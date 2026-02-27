Công ty tài sản số của VPBank sắp tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) - đơn vị thuộc hệ sinh thái tài chính của VPBank (mã: VPB) - cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm đáp ứng các điều kiện tham gia chương trình thí điểm cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Song song đó, doanh nghiệp đang xúc tiến những thủ tục cuối cùng để nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng - mức tối thiểu theo quy định đối với đơn vị vận hành sàn giao dịch tài sản số. Theo khung pháp lý hiện hành, tối thiểu 35% vốn điều lệ phải do ít nhất hai tổ chức thuộc nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công nghệ nắm giữ.

CAEX được thành lập với định hướng phát triển nền tảng giao dịch tài sản mã hóa theo chuẩn chuyên nghiệp. Cơ cấu cổ đông gồm các thành viên trong hệ sinh thái VPBank như Chứng khoán VPBank (VPBankS) và Công ty cổ phần LynkiD.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế trong các mảng công nghệ vận hành sàn, cung cấp thanh khoản và dịch vụ lưu ký.

Giao dịch tiền tại VPBank (Ảnh: Mạnh Quân).

Lãnh đạo CAEX khẳng định công ty đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về công nghệ và tài chính để tham gia chương trình thí điểm. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 9 năm ngoái với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng; trong đó LynkiD hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 50% vốn.

Ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CAEX, cho biết nền tảng đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhân sự và khuôn khổ hợp tác quốc tế, sẵn sàng triển khai khi đủ điều kiện pháp lý. Theo đại diện doanh nghiệp, các tiêu chí an toàn hệ thống, bảo mật dữ liệu và tối ưu trải nghiệm người dùng được đặt làm trọng tâm trong quá trình xây dựng sản phẩm.

Sau khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa được ban hành, nhiều định chế tài chính và công ty chứng khoán lớn đã chủ động tham gia.

Ghi nhận cho thấy các doanh nghiệp như Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), SSI, MB, Chứng khoán HD, Chứng khoán VIX hay CTCP Đầu tư HVA đã tham gia thành lập pháp nhân hoặc góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước, cho thấy xu hướng nhập cuộc mạnh mẽ của khối tài chính truyền thống.