Bao bì tiệt trùng Tetra Pak: Góp phần vào mục tiêu phát triển của ngành F&B

Bao bì tiệt trùng trở thành yếu tố quan trọng để đảm bảo sự an tâm cho doanh nghiệp, nhà bán lẻ và người tiêu dùng: giữ nguyên hương vị mà không cần chất bảo quản, tiện lợi trong sử dụng, và đặc biệt có thể thu gom, tái chế sau khi dùng, góp phần bảo vệ môi trường.

Chính xu hướng này khiến các doanh nghiệp F&B tìm kiếm giải pháp phù hợp, không chỉ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, mà còn đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng về bao bì an toàn, tiện lợi và bền vững.

Với hơn 30 năm đồng hành cùng thị trường F&B tại Việt Nam, những bao bì giấy mang logo Tetra Pak “Bảo vệ chất lượng tốt” ở mép và đáy hộp đã trở thành hình ảnh quen thuộc với doanh nghiệp sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng.

Các định dạng bao bì đa dạng của Tetra Pak với logo tròn bên tai và đáy hộp “Bảo vệ chất lượng tốt” đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam (Ảnh: Tetra Pak).

Dưới đây là ba giá trị nổi bật của bao bì tiệt trùng Tetra Pak.

Bảo đảm an toàn và giữ tối đa hương vị thực phẩm

Bao bì tiệt trùng Tetra Pak được làm từ giấy bìa (paperboard) để tạo độ chắc và bền. Bên trong có một lớp nhôm mỏng giúp ngăn không khí, ánh sáng và giữ chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, các lớp nhựa polyethylene rất mỏng được dùng để chống ẩm từ bên ngoài, kết dính giấy bìa với nhôm, bảo vệ giấy bìa và ngăn hơi ẩm hoặc sản phẩm rò rỉ ra ngoài. Nhựa cũng được dùng để làm nắp, ống hút và khóa, nhưng hiện nay những chi tiết này cũng có thể làm từ vật liệu có nguồn gốc thực vật.

Cấu trúc bao bì đa lớp của Tetra Pak giúp đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm trong nhiệt độ phòng (Ảnh: Tetra Pak).

Bao bì tiệt trùng giúp bảo vệ, giữ nguyên hương vị thực phẩm ở nhiệt độ phòng trong suốt thời hạn sử dụng. Để làm được điều này, toàn bộ quy trình sản xuất - từ chế biến tới chiết rót - đều diễn ra trong môi trường vô trùng khép kín hoàn toàn.

Có hai phương pháp tiệt trùng bao bì chính. Phương pháp truyền thống tiệt trùng vật liệu bao bì cả bên trong lẫn bên ngoài bằng dung dịch khử trùng trong thực phẩm. Phương pháp thứ 2 là eBeam, khử trùng bề mặt bao bì ngay trong dây chuyền sản xuất. Công nghệ này có tốc độ nhanh hơn và ít dấu chân carbon hơn và được Tetra Pak áp dụng cho dây chuyền E3 Hyper Speed mới nhất và đã có mặt tại Việt Nam.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Bao bì tiệt trùng mở rộng khả năng phân phối sản phẩm đến mọi nơi, kể cả vùng sâu vùng xa, nhờ hạn dùng dài và bảo quản ở nhiệt độ phòng. Điều này giúp doanh nghiệp: tối ưu chi phí chuỗi cung ứng, giảm thất thoát hàng hóa; mở rộng thị trường, tăng độ phủ sản phẩm; nâng cao uy tín thương hiệu với giải pháp toàn diện từ chế biến đến đóng gói theo công nghệ Thụy Điển.

Danh mục sản phẩm phù hợp với bao bì tiệt trùng rất rộng: từ sữa, nước trái cây, đồ uống từ thực vật đến trà và cà phê uống liền, thực phẩm đóng hộp… Tetra Pak cung cấp đa dạng kiểu dáng và dung tích cho phép doanh nghiệp tùy biến theo danh mục sản phẩm để mang tới trải nghiệm tiện lợi phù hợp với nhiều đối tượng người dùng mục tiêu.

Bao bì giấy Tetra Pak cũng cho phép doanh nghiệp in ấn lên toàn bộ bề mặt, tạo hiệu ứng nổi bật như in ấn sáng tạo, in kỹ thuật số… giúp sản phẩm thu hút sự chú ý ngay trên kệ hàng.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ thị trường trong nước và khu vực, vào tháng 7, Tetra Pak hoàn tất mở rộng nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng tại Bình Dương giai đoạn 2. Nhà máy hiện có hai dây chuyền với công suất hơn 30 tỷ hộp mỗi năm, bổ sung thêm 15 định dạng bao bì sáng tạo bền vững để giúp doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm, phục vụ nhu cầu năng động từ người tiêu dùng.

Bao bì tiệt trùng cho phép sản phẩm được vận chuyển đường dài ở nhiệt độ phòng mà vẫn đảm bảo an toàn và chất lượng (Ảnh: Tetra Pak).

Đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững

Tetra Pak cam kết mang đến loại bao bì thực phẩm bền vững nhất thế giới với 4 trọng tâm: tăng tỷ lệ vật liệu tái tạo; tối đa hóa giá trị vật liệu tái chế; giảm thiểu rác thải; thiết kế ra các bao bì dễ dàng tái chế trong tương lai.

Tại Việt Nam, Tetra Pak phối hợp với các đối tác và cộng đồng triển khai chương trình thu gom vỏ hộp giấy tại trường học, siêu thị, điểm bán lẻ của đối tác như Vinamilk, TH True Milk. Các chương trình này thu hút đông đảo cộng đồng tham gia, góp phần giảm rác thải và mang đến vòng đời mới cho vỏ hộp giấy.

Song song đó, Tetra Pak làm việc chặt chẽ với cơ quan quản lý và hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), đầu tư cơ sở hạ tầng tái chế để nâng cao tỷ lệ tái chế vỏ hộp giấy. Đây là minh chứng cho cam kết của Tetra Pak trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và các bên liên quan hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

