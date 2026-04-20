An Lập Phát ra mắt showroom trải nghiệm cửa nhôm

Không gian trực quan giúp khách hàng “chạm” vào giải pháp thực tế

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thực tế trước khi lựa chọn sản phẩm, mô hình showroom của An Lập Phát được xem là bước đi cần thiết nhằm giúp việc tư vấn, giới thiệu sản phẩm trở nên rõ ràng, thuyết phục hơn.

Tại showroom, các hệ cửa được bố trí theo từng nhóm giải pháp cụ thể, từ cửa mở quay, cửa lùa, cửa xếp trượt đến các cấu hình dành cho công trình dân dụng và thương mại.

Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm thao tác đóng mở, quan sát độ kín khít, hệ phụ kiện, cấu trúc (profile) và hoàn thiện bề mặt sản phẩm trong điều kiện thực tế.

Ban lãnh đạo công ty Nhôm An Lập Phát cắt băng khai trương showroom ALP (Ảnh: An Lập Phát).

Điểm nhấn của showroom nằm ở cách trình bày mang tính trực quan cao: cùng một không gian nhưng thể hiện rõ sự khác biệt giữa từng dòng sản phẩm, từng hệ giải pháp và từng nhu cầu ứng dụng.

Bà Diệp Hạ Hằng - Tổng giám đốc công ty Nhôm An Lập Phát chia sẻ về chiến lược phát triển năm 2026 (Ảnh: An Lập Phát).

Theo đại diện doanh nghiệp, showroom không chỉ phục vụ hoạt động giới thiệu sản phẩm mà còn là nơi hỗ trợ đại lý, đối tác và nhà sản xuất dễ dàng tư vấn cho khách hàng cuối thông qua trải nghiệm thực tế thay vì chỉ qua catalogue (ấn phẩm) hay hình ảnh.

Tăng trải nghiệm khách hàng trong hành trình lựa chọn cửa nhôm

Việc đầu tư showroom cho thấy định hướng của An Lập Phát trong việc nâng cấp hành trình tiếp cận sản phẩm: từ giai đoạn tìm hiểu, so sánh, lựa chọn đến ra quyết định. Khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm đến mẫu mã mà còn chú trọng cảm nhận vận hành, độ chắc chắn, khả năng ứng dụng thực tế và mức độ phù hợp với không gian sống.

Showroom vì vậy đóng vai trò như một điểm chạm quan trọng, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về giải pháp cửa nhôm thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Trải nghiệm thực tế giúp khách hàng cảm nhận trực quan hơn (Ảnh: An Lập Phát).

Bên cạnh khách hàng cá nhân, showroom cũng là nơi tiếp đón đại lý, kiến trúc sư, nhà thầu và các đơn vị thi công đến tham khảo giải pháp, trao đổi kỹ thuật và cập nhật xu hướng thiết kế cửa nhôm hiện nay.

Không gian phản ánh định hướng phát triển bài bản của thương hiệu

Việc ra mắt showroom nằm trong chiến lược phát triển đồng bộ của An Lập Phát, không chỉ dừng ở năng lực sản xuất mà còn chú trọng hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ thị trường. Từ nhà máy, nghiên cứu sản phẩm đến trải nghiệm đầu cuối, doanh nghiệp đang từng bước xây dựng cách tiếp cận mang tính hệ thống hơn với thị trường nhôm xây dựng.

Showroom đồng thời phản ánh triết lý phát triển của thương hiệu: sản phẩm cần được nhìn thấy, cảm nhận và kiểm chứng rõ ràng trước khi tạo niềm tin trên thị trường.

Các hệ cửa được bố trí thuận tiện cho việc tham khảo và lựa chọn (Ảnh: An Lập Phát).

Hiện nay, An Lập Phát là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhôm xây dựng với hệ thống nhà máy, dây chuyền sản xuất đồng bộ và danh mục sản phẩm đa dạng.

Doanh nghiệp tập trung phát triển nhiều dòng profile nhôm phục vụ thị trường từ phổ thông đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đại lý phân phối, cơ sở sản xuất và công trình.

Hệ thống nhà máy tạo nền tảng cho năng lực sản xuất ổn định của Công ty Nhôm An Lập Phát (Ảnh: An Lập Phát).

Bên cạnh năng lực sản xuất, An Lập Phát đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng và cải tiến mẫu mã nhằm phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc đưa showroom vào hoạt động được xem là bước bổ sung quan trọng để năng lực sản xuất được thể hiện rõ hơn qua trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ dừng ở thông số kỹ thuật.

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động kết nối thị trường, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cường giá trị đồng hành cùng hệ thống đối tác trên toàn quốc.

Hiện Showroom ALP mở cửa đón khách tham quan tại: 114 Tên Lửa, phường An Lạc, TPHCM.

Hotline: 1800 6332