Bất ngờ tại công ty tiền số Lộc Phát: Đổi tên là Sacom, tăng vốn 53 lần

Doanh nghiệp này được thành lập ngày 30/9/2025, đặt trụ sở tại Hà Nội, với ngành nghề chính gồm tư vấn đầu tư, môi giới thế chấp và các hoạt động ủy thác, giám sát theo hợp đồng.

Sacom được giới thiệu là nền tảng giao dịch tài sản mã hóa đang trong quá trình xin cấp phép thí điểm, với mục tiêu kết nối thị trường tài chính truyền thống và hệ sinh thái tài sản số theo hướng hợp pháp và bền vững. Các sản phẩm, dịch vụ cốt lõi bao gồm giao dịch giao ngay (spot), tính năng nạp - rút, thẻ tiện ích và lưu ký tài sản số.

Sacom (trước đây là LPEX) hiện nằm trong nhóm 5 hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ để xem xét cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa (thông báo từ Bộ Tài chính hồi tháng 2).

Các hồ sơ còn lại thuộc về Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX; Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom và Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam.

Việc công ty tiền số này biến động diễn ra trong bối cảnh ông Nguyễn Đức Thụy cùng dàn lãnh đạo cũ tại LPBank vừa chuyển sang Sacombank.

Tại LPBank, cuối năm 2025 ghi nhận Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là cổ đông duy nhất nắm giữ trên 1% vốn. Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy từng sở hữu hơn 70 triệu cổ phiếu LPB (tương đương 2,76% vốn) nhưng đã thoái bớt vốn, đồng thời từ nhiệm chức Chủ tịch ngân hàng vào giữa tháng 12/2025 vì lý do cá nhân.

Sau khi rời LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy chuyển sang đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Thường trực tại Sacombank, phụ trách định hướng chiến lược và quản trị cấp cao. Tại kỳ họp cổ đông thường niên tháng 4 vừa qua, ông Thụy cũng được bầu vào Hội đồng quản trị ngân hàng này.