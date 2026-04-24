Cuộc đua tài sản số ngày càng "nóng", vì sao ông lớn SSI tạm dừng?

Theo số liệu từ Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam (VBA), thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đã vượt 220 tỷ USD vào cuối năm 2024, đứng thứ 3 trong khu vực. Điều này phản ánh rõ nhu cầu lớn trong chuyển tiền, tiết kiệm và ứng dụng trong các dịch vụ số.

Gần đây, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa vào ngày 9/9 được xem là nền tảng pháp lý đầu tiên và quan trọng cho sân chơi này. Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá được quy định chặt chẽ về các điều kiện, như vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% và phải có sự tham gia góp vốn của các định chế tài chính uy tín như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ…

Đầu năm nay, Bộ Tài chính công bố có 5 doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Bộ này cũng đã gửi hồ sơ xin ý kiến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước.

Các doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX), Công ty cổ phần Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), Công ty cổ phần Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), Công ty cổ phần Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam.

Danh sách trên không có tên Công ty chứng khoán SSI - đơn vị từng được xem là đi đầu trong việc hưởng ứng thị trường tài sản mã hóa. Trong cuộc họp chiều qua (24/4), ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI - đã có các chia sẻ với cổ đông và trả lời phỏng vấn bên lề với báo chí về nội dung này.

Ông Hưng nhìn nhận tài sản số là lĩnh vực có mức độ rủi ro cao. Để xây dựng một công ty cung cấp dịch vụ tài sản số thì yêu cầu vốn rất lớn, khoảng 10.000 tỷ đồng, chưa kể các tiêu chuẩn khắt khe về đội ngũ và hệ thống. Tuy nhiên, chỉ cần một sự cố như bị hacker tấn công, tài sản của nhà đầu tư và của chính doanh nghiệp có thể thiệt hại rất nhanh.

Vì vậy, với một tổ chức kinh doanh, ông cho rằng cần luôn cân nhắc 3 yếu tố. Thứ nhất là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, không để rủi ro làm đổ vỡ những gì đã xây dựng. Thứ 2 là đảm bảo lợi ích cổ đông, tức là hiệu quả kinh doanh. Thứ ba là lợi ích cộng đồng, góp phần phát triển thị trường.

Từ góc độ đó, vị thuyền trưởng SSI cho rằng nếu thị trường tài sản số được hình thành thì cần hướng tới việc hỗ trợ các nhà phát triển, những người viết code có thể xây dựng dự án và huy động vốn từ nước ngoài. Nếu thị trường chỉ tập trung vào giao dịch các tài sản như Bitcoin thì sẽ không mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế.

Với SSI, ông Hưng nhấn mạnh sẽ luôn theo dõi và nghiên cứu thị trường, đồng thời không để những người liên quan bị tụt lại phía sau xu hướng phát triển. Tuy nhiên, khi quyết định, doanh nghiệp sẽ luôn trả lời 3 câu hỏi: Làm gì, làm như thế nào và bắt đầu từ đâu? SSI không thực hiện theo cách thấy người khác làm rồi mới tham gia, mà phải nghiên cứu kỹ và thận trọng. Hiện tại, công ty vẫn đang tìm hiểu về thị trường này và sẽ chỉ tham gia khi trả lời đầy đủ các câu hỏi đó.

Trước SSI, Công ty chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) cũng từng xem xét tham gia thành lập sàn giao dịch tài sản số, nhưng đã chủ động dừng lại. Trong cuộc họp bất thường với cổ đông cuối năm 2025, lãnh đạo công ty chỉ ra một trong những lý do là yêu cầu vốn điều lệ quá lớn, từ 10.000 tỷ đồng và vượt quá khả năng của doanh nghiệp. Việc có tiếp tục theo đuổi dự án trong tương lai hay không sẽ do "thế hệ lãnh đạo kế tiếp" quyết định.