Americano Coffee: Phong cách cao bồi độc đáo nổi bật trên thị trường F&B Việt Nam

Dấu ấn cao bồi Texas giữa lòng thành phố

Không phải mô hình cà phê sân vườn hay phong cách tối giản Nhật Bản, Americano Coffee chọn cho mình một phong cách không hòa lẫn - Cao bồi Texas. Chuỗi quán cà phê Americano Coffee được định hình như những điểm đến mang đậm dấu ấn miền Tây nước Mỹ, nơi thực khách có cơ hội thưởng thức cà phê và đồ ăn ngon.

Không gian Cowboy Texas nổi bật giữa lòng phố thị (Ảnh: Americano Coffee).

Ấn tượng đầu tiên tại Americano Coffee là hình ảnh chiếc bàn gỗ mộc mạc, ghế da bền bỉ, những bụi xương rồng sa mạc cùng nhạc đồng quê rộn ràng. Những bức tranh nghệ thuật gợi nhắc về vẻ đẹp hoang dã, phóng khoáng của miền viễn Tây nước Mỹ, tất cả hòa quyện để tạo nên phong cách Cao bồi Texas vừa cổ điển vừa hiện đại.

Nhưng quan trọng hơn, Americano Coffee còn là nơi thực khách có cơ hội thưởng thức những món đồ uống, đồ ăn đem tới sự bùng nổ về cảm xúc.

Khu vực bên trong rộng rãi và thoáng đãng với bàn ghế gỗ (Ảnh: Americano Coffee).

Góc trang trí đậm chất miền viễn Tây (Ảnh: Americano Coffee).

Điểm nhấn trong menu (thực đơn) là bộ sưu tập cà phê ngon và nhiều sáng tạo độc đáo mang đậm tinh thần Mỹ. Từ ly Espresso rang xay đậm vị kiểu Mỹ, Cold Brew mát lạnh, đến các món đặc trưng như cà phê Cowboy mạnh mẽ, nồng nàn như miền viễn Tây, hay Bông Sữa ngọt dịu, tinh tế như làn gió sớm.

Bên cạnh cà phê, Americano Coffee còn mở rộng trải nghiệm với thế giới đồ uống sắc màu, từ trà trái cây tươi mát đến nước ép thanh khiết, tất cả đều phục vụ với dung tích lớn, đúng tinh thần thưởng thức thoả mãn cả vị giác lẫn tâm trạng.

Americano đá đậm chất Texas kết hợp đồ uống trái cây tươi mát, dung tích lớn (Ảnh: Americano Coffee).

Với những ai yêu thích đồ ăn, ẩm thực tại Americano Coffee cũng là một điểm cộng khác biệt. Các món đồ Tây quen thuộc như cơm Texas A-Roni bò Mỹ, mì ý, hamburger, bò bít tết… được đội ngũ đầu bếp Việt hóa khéo léo, giữ lại tinh thần ẩm thực Tây nhưng được điều chỉnh khẩu vị để chiều lòng thực khách trong nước.

Tiêu biểu như món bò bít tết, một trong những món được yêu thích nhất tại Americano Coffee. Để mang tới một món ăn tròn vị, thịt bò nhập khẩu được đầu bếp áp chảo vừa tới, mềm mọng, giúp bảo toàn vị ngọt tự nhiên. Khi ăn kèm sốt tiêu hoặc sốt nấm đậm đà, kết hợp cùng khoai tây chiên giòn rụm và rau củ, món ăn khiến nhiều thực khách không khỏi gật gù.

Mì Ý tại Americano Coffee được thiết kế thành một bộ sưu tập đa dạng, từ mì Ý bò Mỹ cháy cạnh, mì Ý cua, mì Ý sốt kem, cho đến mì Ý hải sản. Mỗi món đều giữ nguyên tinh thần ẩm thực Ý nhưng được biến tấu để đem lại trải nghiệm vừa lạ vừa quen cho khách hàng.

Bò bít tết đậm vị chinh phục thực khách, bộ sưu tập mì Ý dung hòa ẩm thực Tây và khẩu vị Việt (Ảnh: Americano Coffee).

Tiên phong cho phong cách quán cà phê “không đi theo lối mòn”

Đứng sau mô hình Americano Coffee là đội ngũ nhà sáng lập của thương hiệu, những người không ngừng đặt câu hỏi: “Vì sao quán cà phê tại Việt Nam cứ phải giống nhau?”.

Ông Nguyễn Song Hà - Giám đốc phát triển sản phẩm - là người đã dẫn dắt đội ngũ cùng R&D để tạo nên những món đồ uống đặc biệt và thực đơn món Tây khẩu vị Việt, chính là linh hồn sáng tạo của thương hiệu. Ông Hà cũng sở hữu chứng chỉ chuyên môn cao của CQI (Coffee Quality Institute).

Ông Nguyễn Song Hà, người đứng sau cà phê hảo hạng và món ăn Tây khẩu vị Việt (Ảnh: Americano Coffee).

Song hành là bà Nguyễn Thị Ngọc Thương - hiện là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc vận hành Công ty cổ phần Americano Coffee, cũng là người đặt nền móng cho một mô hình phát triển bài bản với mục tiêu quy mô toàn quốc của thương hiệu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, người dẫn dắt hệ thống vận hành của Americano Coffee (Ảnh: Americano Coffee).

Với hơn 10 chi nhánh đang hoạt động hiệu quả tại TPHCM và các tỉnh lân cận Bình Dương, Đồng Nai, thương hiệu Americano Coffee đang dần khẳng định dấu ấn riêng trong thị trường F&B và dự kiến mở rộng thêm nhiều cửa hàng trong 1-2 năm tới, từng bước tiến gần đến mục tiêu phủ sóng toàn quốc.

Sức sống nhộn nhịp lan tỏa từ không gian và con người tại Americano Coffee (Ảnh: Americano Coffee).

Tại Americano Coffee, mỗi ly cà phê không đơn thuần là thức uống, mỗi món ăn không chỉ là ẩm thực, mà là câu chuyện của sự khác biệt, của tinh thần tự do và phóng khoáng, như cách những chàng cao bồi chinh phục miền viễn Tây rộng lớn.