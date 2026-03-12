Bản đồ người giàu: Elon Musk áp sát mốc 1.000 tỷ USD, bỏ xa chủ Google

Chưa bao giờ giới tỷ phú lại chi phối thế giới mạnh mẽ như hiện nay, từ chính trị, thị trường chứng khoán cho đến làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Cơn sốt công nghệ đã đẩy khối tài sản của những người giàu nhất hành tinh lên những mức khó tưởng tượng chỉ vài năm trước.

Theo bảng xếp hạng World’s Billionaires năm 2026 do Forbes công bố (tính đến ngày 1/3/2026), thế giới ghi nhận con số kỷ lục 3.428 tỷ phú, tăng 400 người so với năm trước.

Tổng tài sản của giới siêu giàu đã tăng thêm 4.000 tỷ USD chỉ trong một năm, chạm đỉnh 20.100 tỷ USD. Nước Mỹ tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi sở hữu 15/20 người giàu nhất hành tinh.

Dưới đây là chân dung 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2026, những người đang nắm giữ "đỉnh kim tự tháp" tài sản toàn cầu.

1. Elon Musk (54 tuổi, Mỹ) - 839 tỷ USD: Giữ vị trí gần như không thể lay chuyển, CEO Tesla và SpaceX đã kiếm thêm 497 tỷ USD chỉ trong một năm qua. Cổ phiếu Tesla tăng mạnh cùng loạt thương vụ định giá "khủng" của SpaceX đã giúp Musk liên tục phá vỡ các giới hạn: chạm mốc 500 tỷ USD vào tháng 10/2025, vọt lên 700 tỷ USD trong tháng 12 và cán mốc 800 tỷ USD vào tháng 2/2026. Hiện tại, ông giàu gấp hơn 3 lần so với những người đồng sáng lập Google (Ảnh: Getty).

2. Larry Page (52 tuổi, Mỹ) - 257 tỷ USD: Đồng sáng lập Google (Alphabet) đã có màn thăng hạng ngoạn mục lên vị trí á quân. Từ thuật toán tìm kiếm, trợ lý AI cho đến điện toán đám mây, đế chế Alphabet do ông chèo lái đang đóng vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ công nghệ toàn cầu hiện nay (Ảnh: Getty).

3. Sergey Brin (52 tuổi, Mỹ) - 237 tỷ USD: Chỉ riêng trong năm qua, Sergey Brin và người cộng sự Larry Page đã bỏ túi thêm tổng cộng 212 tỷ USD, vượt qua hàng loạt tên tuổi sừng sỏ. Khối tài sản của ông gắn liền với vị thế vững chắc của Alphabet trong các lĩnh vực cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và quảng cáo số (Ảnh: ET).

4. Jeff Bezos (62 tuổi, Mỹ) - 224 tỷ USD: Nhà sáng lập Amazon lùi xuống vị trí thứ 4 nhưng vẫn duy trì khối tài sản khổng lồ. Bên cạnh đế chế thương mại điện tử, Bezos hiện đang dồn lực mở rộng Blue Origin - công ty vũ trụ tư nhân của mình, với tham vọng từng bước chinh phục lĩnh vực khám phá không gian (Ảnh: Bloomberg).

5. Mark Zuckerberg (41 tuổi, Mỹ) - 222 tỷ USD: Dù tài sản có tốc độ tăng trưởng chậm hơn một số đối thủ xếp trên, ông chủ Meta vẫn trụ vững ở vị trí thứ 5. Zuckerberg đang bạo chi đầu tư mạnh mẽ vào AI, mạng xã hội và các công nghệ số mới, đặt cược vào tương lai tăng trưởng dài hạn của tập đoàn (Ảnh: Getty).

6. Larry Ellison (81 tuổi, Mỹ) – 190 tỷ USD: Đồng sáng lập Oracle củng cố vị thế trong top đầu nhờ sự bành trướng mạnh mẽ của các dịch vụ hạ tầng đám mây. Khối tài sản 190 tỷ USD của ông là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút khổng lồ của các phần mềm doanh nghiệp được tích hợp trí tuệ nhân tạo hiện nay (Ảnh: Bloomberg).

7. Bernard Arnault & gia đình (77 tuổi, Pháp) - 171 tỷ USD: Chủ tịch tập đoàn LVMH là nhân vật duy nhất không mang quốc tịch Mỹ góp mặt trong Top 10 năm nay. Bất chấp những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, sức mua mạnh mẽ đối với các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Dior và Tiffany & Co. đã chứng minh sức bền đáng kinh ngạc của đế chế thời trang này (Ảnh: Getty).

8. Jensen Huang (63 tuổi, Mỹ) - 154 tỷ USD: Lần đầu tiên lọt vào Top 10 của Forbes, "thuyền trưởng" Nvidia đang chứng kiến khối tài sản cá nhân tăng phi mã. Nhờ nhu cầu bùng nổ không ngừng đối với chip AI và năng lực tính toán tiên tiến, giá trị thị trường của Nvidia đã vượt mốc lịch sử 5.000 tỷ USD (Ảnh: Getty).

9. Warren Buffett (95 tuổi, Mỹ) – 149 tỷ USD: Huyền thoại đầu tư xứ Omaha vẫn chứng tỏ bản lĩnh của mình giữa kỷ nguyên của giới tỷ phú công nghệ. Chiến lược đầu tư dài hạn, kỷ luật trải rộng từ tài chính, năng lượng đến bảo hiểm của Chủ tịch Berkshire Hathaway tiếp tục mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc (Ảnh: Getty).