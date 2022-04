An toàn, riêng tư với dịch vụ cho thuê tủ két tại ngân hàng

Những rủi ro khi bảo quản tài sản tại nhà

Cất giấu tài sản quý giá, quan trọng như tiền, vàng, bạc, sổ đỏ, giấy tờ... ngay trong chính ngôi nhà của mình là một thói quen của nhiều gia đình. Nhiều người có thói quen cất giữ tài sản trong tủ quần áo, tủ gỗ, tủ nhôm, tại các ngóc ngách trong phòng... Hiện đại hơn, cũng như được xem là hình thức bảo vệ tài sản phổ biến nhất được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay là két sắt tại gia.

Thực tế, những hình thức bảo quản tài sản truyền thống đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài những mối lo về mất trộm, chủ tài sản còn phải đối mặt với những rủi ro về thiệt hại, hư hỏng, mất mát do thiên tai, lũ lụt, cháy nổ... Hơn thế nữa, cất giữ tài sản trong hộ gia đình với nhiều thành viên sẽ không đảm bảo được tính riêng tư, bảo mật về tài sản cá nhân. Do đó, nhiều người có nhu cầu muốn tìm một nơi cất giữ tài sản không chỉ an toàn mà còn đảm bảo tính cá nhân, không để lộ thông tin cho bất kỳ ai ngay cả những người gần gũi xung quanh.

Dịch vụ bảo quản tài sản mới thay thế hình thức cất giữ truyền thống

Thay vì tự bảo quản tài sản tại gia với nhiều nguy cơ, khách hàng ngày nay có xu hướng lựa chọn phương pháp được "bảo chứng" từ các ngân hàng. Tại các nước phát triển, nhiều ngân hàng đã triển khai dịch vụ cho thuê tủ két an toàn, đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài sản cá nhân của khách hàng. Hiện nay, hình thức cho thuê tủ két cũng đã bắt đầu được một số ít ngân hàng triển khai tại Việt Nam.

Bắt nhịp xu thế chung toàn cầu, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai dịch vụ cho thuê tủ két an toàn. Đây là dịch vụ đặc biệt tại SeABank, cho phép khách hàng thuê không giới hạn số lượng két để gửi các loại tài sản như: Vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ tiền mặt, giấy tờ có giá trị, dữ liệu...

Hệ thống tủ két an toàn của ngân hàng được thiết kế trong không gian riêng kín đáo, đặt tại hội sở SeABank tại BRG Tower (198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) - tòa nhà văn phòng cao cấp hạng S với an ninh tối ưu và nhiều ưu điểm vượt trội.

Tủ két an toàn - hình thức bảo vệ tài sản mang tính riêng tư cao (Ảnh: SeABank).

Sử dụng dịch vụ này, tài sản của khách hàng sẽ được cất giữ với mức độ an toàn tối đa trong két sắt riêng và được bảo quản tại kho dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống an ninh chuyên nghiệp 24/7. Tủ két của SeABank đạt chứng chỉ chống cháy nổ cấp độ 8 (Grade VIII EX) theo tiêu chuẩn châu Âu. Đồng thời, khu vực kho chứa được trang bị công nghệ chống cháy nổ tiên tiến hiện nay như: Chữa cháy bằng khí FM200, hệ thống xả khí thực hiện hoàn toàn tự động… nhằm nâng cao tính an toàn cho tài sản của khách hàng và phòng chống, đối phó kịp thời các trường hợp rủi ro ngoài ý muốn. Ngoài ra, tủ két của SeABank được nhập khẩu từ hãng Gunnebo của Đức, sở hữu tính bảo mật cao với 4 lớp khóa bảo vệ thông minh gồm: Mã cá nhân - PIN, thẻ thông minh, vân tay và chìa khóa cơ.

Ngoài mức độ an ninh, sự bảo mật riêng tư là một trong những ưu điểm nổi trội thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ thuê tủ két an toàn tại SeABank. Tại đây, chỉ duy nhất chính chủ sở hữu tài sản được sở hữu bộ chìa khóa và được ngân hàng cam kết giữ bí mật các thông tin liên quan. Khác với két sắt tại gia khi mật khẩu dễ dàng bị chia sẻ cho nhiều thành viên, tủ két an toàn của SeABank mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa và sự riêng tư cho khách hàng.

Với hệ thống két an toàn tiện nghi, bảo mật được thiết kế trong không gian sang trọng, đẳng cấp, SeABank hướng tới kiến tạo một không gian bảo vệ tài sản an toàn có thể giải quyết những nỗi lo của khách hàng. Đây là quyền lợi dành riêng cho hội viên SeAPremium, cũng là cách SeABank tri ân và chăm sóc khách hàng của mình với những dịch vụ khác biệt, trải nghiệm hàng đầu, xứng tầm với đẳng cấp.

Bên cạnh dịch vụ cao cấp với mức phí cạnh tranh, SeABank cho biết sẽ không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Từ nay đến 30/6, SeABank triển khai áp dụng cho khách hàng ưu tiên ưu đãi miễn phí 3 tháng đầu tiên (các gói dịch vụ từ 6 tháng trở lên) cho khách hàng sử dụng dịch vụ thuê tủ két lần đầu. Bên cạnh đó, khách hàng được giảm 15% phí (tối đa 500.000 đồng) khi thuê kỳ hạn từ 7 đến dưới 12 tháng, giảm 20% phí (tối đa một triệu đồng) khi thuê 12 đến dưới 18 tháng và giảm 25% phí (tối đa 2 triệu đồng) khi thuê từ 18 tháng trở lên.