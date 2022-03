Shark Thủy huy động thêm hơn 800 tỷ đồng, nhảy sang bất động sản

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên vừa được công bố, Công ty Cổ phần Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC) sẽ trình kế hoạch tăng gấp đôi vốn điều lệ từ hơn 830 tỷ đồng lên 1.663 tỷ đồng thông qua việc phát hành 83 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư hiện hữu. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng mỗi cổ phần.

Sau khi thu về hơn 800 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn, Apax Holdings dự kiến bổ sung vốn lưu động, thanh toán khoản vay hơn 300 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và đặc biệt rót 300 tỷ đồng để hợp tác đầu tư một dự án bất động sản khu du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, Apax Holdings sẽ lấn sân sang mảng bất động sản nghỉ dưỡng với thương vụ đầu tư nói trên. Trước đó, Apax chủ yếu tập trung trong lĩnh vực hoạt động giáo dục với hệ thống trung tâm anh ngữ, trường mầm non, liên cấp.

Chủ tịch HĐQT Apax Holdings hiện tại là ông Nguyễn Ngọc Thủy, doanh nhân được biết đến với cái tên "Shark Thủy" sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế về khởi nghiệp Shark Tank Việt Nam. Shark Thủy đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Egroup, công ty mẹ sở hữu 60% cổ phần Apax Holdings. Cá nhân ông trực tiếp nắm giữ 8% Apax Holdings.

Năm ngoái, Apax Holdings đạt doanh thu thuần 1.734 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với 2020. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 96 tỷ đồng.

Biểu đồ: Việt Đức.

Theo lý giải của ban lãnh đạo doanh nghiệp, doanh thu chỉ đạt 60% so với kế hoạch ban đầu do các trung tâm anh ngữ, trường mầm non phải đóng cửa trong hơn 6 tháng năm 2021 tại các tỉnh, thành phố bùng phát dịch Covid-19. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng vẫn vượt chỉ tiêu do công ty phát sinh nguồn thu từ hoạt động tài chính, bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của các công ty thành viên.

Năm nay, Apax Holdings đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 80 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu IBC của Apax Holding giao dịch ở thị giá 20.600 đồng. Doanh nghiệp hiện tại được định giá hơn 1.700 tỷ đồng.

So với mức giá trên, giá phát hành cổ phiếu của Apax Holdings cho cổ đông để tăng vốn chỉ tương đương 50%. Công ty cho biết lý do đưa ra giá chào bán thấp nhằm tăng tính hấp dẫn của đợt phát hành, tăng khả năng thành công.