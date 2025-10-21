AEON tăng tốc mở rộng tại Việt Nam với mô hình quy mô vừa

Với tốc độ tăng trưởng bán lẻ ổn định ở mức 7-12% mỗi năm, cùng dân số trẻ và nhu cầu tiêu dùng ngày càng hiện đại, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường năng động nhất khu vực.

Nhận thấy tiềm năng đó, Tập đoàn bán lẻ từ Nhật Bản - AEON, xác định Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á chỉ sau Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư đã đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng gấp ba quy mô hoạt động kinh doanh, tiếp tục mở rộng hiện diện và đa dạng hóa mô hình bán lẻ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Tăng tốc mở rộng mạng lưới - Đa dạng mô hình bán lẻ để “phủ sóng” khắp Việt Nam

Trong giai đoạn 2025-2030, Tập đoàn AEON tại Việt Nam dự kiến tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng. Theo đó, không chỉ tập trung vào các trung tâm thương mại (TTTM) quy mô lớn như trước, AEON song song mở rộng các TTTM và trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị quy mô vừa và nhỏ tại các địa phương tiềm năng.

Điển hình là TTTM AEON Tân An (Tây Ninh mới) và trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Văn Giang (Hưng Yên) mới khai trương đầu tháng 10.

Đại diện Tập đoàn AEON, ông Tezuka Daisuke - Thành viên ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam - cho biết mô hình quy mô vừa cho phép AEON linh hoạt hơn trong việc mở rộng, tối ưu chi phí đầu tư và đặc biệt là tiếp cận sâu rộng hơn tới nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân ở nhiều địa phương, khu vực.

Ông Tezuka Daisuke - đại diện AEON Việt Nam chia sẻ về kế hoạch phát triển của AEON Tân An (Ảnh: Aeon Việt Nam).

AEON Tân An được xem là bước đi chiến lược quan trọng, đánh dấu giai đoạn chuyển mình của AEON trong mở rộng mạng lưới tại Việt Nam.

Mô hình TTTM quy mô vừa này phản ánh cách tiếp cận thực tiễn hơn, phù hợp với đặc thù từng địa phương và định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn, đồng thời mở ra tiền đề để nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành khác trong thời gian tới.

AEON Tân An: Điểm đến mua sắm, ẩm thực, giải trí toàn diện tại Tây Ninh mới

Là TTTM đầu tiên của AEON tại tỉnh Tây Ninh mới, AEON Tân An được định hướng trở thành điểm đến mua sắm - ẩm thực - giải trí toàn diện cho người dân địa phương, mang đến trải nghiệm không gian hiện đại và đa dạng tiện ích ngay tại nơi sinh sống thay vì phải di chuyển xa đến TPHCM.

Mô hình này không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và phong phú hơn, mà còn nâng cao chất lượng đời sống và tạo nên không gian sinh hoạt hiện đại cho cộng đồng địa phương.

Người dân trải nghiệm khu ẩm thực tại AEON Tân An (Ảnh: Aeon Việt Nam).

AEON Tân An dự kiến đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương khi tạo thêm khoảng 1.000 cơ hội việc làm, góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

AEON Việt Nam cũng đồng thời đồng hành cùng các nhà cung cấp Việt Nam, khi hơn 90% sản phẩm tại hệ thống trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị của AEON Việt Nam có nguồn gốc trong nước.

Thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, kiểm định chất lượng và nâng cao năng lực sản xuất, AEON giúp các doanh nghiệp địa phương đáp ứng tốt hơn tiêu chuẩn thị trường hiện đại, từ đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nội địa.

Song song, AEON Tân An cũng triển khai nhiều hoạt động phát triển bền vững như trồng cây quanh TTTM, áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh khi xây dựng toà nhà và hướng tới đạt chứng chỉ LOTUS, thể hiện cam kết của AEON trong việc phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM, Aeon Việt Nam thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm thương mại Aeon Tân An (Ảnh: Aeon Việt Nam).

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược, đại diện của Tập đoàn AEON khẳng định: “Sự hiện diện của AEON tại mỗi địa phương không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân mà còn tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Trong thời gian tới, AEON sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, mở rộng sự hiện diện, đồng hành cùng cộng đồng và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng”.