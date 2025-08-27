Agribank nhận bằng khen của Thủ tướng nhờ chung tay xóa nhà dột nát

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả sau hơn một năm phát động và tri ân những tập thể, cá nhân tiêu biểu đóng góp cho công trình an sinh xã hội đặc biệt này.

Sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày phát động và 10 tháng 21 ngày của cao điểm “450 ngày đêm” - quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/10, 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không đảm bảo đã được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố.

Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ tạo nên bước ngoặt trong công tác giảm nghèo mà còn thắp sáng lên một giá trị nhân văn to lớn, đó là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự sẻ chia “lá lành đùm lá rách” để không có gia đình nghèo nào bị bỏ lại phía sau. Đây là công trình quốc gia đặc biệt - công trình của ý Đảng, lòng dân, nơi quyết tâm chính trị gặp gỡ khát vọng nhân dân, nơi những mái nhà mới đã chứng minh cho một xã hội nhân ái, công bằng và phát triển bền vững.

Trong bức tranh lớn mang tầm vóc quốc gia ấy, ngành ngân hàng khẳng định là một trong những lực lượng xung kích, góp phần không nhỏ vào thành công chung của chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Không chỉ đảm đương trọng trách ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều tiết dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh, ngành ngân hàng còn phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội. Hơn 1.800 tỷ đồng đã được huy động chỉ trong vòng hơn một năm từ hệ thống ngân hàng cho thấy sự đồng hành thiết thực và kịp thời với mục tiêu an sinh bền vững để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong số đó, Agribank - ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất, gắn bó mật thiết với nông nghiệp, nông dân, nông thôn - đã thể hiện vai trò tiên phong bằng những hành động cụ thể, trải rộng từ miền núi, đồng bằng đến hải đảo xa xôi. Từ năm 2024 đến 30/6/2025, Agribank đã ủng hộ chương trình làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số kinh phí 422 tỷ đồng.

Trong đó, phần ủng hộ cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo theo chương trình phát động của Thủ tướng là 254 tỷ đồng; ngoài ra, cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống đã ủng hộ 1 ngày lương để xây 1.000 căn nhà theo chương trình của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với số tiền là 12,8 tỷ đồng. Tổng số tiền ủng hộ cho hai chương trình này là 267 tỷ đồng.

Ông Đỗ Đức Thành, Phó tổng giám đốc Agribank (thứ sáu từ phải sang), nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Năm 2024, tại lễ phát động chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” ở Hà Nội, Agribank đóng góp 100 tỷ đồng. Tiếp đó, ngân hàng tài trợ 20 tỷ đồng tại Hòa Bình và hàng chục tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố như TPHCM, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Long An, Quảng Nam…

Năm 2025, Agribank tiếp tục triển khai nhiều đợt hỗ trợ, tiêu biểu là 25 tỷ đồng cho khu vực Tây Nam Bộ, 15 tỷ đồng cho Thanh Hóa, 2 tỷ đồng cho Tuyên Quang, 5 tỷ đồng cho Lâm Đồng… giúp hàng nghìn hộ gia đình nghèo và cận nghèo có ngôi nhà vững chãi để an cư, lạc nghiệp.

Ngày 17/5, toàn thể cán bộ, người lao động Agribank đã tự nguyện đóng góp một ngày lương, quyên góp được 12,8 tỷ đồng. Hành động tập thể ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện văn hóa nhân văn của một “Ngân hàng vì cộng đồng” đã thấm sâu vào từng người lao động. Những con số không đơn thuần là thống kê tài chính, mà chính là những viên gạch dựng xây nên hàng vạn mái nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, tạo nền tảng an cư cho đồng bào cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Việc Agribank nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho thấy sự ghi nhận bản sắc nhân văn, tinh thần trách nhiệm xã hội của Agribank.

Mỗi căn nhà mới dựng lên có dấu ấn của Agribank chính là hiện thân cho triết lý phát triển bền vững lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu cao nhất.

Những mái ấm kiên cố không những giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng về một tương lai thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Sự đồng hành ấy là cách Agribank cụ thể hóa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là đóng góp thiết thực của Agribank vào hành trình dựng xây một Việt Nam thịnh vượng, hạnh phúc, vì một cộng đồng phát triển và bền vững.