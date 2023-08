"Bán rẻ" cổ phiếu VNG, nhà sáng lập Lê Hồng Minh còn sở hữu bao nhiêu?

Tổng giám đốc Công ty cổ phần VNG (mã chứng khoán trên UPCoM: VNZ) Lê Hồng Minh vừa công bố thông tin hoàn tất giao dịch bán 983.783 cổ phiếu VNZ trong ngày 22/8.

Theo đó, sở hữu của nhà sáng lập VNG đã giảm từ hơn 3,5 triệu cổ phiếu VNZ (tương ứng tỷ lệ 12,27%) xuống còn 2,54 triệu cổ phiếu VNZ (tương ứng 8,85% vốn điều lệ VNG).

Trong phiên 22/8, dữ liệu thị trường ghi nhận 983.783 cổ phiếu VNZ đã được sang tay qua phương thức giao dịch thỏa thuận, trị giá hơn 929 tỷ đồng (tương ứng mức giá 944.700 đồng/cổ phiếu). Mức giá này thấp hơn đáng kể so với thị giá VNZ trên thị trường. Phiên 22/8, VNZ đóng cửa tại mức giá 1.135.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu VNZ từ đầu năm (Nguồn: Tradingview).

Đáng chú ý là cùng ngày, một cổ đông lớn khác của VNG là Công ty cổ phần Công nghệ BigV cũng mua vào 983.783 cổ phiếu VNZ (đúng bằng số lượng cổ phiếu mà ông Lê Hồng Minh đã bán), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của BigV tại VNG từ 17,84% lên 21,26% (tương ứng hơn 6,1 triệu cổ phiếu).

Như vậy, giao dịch cổ phiếu VNZ ngày 22/8 có thể là giữa ông Lê Hồng Minh và Công ty cổ phần Công nghệ BigV.

Trước đó, ngày 28/7, BigV đã mua thành công hơn 1,74 triệu cổ phiếu VNZ, nâng tỷ lệ sở hữu tại VNG từ 5,72% lên 11,78%. Trong khi đó, trong thời gian 25/7-15/8, VNG Limited bán 3,48 triệu cổ phiếu VNZ.

Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông lớn của VNG diễn ra trước thềm thông tin VNG Limited chính thức nộp hồ sơ theo mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC).

VNG Limited dự kiến sẽ thực hiện niêm yết tại thị trường Mỹ thông qua hình thức IPO cổ phiếu phổ thông loại A trên sàn Nasdaq với mã giao dịch VNG. Các nhà bảo lãnh phát hành là Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, và BofA Securities, Inc. Tuy nhiên, quy mô giao dịch và giá chào bán hiện chưa được xác định.