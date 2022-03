Bảo hiểm Quân đội tiếp tục vào Top 100 Doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt 2021

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là một trong những nội dung lớn và đặc biệt quan trọng của cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp và thanh niên Việt Nam. Giải thưởng được Thủ tướng giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức thường niên 18 năm qua.

Đại diện MIC nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 (Ảnh: MIC).

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 tiếp tục được triển khai nhằm đề cao những doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, duy trì số lao động, quan tâm đến trách nhiệm đối với người lao động và xã hội. Đây cũng là giải thưởng danh tiếng với 3 vòng thẩm định cùng nhiều tiêu chí do hội đồng thẩm định đánh giá gồm: Tổng tài sản, tổng doanh thu, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, số lao động, thu nhập bình quân người lao động, ngân sách cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm nay, tổng doanh thu của 200 doanh nghiệp có thương hiệu đạt giải Sao Vàng đất Việt 2021 là trên 747.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 40.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động.

Trong năm 2021, MIC đã vượt qua khó khăn thách thức của thị trường và liên tiếp thăng hạng vào Top 5 Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín do VNR bình chọn, tăng 120 bậc trong Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất 2021, Top Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, Top 5 Doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tin dùng, Top 2 Doanh nghiệp được khách hàng hài lòng về trải nghiệm số...

Năm 2021, MIC ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng, tổng doanh thu đạt 4.231 tỷ đồng, tăng trưởng 23,5%, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc 3.936 tỷ đồng, tăng trưởng 25%. Lợi nhuận của MIC trong năm qua cũng đạt 281 tỷ đồng, tăng trưởng 16%, gấp 5 lần so với thị trường và đứng thứ 5 về thị phần. Bên cạnh thành tích trong kinh doanh, MIC cũng là thương hiệu tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện góp phần nâng cao an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng.

Khách hàng tìm hiểu về bảo hiểm MIC (Ảnh: MIC).

Theo ước tính sơ bộ về kinh doanh, quý I/2022 MIC ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm gốc hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, gấp 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng tăng trưởng 93% so với cùng kỳ, nhờ việc tăng trưởng doanh thu và quản lý hiệu quả chi phí. Kênh bảo hiểm số đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng doanh thu với mức tăng ấn tượng 5 lần so với cùng kỳ, chiếm 20% doanh thu.

Năm 2022, MIC đặt mục tiêu top 4 thị phần và top 1 về hiệu quả. MIC cho biết sẽ tiếp tục chuyển đổi số sâu rộng và toàn diện. Mục tiêu doanh thu kênh số chiến lược chiếm 20% doanh thu 2022 và chiếm 30% doanh số năm 2025. Bên cạnh những khách hàng lớn hiện có, MIC cũng đang hoàn thiện và xây dựng các hệ sinh thái bao gồm: Hệ sinh thái với các ngân hàng lớn, hệ sinh thái với các tập đoàn lớn ở Việt Nam.