Xuất hiện công ty tiền số mới tại Việt Nam, ông chủ phía sau gây chú ý

Thị trường vừa ghi nhận thêm một doanh nghiệp mới liên quan đến lĩnh vực tài sản số với tên gọi Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam. Theo tìm hiểu, công ty này được thành lập vào ngày 21/1, đặt trụ sở tại tòa nhà Sun Ancora, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo đăng ký kinh doanh, công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, vận hành nền tảng mạng xã hội, phân phối nội dung số, cũng như nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) với tỷ lệ góp vốn 64%, tương đương 640 tỷ đồng. Cùng với đó, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới nắm giữ 35% vốn, Chứng khoán Dầu khí (mã chứng khoán: PSI) sở hữu 1% còn lại.

Động thái tham gia của “ông lớn” Sun Group diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy việc thí điểm và hoàn thiện khung pháp lý đối với tài sản mã hóa. Nhiều công ty chứng khoán và ngân hàng cũng đã bắt đầu công bố kế hoạch tham gia, nhằm đón đầu cơ hội từ thị trường còn nhiều tiềm năng này.

Sun Group hiện là cái tên sôi nổi trên thị trường, không chỉ làm ở lĩnh vực bất động sản mà còn tham gia nhiều vào các dự án hàng không lớn.

Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam (Ảnh: Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN).

Về tiền mã hóa, cuộc đua lập sàn "tiền số" được nhen nhóm từ năm 2025 với sự tham gia của hàng loạt ngân hàng và công ty chứng khoán như SSI, MB, VPBankS, hay các dự án như Vimexchange, DNEX (HVA Group), HDEX...

Tuy nhiên, sân chơi này không dành cho số đông do các rào cản pháp lý khắt khe. Điển hình, Chứng khoán Vietcap đã tuyên bố rút khỏi kế hoạch thành lập sàn tài sản mã hóa do quy định về điều kiện vốn điều lệ tối thiểu cần 10.000 tỷ đồng.

Việt Nam đang nổi lên là thị trường có giao dịch tiền số lớn trên thế giới. Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam, năm 2024 tổng giá trị giao dịch tài sản số tại Việt Nam ước đạt hơn 1.000 tỷ USD, bao gồm hoạt động mua bán, giao dịch stablecoin và các sản phẩm phái sinh.

Do đó, nếu áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân 0,1% tương tự thị trường chứng khoán, ngân sách Nhà nước có thể thu về hơn 800 triệu USD mỗi năm. Bên cạnh đó, các nền tảng giao dịch thường áp dụng mức phí từ 0,01% đến 0,8% cho mỗi giao dịch, vừa tạo nguồn thu kinh tế, vừa góp phần nâng cao khả năng giám sát, điều tiết thị trường và bảo vệ nhà đầu tư trước các rủi ro tiềm ẩn.