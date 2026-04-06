AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

Chương trình diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động về giá nhiên liệu tăng cao thời gian gần đây tạo sức ép lên chi phí sinh hoạt hàng ngày của người tiêu dùng.

Với nỗ lực giữ giá ổn định cho nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, AEON Việt Nam mong muốn cùng khách hàng san sẻ áp lực, an tâm ổn định chi tiêu và duy trì chất lượng cuộc sống.

Chiến dịch “Giá giảm đồng hành - An tâm tiết kiệm” xuyên suốt trong tháng 4, song song với các chương trình ưu đãi như “Giá thấp mỗi ngày”, “Thứ tư vui vẻ” hàng tuần.

Chiến dịch được triển khai tại hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị, và Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn trên toàn quốc của AEON Việt Nam.

AEON hỗ trợ khách hàng an tâm mua sắm giữa biến động giá

Cụ thể, chương trình “Giá giảm đồng hành - An tâm tiết kiệm” cam kết duy trì mức giá ổn định xuyên suốt 30 ngày (tháng 4) trên toàn hệ thống Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (GMS & SSM) trên toàn quốc.

Danh mục sản phẩm tập trung vào nhóm nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm các mặt hàng tiêu dùng nhanh phục vụ sinh hoạt hằng ngày như gạo, bột giặt, giấy vệ sinh, đồ uống...

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam còn triển khai các chương trình ưu đãi mua số lượng lớn, góp phần tối ưu chi phí cho người tiêu dùng.

Qua các chương trình này, AEON Việt Nam mong muốn giúp khách hàng an tâm mua sắm với mức giá ổn định, chủ động kiểm soát và ổn định chi phí sinh hoạt mỗi ngày, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng cân đối ngân sách gia đình một cách hiệu quả.

AEON Việt Nam triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng an tâm mua sắm giữa biến động giá (Ảnh: AEON Việt Nam).

Song song với đó, bằng việc duy trì khuyến mãi nhóm hàng thiết yếu, chương trình “Giá thấp mỗi ngày” kéo dài suốt cả năm đã được AEON Việt Nam triển khai từ nhiều năm qua.

Danh mục sản phẩm trong chương trình được cập nhật định kỳ, mang đến mức giá hợp lý và cam kết giữ ổn định xuyên suốt kỳ áp dụng.

Các sản phẩm trong chương trình “Giá thấp mỗi ngày” được lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí: giữ giá bán ổn định, đa dạng, thuộc mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của mọi gia đình Việt, và đến từ thương hiệu uy tín, mang đến chất lượng đảm bảo và sự an tâm cho khách hàng.

AEON Việt Nam duy trì Chương trình “Giá thấp mỗi ngày” trong nhiều năm qua (Ảnh: AEON Việt Nam).

Ngoài ra, chương trình “Thứ 4 vui vẻ” được triển khai vào mỗi thứ 4 hàng tuần, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các loại rau củ tươi và mức giá tốt để khách hàng luôn an tâm mua sắm.

Trong chương trình, hàng loạt sản phẩm khuyến mại được áp dụng, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, đồ đông lạnh và các sản phẩm bơ sữa.

Nhờ đó, khách hàng có thể tối ưu chi phí chăm lo bữa ăn gia đình mà vẫn đảm bảo chất lượng và giá trị dinh dưỡng, kiểm soát và ổn định chi tiêu, góp phần bảo vệ chất lượng cuộc sống hàng ngày một cách trọn vẹn và tiện lợi hơn.

Chương trình “Thứ 4 vui vẻ” được AEON Việt Nam triển khai vào mỗi thứ 4 hàng tuần (Ảnh: AEON Việt Nam).

AEON nỗ lực cùng nhà cung cấp, đồng hành giúp khách hàng vượt “bão giá”

Để duy trì nguồn hàng ổn định và mức giá tốt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay, AEON Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các đối tác để cùng tìm kiếm các giải pháp không ngừng cải thiện chuỗi cung ứng, đồng thời kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển (logistics).

Bà Trần Thu Quỳnh, Giám đốc Cấp cao thu mua khu vực miền Bắc và miền Trung AEON Việt Nam - cho biết: “Với triết lý kinh doanh “Tất cả vì khách hàng”, mọi quyết định của AEON đều hướng đến việc mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức và thị trường biến động, sứ mệnh này càng được thể hiện rõ nét thông qua các nỗ lực của chúng tôi. Theo đó, AEON Việt Nam luôn ưu tiên duy trì nguồn hàng ổn định, cam kết giữ mức giá hợp lý trong dài hạn, đồng thời đồng hành cùng người dân trong việc ổn định chi phí sinh hoạt, góp phần bảo vệ chất lượng và sự an tâm trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình”.