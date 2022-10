Bán đồ lưu niệm ở sân bay, công ty ông Hạnh Nguyễn lãi 400 triệu đồng/ngày

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu đạt 414 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp cao gấp 9 lần, đạt 216 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Sasco giảm mạnh 86% về còn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 30% lên 13 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng gấp 4,2 lần từ 28 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp 3 lần từ 17 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp do "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch báo lãi ròng 35 tỷ đồng, cao gấp gần 17 lần cùng kỳ năm ngoái do mức nền của quý III/2021 thấp. Còn nếu so với lãi quý II (86 tỷ đồng) thì lãi quý III lại giảm gần 58%.

(Biểu đồ: V.H)

Lũy kế 9 tháng, Sasco ghi nhận doanh thu 842 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng mạnh lên mức 121 tỷ đồng, trong khi quý III/2021 chỉ lãi vỏn vẹn hơn 305 triệu đồng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp dịch vụ hàng không này đạt 1.824 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, trong cơ cấu nợ phải trả, Sasco có tới 67% là khoản phải trả người bán ngắn hạn (đạt 246 tỷ đồng).

Năm 2022, Sasco đặt mục tiêu doanh thu 1.340 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 82 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 62,7% kế hoạch doanh thu và vượt 52% kế hoạch lợi nhuận.

Sasco là một trong những doanh nghiệp dịch vụ hàng không lớn nhất nước, chuyên quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán hàng lưu niệm, nhà hàng, phòng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn vận hành hệ thống phòng chờ thương gia, cửa hàng miễn thuế tại sân bay Cam Ranh, cung cấp suất ăn hàng không và đầu tư một số dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.