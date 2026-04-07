Ba bước ngoặt hội tụ đưa Masan Group bước vào giai đoạn tái định giá

WinCommerce: Bước ngoặt từ "câu chuyện tương lai" sang lợi nhuận thực

Mảng bán lẻ của Masan - WinCommerce (WCM) ghi nhận doanh thu hai tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 7.872 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ, với 145 cửa hàng mới được mở, nâng tổng số điểm bán WinMart và WinMart+ lên khoảng 4.700 cửa hàng trên toàn quốc.

Tốc độ mở rộng là chất lượng tăng trưởng phần lớn cửa hàng mới thuộc mô hình WinMart+ nông thôn, nơi chi phí vận hành thấp hơn và tỷ lệ thâm nhập của bán lẻ hiện đại vẫn còn thấp, tạo ra dư địa tăng trưởng dài hạn mà các đô thị lớn không còn.

Quầy rau củ tại siêu thị WinMart (Ành: Masan).

Theo đánh giá của VCBS, việc khai thác tệp 10 triệu hội viên để cải thiện hiệu suất trên từng cửa hàng hiện hữu, song song với mở rộng mạng lưới, là nền tảng tăng trưởng bền vững hơn so với mô hình chỉ tập trung vào số lượng điểm bán.

Bước ngoặt của WCM không chỉ nằm ở con số doanh thu, mà ở việc mô hình kinh doanh đang được chứng minh có thể mở rộng và cải thiện hiệu quả cùng lúc.

Masan Consumer: Bước ngoặt định giá và nghịch lý vốn hóa

Nếu WCM đang chứng minh khả năng sinh lời thì Masan Consumer (HOSE: MCH) đang trải qua một bước ngoặt thuần túy về nhận thức định giá, con số cụ thể đang tạo ra một nghịch lý.

Tính đến ngày 3/4, vốn hóa của MCH đạt khoảng 182.130 tỷ đồng (tương đương khoảng 6,9 tỷ USD), trong khi toàn bộ Tập đoàn Masan chỉ được thị trường định giá khoảng 114.900 tỷ đồng (tương đương khoảng 4,35 tỷ USD).

Với tỷ lệ sở hữu khoảng 66% tại MCH, phần giá trị MSN nắm giữ tại riêng công ty con này đã đạt khoảng 4,55 tỷ USD, xấp xỉ toàn bộ vốn hóa của tập đoàn mẹ.

Cộng thêm phần sở hữu khoảng 95% tại MSR (vốn hóa khoảng 53.000 tỷ đồng, quy về MSN là khoảng 1,91 tỷ USD), tổng giá trị hai mảng này tại cấp MSN đã vượt vốn hóa của chính tập đoàn.

Thịt mát MEATDeli được người tiêu dùng tin chọn (Ảnh: Masan).

Nói cách khác, toàn bộ WinCommerce với 4.700 cửa hàng, Masan MEATLife, Phúc Long Heritage và cổ phần tại Techcombank đang được thị trường định giá ở mức gần như bằng không.

Nghịch lý định giá này có thể tồn tại vì thị trường áp dụng chiết khấu tập đoàn (conglomerate discount) hoặc chưa tin vào khả năng hiện thực hóa giá trị của từng mảng.

Đây là rủi ro cần cân nhắc, nhưng khi các mảng lần lượt được định giá độc lập và chứng minh bằng kết quả kinh doanh thực tế, khoảng chiết khấu đó có xu hướng thu hẹp.

Người tiêu dùng tham gia chương trình WiNX tại siêu thị WinMart (Ảnh: Masan).

Về mặt kinh doanh, MCH cũng ghi nhận những con số tích cực. Doanh thu thuần lũy kế hai tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 5.160 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ, chạm ngưỡng trên của kế hoạch tăng trưởng cả năm (11% đến 15%) chỉ sau hai tháng đầu năm.

Động lực đến từ toàn danh mục: gia vị đạt khoảng 1.980 tỷ đồng (tăng 22,8%), thực phẩm tiện lợi đạt khoảng 1.520 tỷ đồng (tăng 10,3%) với phân khúc cao cấp tăng khoảng 17%, hóa mỹ phẩm tăng 27,7%.

Mô hình phân phối Retail Supreme tính đến tháng 2 đã tiếp cận 420.000 điểm bán (tăng 80% so với cùng kỳ), đồng thời nâng số mã hàng trung bình mỗi đơn lên 5,5 SKU (mã hàng), tăng 85% so với cùng kỳ.

Thực phẩm tươi ngon, phong phú tại siêu thị WinMart (Ảnh: Masan).

Masan High-Tech Materials: Bước ngoặt địa chính trị, từ khoáng sản thành tài sản chiến lược

Bước ngoặt của Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đến từ một lực bên ngoài: sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trung Quốc hiện chiếm khoảng 82% sản lượng vonfram thế giới và đang siết chặt kiểm soát xuất khẩu, khiến lượng vonfram xuất ra ngoài giảm khoảng 30% so với trước đó.

Trong khi đó, nhu cầu từ ngành bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và công nghiệp quốc phòng tiếp tục tăng, với chi tiêu đầu tư cho AI toàn cầu giai đoạn 2026 đến 2030 được dự báo có thể đạt 5.000 đến 8.000 tỷ USD.

Kết quả là giá APT (ammonium paratungstate, nguyên liệu trung gian sản xuất vonfram) đã đạt khoảng 2.450 USD/mtu tính đến cuối tháng 3, so với mức trung bình chỉ khoảng 518 USD/mtu của cả năm 2025.

Masan High-Tech Materials, chủ sở hữu mỏ vonfram Núi Pháo tại Thái Nguyên với công suất khai thác khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm, đang ở vị thế hưởng lợi trực tiếp từ sự tái cấu trúc này.

Sau năm 2025 với EBITDA đạt 2.175 tỷ đồng (tăng 22% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 đạt 222 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý kể từ năm 2022, MSR bước vào năm 2026 với kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 1.700 đến 2.500 tỷ đồng.

Bước ngoặt của MSR đến từ việc địa chính trị toàn cầu vonfram là loại tài sản mà thế giới đang thiếu và khó thay thế nhanh chóng.

Ba câu chuyện riêng biệt, ba động lực khác nhau, nhưng cùng hội tụ trong một năm và cùng phản ánh vào một mã cổ phiếu MSN.

VCBS đặt giá mục tiêu cổ phiếu MSN ở mức 111.421 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng tiềm năng khoảng gần 50% so với mức giá khoảng 75.300 đồng/cổ phiếu tại ngày 3/4, với luận điểm xây dựng trên chính ba trụ đỡ nói trên.

Bên cạnh đó, theo bảng xếp hạng dự báo lợi nhuận quý I của SSI Research, MSN xếp thứ 2 toàn thị trường về mức tăng trưởng lợi nhuận tuyệt đối, với lợi nhuận sau thuế dự báo đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả quý I sẽ là thước đo đầu tiên để kiểm chứng liệu ba bước ngoặt này đang diễn ra thực sự, hay thị trường cần thêm thời gian để xác nhận.