Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam hợp tác trong dự án “Anlene MoveCheck”

Đây là dự án nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ vận động, nền tảng cho một cuộc sống năng động và khỏe mạnh. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đồng hành cùng người Việt xây dựng nền tảng sức khỏe vững vàng, vì một cộng đồng khỏe mạnh.

“Anlene MoveCheck” được nhãn hàng Anlene triển khai với mong muốn mang kiến thức khoa học và cơ hội kiểm tra sức khỏe xương miễn phí đến gần hơn với cộng đồng. Chương trình diễn ra trong 17 năm qua trên khắp Việt Nam, tiếp cận và thực hiện đo xương cho hơn 1 triệu người dân tại nhiều tỉnh thành, lan tỏa tinh thần sống tích cực, chủ động, vui khỏe vững vàng.

Nhãn hàng Anlene ký kết hợp tác cùng Viện Y học ứng dụng Việt Nam trong dự án “Anlene MoveCheck - kiểm tra sức khỏe xương” (Ảnh: Anlene).

Tại buổi ký kết, Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết, tuổi thọ trung bình của người Việt hiện nay là 74,7 tuổi - mức cao của thế giới. Nghịch lý ở chỗ, dù sống thọ hơn nhưng người Việt lại không khoẻ hơn, trung bình mỗi người phải sống cùng 3 bệnh mạn tính.

Chất lượng sức khỏe hệ cơ xương khớp theo đó cũng suy giảm đáng kể. Nhiều nghiên cứu cho thấy, có đến hơn 1/3 người trưởng thành Việt Nam đang đối mặt với các vấn đề về xương khớp hoặc thiếu hụt canxi và vitamin D, nhưng đa số lại chưa nhận thức rõ tình trạng cho đến khi xuất hiện các dấu hiệu đau mỏi, loãng xương hay hạn chế vận động.

Phần đông người Việt chưa hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, hoặc nếu có cũng thường xuyên bỏ qua việc kiểm tra mật độ xương.

Với “Anlene MoveCheck”, mỗi người tham gia có thể đánh giá sức khỏe hệ xương, phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn và được hướng dẫn cách cải thiện khả năng vận động. Thông qua việc sử dụng thiết bị y tế chuyên dụng với công nghệ siêu âm, tích hợp phần mềm chẩn đoán tối ưu, các chuyên viên của Anlene sẽ hỗ trợ đo mật độ xương của người tham gia và đưa ra kết quả một cách tương đối chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Cùng với đó, chương trình thực hiện tư vấn dinh dưỡng và truyền thông sức khỏe dựa trên cơ sở khoa học phù hợp với tình trạng của từng người.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong giai đoạn 2025-2027, Viện Y học ứng dụng Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Fonterra Brand Việt Nam thực hiện hoạt động tập huấn cho tư vấn viên của Anlene nhằm tăng cường hiểu biết về loãng xương, cũng như nâng cao nhận thức và thực hành dinh dưỡng lành mạnh.

Chương trình hợp tác cũng bao gồm nội dung chuẩn hóa năng lực chuyên môn của đội ngũ tư vấn viên tham gia chương trình kiểm tra sức khỏe xương Anlene MoveCheck. Đồng thời, các bài viết truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ được công bố rộng rãi nhằm cung cấp dữ liệu thực tiễn, thông tin dinh dưỡng khoa học cho người Việt.

TS.BS Trương Hồng Sơn phát biểu tại buổi ký kết (Ảnh: Anlene).

Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, khẳng định: “Việc hợp tác với Anlene không chỉ dựa trên nền tảng sứ mệnh chung, mà còn là sự kết nối giữa thương hiệu quốc tế với tổ chức y học - sức khỏe hàng đầu, trực thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam, nhằm ứng dụng những thành tựu y học vì sức khỏe người dân. Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động sắp tới sẽ tạo nên những tác động tích cực và bền vững”.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Pramodh Kahandaliyanage, Giám đốc Marketing nhãn hàng Anlene (Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam), chia sẻ: “Trong hơn 30 năm qua, Anlene luôn tiên phong trong nghiên cứu và đổi mới dinh dưỡng để giúp hàng triệu người trên thế giới duy trì khả năng vận động linh hoạt.

Tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự hợp tác cùng Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ mang lại những giá trị thiết thực, giúp người dân chủ động chăm sóc cơ xương khớp từ sớm, vun đắp một sức khỏe tốt để có cuộc sống tràn đầy năng lượng”.

Ông Pramodh Kahandaliyanage, Giám đốc Marketing nhãn hàng Anlene (Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam) tại sự kiện (Ảnh: Anlene).

Thông qua sự hợp tác này, Anlene một lần nữa khẳng định cam kết dài hạn trong việc đồng hành cùng người Việt xây dựng “Kho sức khỏe vững vàng” - hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và tràn đầy năng lượng tích cực.

Trong 2 năm sắp tới, “Anlene MoveCheck” sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chương trình đến các vùng nông thôn và các nhà thuốc truyền thống, hướng tới mục tiêu thực hiện gấp đôi số ca đo xương so với giai đoạn năm 2024-2025 nhằm trao cơ hội kiểm tra sức khỏe xương cho hơn 200.000 người.

Cùng với đó, tích hợp công nghệ và dữ liệu sức khỏe để nâng cao khả năng chẩn đoán, cá nhân hóa chương trình tư vấn chuyên biệt hơn. Đặc biệt, xây dựng một cộng đồng vận động vững vàng, nơi mỗi người là một đại sứ vận động khỏe chia sẻ về hành trình chăm sóc sức khỏe vận động, lan tỏa năng lượng tích cực đến gia đình, bạn bè và xã hội.

“Anlene MoveCheck” cũng là minh chứng rằng, khi doanh nghiệp, giới khoa học và cộng đồng cùng bắt tay sẽ tạo nên những thay đổi tích cực, sâu rộng và bền vững cho sức khỏe người Việt.