân.

Với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ yêu cầu chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Bộ này phải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8 để giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 202-2025 nguồn ngân sách trung ương cho các dự án đã đủ điều kiện; cương quyết cắt bỏ các dự án mới hiệu quả thấp, chưa đủ thủ tục, các dự án đầu tư không hiệu quả, dàn trải, manh mún, chia cắt.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo mô hình "ba tại chỗ", "một cung đường, hai điểm đến" để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền quyết định các giải pháp gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... để tiếp tục hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục rút gọn.

"Căn cứ tình hình thu ngân sách và diễn biến dịch Covid-19 để xây dựng phương án điều hành ngân sách nhà nước trong thời gian còn lại và cả năm 2021, bảo đảm đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác của ngân sách nhà nước, nhất là ngân sách trung ương trong mọi tình huống; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8 - Nghị quyết nêu rõ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát thị trường trong nước và quốc tế; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu, kể cả tại các cửa khẩu biên giới, nhằm thúc đẩy xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu; không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thông, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước; tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý...

Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất hoạt động vận tải, bảo đảm thông suốt, giải tỏa nhanh hàng hóa, nhất là tại các khu vực cảng biển quốc tế trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu - điểm cuối trong vận chuyển hàng hóa, không để ách tắc trong lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động vận tải...

Đối với Bộ Xây dựng, Chính phủ yêu cầu có giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân, nhất là tại các khu công nghiệp, ổn định thị trường bất động sản...

Châu Như Quỳnh