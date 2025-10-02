Agribank góp phần khắc phục hậu quả bão lũ tại Nghệ An

Kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở

Nghệ An là một trong những tỉnh miền Trung nơi tâm bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ và gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Trong các ngày từ 30/9 đến 1/10, đoàn công tác của Agribank do ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) - dẫn đầu, cùng ông Phạm Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV; ông Vương Hồng Lĩnh - Ủy viên ban chấp hành (BCH) Đảng bộ, Phó tổng giám đốc; ông Hoàng Minh Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó tổng giám đốc và đại diện lãnh đạo một số đơn vị tại trụ sở chính đã trực tiếp đến thăm, làm việc với các chi nhánh của Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm: chi nhánh Tây Nghệ An, chi nhánh Nam Nghệ An và chi nhánh Nghệ An.

Tại đây, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ đã lắng nghe báo cáo từ ban lãnh đạo các chi nhánh về tình hình ứng phó bão số 10.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank - cùng đoàn công tác trụ sở chính làm việc tại Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An (Ảnh: Agribank).

Bão số 10 với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, kèm theo mưa to đến rất to, thời gian bão duy trì 6-8 giờ đã gây ra ngập úng, sạt lở tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực hoạt động và phục vụ khách hàng chủ yếu của Agribank.

Một số điểm giao dịch của ngân hàng bị ngập lụt, không có thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, thực hiện văn bản số 6008 và văn bản chỉ đạo của Agribank về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025; các chi nhánh của Agribank tại Nghệ An đã phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời và khắc phục khẩn trương tình trạng ngập lụt.

Tất cả các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động giao dịch, thu chi tiền mặt, không để xảy ra gián đoạn trong mọi trường hợp.

Các chi nhánh cũng đã triển khai kịch bản ứng phó đối với hệ thống thanh toán, máy rút tiền tự động ATM, thiết bị chấp nhận thanh toán POS và dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking để tránh gián đoạn dịch vụ ngân hàng tại các địa bàn bị ảnh hưởng.

Các chi nhánh đã di dời máy ATM đến địa điểm an toàn khi xảy ra ngập úng, không để xảy ra hiện tượng rò rỉ, chập điện tại máy ATM nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng con người.

Cùng với đó công tác kiểm tra hệ thống thiết bị an toàn kho tiền 24/7 và các biện pháp đảm bảo an toàn kho quỹ đã được các chi nhánh thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng tiền mặt và các tài sản khác bảo quản trong kho tiền bị ướt, ẩm mốc, hư hỏng, mất an ninh an toàn.

Toàn bộ tài sản trong kho đã được sắp xếp, bảo quản trong két sắt, tủ sắt, thùng hoặc hòm tôn. Các phương án phòng chống và xử lý kịp thời trong trường hợp bắt buộc phải di dời tiền mặt và tài sản đã được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn kho quỹ, không để tiền mặt, các tài sản bảo quản trong kho tiền, hồ sơ tài liệu trong kho lưu trữ bị ngập nước và hư hỏng.

Đoàn công tác làm việc tại Agribank chi nhánh Nghệ An (Ảnh: Agribank).

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và triển khai quyết liệt, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An không để xảy ra thiệt hại về tài sản của ngân hàng và đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên.

Tuy nhiên, với quy mô thiệt hại nặng nề mà bão số 10 đã gây ra cho tỉnh Nghệ An nói chung, để nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo hoạt động kinh doanh, rất nhiều thách thức đặt ra đối với các chi nhánh của Agribank trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế tại các đơn vị, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ đã kịp thời động viên, chia sẻ với ban lãnh đạo và cán bộ, người lao động các chi nhánh trên địa bàn.

Ông Vũ cũng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cán bộ, người lao động Agribank tại khu vực đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, kiên trì túc trực bảo vệ tài sản của ngân hàng, giữ vững hoạt động và phục vụ người dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chỉ đạo khẩn trương khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn hoạt động phục vụ khách hàng và người dân

Tại các buổi làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chủ tịch HĐTV Tô Huy Vũ lưu ý, hoàn lưu sau bão sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, đối phó với tình hình thời tiết bất thường, các chi nhánh trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục chủ động công tác phòng chống bão, lũ, đảm bảo an toàn hoạt động, phục vụ khách hàng và người dân.

Trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra gồm 19.225 ngôi nhà bị tốc mái và hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập, một lượng lớn khách hàng của Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch HĐTV ngân hàng yêu cầu các chi nhánh phải chủ động rà soát toàn bộ danh mục tín dụng, xác định những khách hàng bị thiệt hại do bão lụt, nhất là những khách hàng có tài sản đảm bảo là nhà ở, đất đai, cây trồng, vật nuôi bị hư hại.

Agribank cũng sẽ triển khai các gói tín dụng để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách của khách hàng.

Agribank sẽ nghiên cứu ban hành các chương trình tín dụng đặc thù cho khách hàng bị thiệt hại do bão Bualoi trong thời gian sớm nhất. Ngân hàng sẽ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thiên tai để giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro trong tương lai.

Đồng hành cùng người dân vùng bão lũ vượt qua thiên tai

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, thay mặt Agribank, ông Tô Huy Vũ đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ an sinh xã hội chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân sớm khắc phục hậu quả sau bão số 10.

Đây là số tiền được trích từ Quỹ phúc lợi của Agribank để hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do bão lụt tại Nghệ An

Số tiền ủng hộ được trích từ Quỹ phúc lợi của Agribank (Ảnh: Agribank).

Tại lễ khai trương các chi nhánh trên địa bàn, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao ủng hộ an sinh xã hội chung tay cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Ảnh: Agribank).

Tại các tỉnh miền Trung, nơi thường xuyên đối mặt với bão lũ, hạn hán, sạt lở, Agribank đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định đời sống.

Agribank tài trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa” cho các hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do lũ quét, sạt lở. Ngân hàng hỗ trợ xây dựng lại, phục hồi các cơ sở hạ tầng thiết yếu như trạm y tế, trường học; tài trợ thiết bị dạy học cho thầy cô, hỗ trợ học bổng, sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em vùng lũ; trao tặng con giống, cây giống, thiết bị sản xuất giúp người dân tái sản xuất sau thiên tai…

Sự hiện diện và đồng hành của Agribank tại các địa phương càng góp phần khẳng định dấu ấn, vai trò ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là sự đồng hành thiết thực cùng khách hàng và cộng đồng trong những thời điểm khó khăn.

Agribank cam kết tiếp tục phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”, đồng hành chia sẻ cùng người dân, doanh nghiệp, đưa khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển phồn thịnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh tại các vùng miền trên cả nước.