Anyla Grand Hotels đón nhận quyết định khách sạn đạt chuẩn 5 sao

Hai khách sạn được công nhận: Anyla Sầm Sơn Hotels có địa chỉ: số 5 Tây Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa và Anyla Grand Hotels tọa lạc tại 119 Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quyết định công nhận chuẩn 5 sao tới đại diện Hệ thống khách sạn Anyla (Ảnh: BTC).

Tham dự buổi lễ, về phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; bà Lưu Thị Hương Hoài - Phó trưởng phòng Lưu trú du lịch - Cục Du lịch Quốc gia.

Về phía UBND tỉnh Thanh Hóa có ông Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao tinh thần và chất lượng của hệ thống Anyla Grand Hotels (Ảnh: BTC).

Sự kiện quy tụ đông đảo doanh nghiệp lữ hành, đối tác chiến lược, các đơn vị báo chí - truyền thông lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Ngoài ra có sự tham dự của ông Lâm Đại - Quản lý cấp cao thị trường miền Bắc của Traveloka và bà Hồng Thu Mai - Trưởng phòng Cung ứng Dịch vụ và Sản phẩm, kiêm Trưởng phòng Điều hành Inbound của Saigontourist.

Khẳng định vị thế mới của thương hiệu khách sạn cao cấp Việt Nam

Theo đại diện chủ đầu tư, việc đạt chuẩn khách sạn 5 sao là kết quả quá trình đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng, vận hành và nâng chuẩn trải nghiệm dịch vụ.

Danh hiệu không chỉ phản ánh quy mô hay tiện nghi lưu trú, còn là sự ghi nhận về năng lực quản trị, chất lượng phục vụ cùng khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe ngành du lịch - khách sạn.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Đại diện chủ doanh nghiệp phát biểu tại “Hành trình di sản 5 sao” (Ảnh: BTC).

Đại diện Hệ thống Anyla Grand Hotels định hướng phát triển mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp lưu trú, hội nghị, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Thanh Hóa cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.

Kể hành trình thương hiệu bằng nghệ thuật sân khấu

“Hành trình di sản 5 sao” xây dựng tựa chương trình nghệ thuật mang tính storytelling (kể chuyện), tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu thông qua âm nhạc, trình diễn sân khấu và hiệu ứng thị giác hiện đại.

Tiết mục nghệ thuật mang đến không khí sôi động, cảm xúc (Ảnh: BTC).

Nổi bật với tiết mục Chuyện trống nước trở thành điểm nhấn khi sử dụng âm thanh, ánh sáng và ngôn ngữ nghệ thuật kể lại hành trình vượt khó, khát vọng vươn xa và tinh thần bền bỉ của thương hiệu du lịch Việt.

Nghi thức “vươn sao” đặc biệt

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu cùng thực hiện hai nghi thức “Hạc Thành vươn sao” và “Cánh buồm vươn sao”, lời khẳng định khát vọng góp phần đưa du lịch Thanh Hóa vươn xa trên bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp.

Đại diện ban lãnh đạo Hệ thống Anyla chia sẻ tiếp tục đầu tư vào chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa vận hành và nâng tầm trải nghiệm khách hàng, hướng tới xây dựng hình ảnh thương hiệu 5 sao mang đậm dấu ấn chuyên nghiệp và đẳng cấp đối với du khách.

Đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng Ban lãnh đạo Anyla Grand Hotels thực hiện nghi thức công bố khách sạn đạt chuẩn 5 sao quốc gia (Ảnh: BTC).

Góp phần nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng Thanh Hóa

Sau phần lễ công bố đạt chuẩn khách sạn 5 sao quốc gia, chương trình tiếp tục với Talkshow giao lưu giữa ban lãnh đạo hệ thống Anyla Grand Hotels cùng các đối tác chiến lược, doanh nghiệp du lịch - lữ hành xoay quanh xu hướng du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tiềm năng du lịch Thanh Hóa.

Talkshow giữa ban lãnh đạo Anyla Grand Hotels cùng các doanh nghiệp lữ hành và khách mời về tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Thanh Hóa (Ảnh: BTC).

Khép lại chương trình, “A Dual Five-Star Legacy - Hành trình di sản 5 sao” không chỉ đánh dấu cột mốc mới của Anyla Grand Hotels, còn mở ra kỳ vọng về một thương hiệu khách sạn Việt mang tiêu chuẩn quốc tế cùng bản sắc địa phương, từng bước nâng tầm vị thế du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Thanh Hóa trên bản đồ du lịch Việt Nam và toàn cầu.