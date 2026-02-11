Bánh kẹo Hải Hà "khoác áo mới" rạng rỡ mùa Tết 2026

Diện mạo mới của thương hiệu bánh kẹo hơn 65 năm tuổi

Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển Hải Hà không chỉ là một thương hiệu bánh kẹo quen thuộc mà còn gắn liền với những mùa Tết đoàn viên.

Những sản phẩm như kẹo nhân hoa quả, kẹo sữa hay kẹo cốm từng là món quà quý giá của tuổi thơ và là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên mỗi dịp xuân về, góp phần tạo nên không khí sum vầy trong nhiều gia đình suốt hơn 65 năm qua.

Bước sang năm 2026, Bánh kẹo Hải Hà giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình phát triển. Logo mới được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, hướng đến sự trẻ trung nhưng vẫn giữ lại những đường nét đặc trưng đã gắn liền với tên tuổi thương hiệu trong nhiều thập kỷ.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc làm mới hình ảnh nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại và tiếp cận nhóm khách hàng trẻ như Gen Z và Millennials, song vẫn đặt trọng tâm vào việc bảo toàn các giá trị cốt lõi đã được xây dựng suốt hơn sáu thập kỷ, gồm chất lượng sản phẩm, hương vị quen thuộc và sự tin cậy của người tiêu dùng.

Thông điệp “Vị xưa, diện mạo mới” được Hải Hà truyền tải xuyên suốt trong lần thay đổi này. Các sản phẩm vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống gắn với ký ức Tết của nhiều thế hệ, đồng thời được khoác lên diện mạo mới, phù hợp hơn với xu hướng thẩm mỹ đương đại.

Đại diện Hải Hà cho biết, đây không phải là sự “lột xác” hoàn toàn mà là bước tiếp nối cần thiết để thương hiệu trở nên gần gũi hơn trong bối cảnh thị trường thay đổi.

"Vị xưa, diện mạo mới" trên các sản phẩm của Bánh kẹo Hải Hà (Ảnh: Hải Hà).

Không gian trải nghiệm sôi động cùng những combo Tết thiết thực

Song song với việc giới thiệu diện mạo mới, Hải Hà tập trung mang tinh thần Tết đến gần người tiêu dùng thông qua chuỗi gian hàng trải nghiệm trực tiếp. Các gian hàng được triển khai tại nhiều khu công nghiệp, chợ truyền thống và điểm bán ở những khu vực tập trung đông người lao động và tiểu thương.

Người dân dùng thử các sản phẩm bánh Kẹo Hải Hà tại chợ Tam Bình (Ảnh: Hải Hà).

Tại đây, không gian được thiết kế mở, tạo cảm giác thân thiện, rực rỡ với sắc đỏ may mắn cùng bộ nhận diện mới đầy tính thẩm mỹ, tạo nên những góc chụp ảnh đậm chất xuân.

Khách tham quan được hòa mình vào nhịp sống sôi động của thương hiệu thông qua các hoạt động tương tác như dùng thử sản phẩm (sampling) để cảm nhận độ giòn tan của bánh Crackers hay vị ngọt thanh của kẹo dẻo và nhận tư vấn phù hợp với nhu cầu mua sắm Tết.

Những tiếng cười rộn rã bên "Vòng quay Lộc Xuân" cùng các hoạt động like (thích) Fanpage nhận quà biến mỗi điểm bán thành một ngày hội thực sự, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Khách tham quan hào hứng tham gia vòng quay may mắn và nhận quà tại gian hàng của Hải Hà (Ảnh: Hải Hà).

Thấu hiểu nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng dịp Tết, Hải Hà mang đến các giải pháp quà tặng linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn và kết hợp sản phẩm theo sở thích và ngân sách.

Các combo (gói) quà được thiết kế theo tiêu chí “ngon, đẹp và kinh tế”, với mức giá đa dạng từ 99.000 đồng, 159.000 đồng, 249.000 đồng đến 369.000 đồng, đi kèm nhiều quà tặng gia dụng thiết thực cho gian bếp ngày Tết như nước rửa chén, bao lì xì, cùng các dòng bánh kẹo quen thuộc như Happy Tết, Kami, Sofee…

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, những giỏ quà được bài trí chỉn chu, trang nhã còn phù hợp để biếu tặng trong dịp xuân về. Với phương châm “mở ra là dùng được cho cả nhà”, quà Tết Hải Hà vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa giúp người lao động tiết kiệm chi phí mà vẫn đón một mùa Tết đầy đủ, ấm cúng.

Các giỏ quà Tết của Hải Hà với mẫu mã đẹp, hương vị quen thuộc và mức giá hợp lý (Ảnh: Hải Hà).

Theo kế hoạch, chuỗi gian hàng Tết Hải Hà 2026 sẽ được triển khai từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 tại các khu công nghiệp, chợ truyền thống và điểm bán ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng…

Trong đó, một số điểm triển khai cụ thể gồm: Chợ Thanh Xuân và Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp từ ngày 4/2 đến 10/2; Chợ Hóc Môn từ ngày 5/2 đến 10/2.

Các gian hàng hoạt động xuyên suốt trong ngày, tạo điều kiện để người dân dễ dàng ghé thăm, trải nghiệm và mua sắm Tết.

Gian hàng Hải Hà thu hút người dân địa phương đến tham quan, trải nghiệm mua sắm và nhận quà (Ảnh: Hải Hà).

Với việc kết hợp ra mắt diện mạo mới, không gian trải nghiệm trực tiếp và các chương trình ưu đãi thiết thực, Hải Hà kỳ vọng góp phần mang đến không khí mua sắm Tết gần gũi, sôi động hơn, đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí của một thương hiệu bánh kẹo quen thuộc trên mâm Tết của nhiều gia đình Việt.