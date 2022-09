Bảo hiểm Bảo Việt đạt giải "Sáng kiến bảo hiểm số của năm" khu vực châu Á

Công nghệ và những bước kiến tạo đột phá thay đổi ngành bảo hiểm

Là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng internet nhiều nhất thế giới, tính tới tháng 2/2022, theo báo cáo của We are social, Việt Nam có tới 72,1 triệu dân dùng Internet, tương đương với tỷ lệ thâm nhập 73,2%. Số liệu này đã tăng 4,9% so với cùng kỳ của năm 2021.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến bởi công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động kinh doanh là điều thiết yếu và bắt buộc để các doanh nghiệp có thể nhanh chóng chuyển mình, thích ứng, đối phó với các biến động xã hội. Đặc biệt sau tác động của dịch bệnh Covid-19, hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống của người tiêu dùng, nổi bật là hành vi mua sắm đã có nhiều thay đổi.

Bảo hiểm Bảo Việt đạt giải "Sáng kiến bảo hiểm số của năm" .

Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm cẩn trọng, hợp lý, đề cao tính bền vững và ưu tiên mua sắm thông qua các thiết bị điện tử bởi khả năng tối đa hóa thời gian, tăng tính linh hoạt. Trong thời kỳ tái định hình cuộc sống hậu Covid-19, chăm sóc sức khỏe cá nhân cũng là chủ đề được người Việt dành nhiều sự quan tâm, trong đó, bảo hiểm là phương pháp hiệu quả, hạn chế rủi ro và có khả năng giải quyết bài toán chi phí chăm sóc sức khỏe hàng đầu.

Trước tiềm năng của thị trường trong nước, nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm đã tiến hành ứng dụng công nghệ vào quy trình vận hành nội bộ và chăm sóc khách hàng. Bảo hiểm số (Insurtech) đã và đang tạo ra nhiều đổi mới trên thị trường bảo hiểm, sẽ là tương lai của ngành, giúp các doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng và nâng cao đời sống của người dân Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt - Dấu ấn tiên phong trên hành trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh Covid-19, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn linh hoạt triển khai nhiều giải pháp kịp thời và xây dựng các ứng dụng mới phục vụ cho công việc kinh doanh, đáp ứng yêu cầu xu thế công nghệ.

Doanh nghiệp hiện triển khai hệ sinh thái khép kín trên nền tảng trực tuyến, đáp ứng mọi hoạt động kinh doanh như bán hàng, quản trị, chăm sóc, cấp đơn, triển khai Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử,…, Đơn vị này cũng chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe dựa trên công nghệ dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI cho phép người dùng tối đa hóa lợi ích khi truy vấn thông tin, đăng ký tham gia và nhận quyền lợi bảo hiểm trực tuyến.

Cũng trong thời gian qua, hàng loạt các giải pháp tài chính, sức khỏe thực hiện trên nền tảng trực tuyến như bảo hiểm du lịch, bảo hiểm thiết bị điện tử, bảo hiểm trễ chuyến bay, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng, bảo hiểm bảo lãnh… cũng được triển khai để mang đến trải nghiệm thuận lợi nhất cho khách hàng.

Thành quả của những sáng kiến đó đã được ghi nhận bằng giải thưởng "Sáng kiến Bảo hiểm số của năm" tại Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á 2022.

Trước đó, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã được nhận giải thưởng "Sáng kiến chuyển đổi bảo hiểm số tốt nhất Việt Nam" do Giải thưởng Triển vọng kinh doanh toàn cầu năm 2022 (Global Business Outlook Awards 2022) trao tặng.