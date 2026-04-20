Bảo hiểm cháy nổ - “tấm lá chắn” bảo vệ ngôi nhà

Chập cháy điện khó dự báo

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an (PCCC&CNCH) quý I, tình hình cháy nổ vẫn còn diễn biến phức tạp, chủ yếu tập trung ở loại hình nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chiếm 45,23%.

Các vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố thiết bị điện tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ cao, lên đến 74,59%. Nhiều vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và an toàn của người dân.

Phần lớn sự cố xuất phát từ những yếu tố quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày như: Hệ thống điện quá tải, dây dẫn xuống cấp, thiết bị điện không đảm bảo chất lượng hoặc thói quen sử dụng điện thiếu an toàn, hoặc rủi ro từ quá trình nấu nướng, rò rỉ khí gas, sử dụng thiết bị sinh nhiệt, các hoạt động sinh hoạt như đốt vàng mã, hút thuốc cũng là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy nổ.

Những rủi ro này thường diễn ra âm thầm, khó dự báo trước và có thể bùng phát thành hỏa hoạn trong thời gian rất ngắn.

Khi xảy ra cháy nổ, thiệt hại không chỉ là tài sản mà còn kéo theo nhiều hệ lụy như chi phí sửa chữa lớn. Gián đoạn cuộc sống, áp lực tài chính kéo dài. Thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình.

“Lá chắn bảo vệ” cho ngôi nhà và thành viên trong gia đình

Trước thực tế rủi ro cháy nổ vẫn tiếp diễn, bên cạnh việc nâng cao chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, chấp hành các biện pháp kiểm tra, quản lý nguồn phát sinh nhiệt - điện, nhiều người dân đã chủ động trang bị thêm các giải pháp giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro xảy ra.

Vào đầu tháng 2, gia đình ông Đặng Ngọc Chơn, trú tại phường Song Phú, tỉnh Vĩnh Long bất ngờ gặp sự cố chập điện. Lửa bùng phát tại cầu dao phòng khách, sau đó cháy lan lên trần phòng khách và bếp, gây hư hỏng nhà và một số tài sản. Thiệt hại tài chính ước tính hơn 40 triệu đồng.

Sự cố chập điện tại khu vực cầu dao phòng khách nhà ông Đặng Ngọc Chơn (Ảnh: NVCC).

Do trước đó, gia đình ông đã đăng ký gói bảo hiểm cho ngôi nhà và tai nạn người ở trong nhà trên ứng dụng VietinBank iPay nên khi xảy ra sự cố, gia đình ông đã được nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 22 triệu đồng, giảm bớt thiệt hại cho gia đình.

Bảo hiểm VBI chi trả bồi thường cho khách hàng tham gia Bảo hiểm “Ngôi nhà và bạn” (Ảnh: VBI).

Bảo hiểm “Ngôi nhà và bạn” là một sản phẩm của Bảo hiểm VietinBank - VBI phối hợp VietinBank thiết kế, nhằm đáp ứng nhu cầu được bảo vệ về tài sản ngôi nhà và tai nạn của người dùng.

Sản phẩm có phạm vi bảo vệ đa dạng, bao gồm các rủi ro như cháy, nổ gây thiệt hại nhà cửa; tràn nước, mưa lũ, ngập úng; trộm cắp tài sản; các tai nạn đối với người sinh sống trong ngôi nhà.

Đối với rủi ro cháy nổ - một trong những nguyên nhân gây thiệt hại lớn nhất, bảo hiểm còn hỗ trợ chi trả chi phí sửa chữa, khắc phục tổn thất, giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính khi sự cố xảy ra.

Sản phẩm hiện có mặt trên ứng dụng VietinBank iPay với mức phí 25.000 đồng/tháng (được miễn phí tháng đầu tiên) và cho quyền lợi lên đến 900 triệu đồng. Khách hàng dễ dàng tiếp cận, đăng ký và quản lý hợp đồng bảo hiểm một cách thuận tiện, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và quản lý tài chính số của người dân.

Trong bối cảnh rủi ro ngày càng khó lường, việc chủ động chuẩn bị các giải pháp bảo vệ không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại về tài chính mà còn mang lại sự an tâm và dần trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hiện đại của các gia đình.