AEON đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, mở rộng mô hình bán lẻ mới

AEON Việt Nam tiếp tục ra mắt mô hình siêu thị tinh gọn tại Bình Dương (Ảnh: AEON).

Nhằm đáp ứng yếu tố tiện lợi trong hành vi mua sắm sau dịch của người tiêu dùng và mang đến khách hàng địa phương trải nghiệm "chỉ có tại AEON" bằng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý, mô hình bán lẻ mới tại các tỉnh thành miền Nam được AEON Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh mở rộng.

Ở mỗi nơi AEON hiện diện, nhà bán lẻ đều mong muốn chung tay vì sự phát triển bền vững toàn diện về kinh tế - xã hội - môi trường cho địa phương và góp phần nâng tầm phong cách sống của người dân khu vực.

Ra mắt mô hình siêu thị tinh gọn ở miền Nam

AEON Việt Nam khai trương AEON Bình Dương New City - siêu thị tinh gọn đầu tiên ở miền Nam của tập đoàn - tại Trung tâm mua sắm SORA Gardens SC, TP Bình Dương vào ngày 28/7.

AEON Bình Dương New City có diện tích lên đến 5.000m2, sở hữu 2 khu vực chính là siêu thị và khu ẩm thực tự chọn Delica. Ngoài ra, tại đây còn có cửa hàng Glam các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp dành cho khách hàng nữ.

AEON Bình Dương New City là sự tiếp nối thành công từ AEON The Nine - siêu thị tinh gọn đầu tiên tại Việt Nam của nhà bán lẻ Nhật Bản ra mắt ở Hà Nội vào năm 2022.

Mô hình siêu thị tinh gọn nằm tại trung tâm hoặc tòa nhà của đối tác. Tùy vào điều kiện thực tế cũng như nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng địa phương, quy mô sẽ linh hoạt từ 1.000 đến 5.000m2.

Theo đại diện AEON, khách hàng cũng dành những phản hồi tích cực đến mô hình mới với sản phẩm đa dạng, giá cả hợp lý cùng chất lượng dịch vụ trải nghiệm mua sắm "chỉ có tại AEON".

Công ty cho hay đang và sẽ không ngừng tăng tốc, đa dạng mô hình kinh doanh và linh động mở rộng địa điểm theo từng điều kiện thực tế tại mỗi địa phương. Dự kiến vào đầu năm 2024, mô hình tinh gọn này sẽ khai trương tại khu vực TPHCM.

Chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng địa phương

Không dừng lại ở sứ mệnh cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng có giá cả hợp lý nhất, nhà bán lẻ còn mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm an tâm an toàn đến khách hàng.

Song song đó, AEON Việt Nam vẫn liên tục hành động vì mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội - môi trường cho cộng đồng địa phương.

Theo đó, AEON Việt Nam cùng các hoạt động mở rộng kinh doanh kỳ vọng sẽ mang đến sự tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành bán lẻ Việt Nam qua việc đẩy mạnh thương mại, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và hỗ trợ nguồn nhân lực địa phương phát triển chuyên môn, kỹ năng.

Với mô hình siêu thị tinh gọn tại TP Bình Dương, 200 cơ hội nghề nghiệp được AEON Việt Nam mang đến cho lực lượng lao động địa phương. Vào tháng 5/2023, AEON Bình Dương New City tổ chức Ngày hội tuyển dụng thu hút đông đảo sự quan tâm và tham dự của hơn 2.000 ứng viên.

Ngày hội tuyển dụng của AEON Bình Dương New City (Ảnh: AEON).

AEON Việt Nam đã và đang cùng các nhà cung cấp trong nước phối hợp nghiên cứu phát triển các sản phẩm nhãn hàng riêng của AEON chất lượng với giá cả hợp lý, được sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn AEON, để cung ứng đến khách hàng địa phương.

Khách hàng trải nghiệm đa dạng các sản phẩm Topvalu - nhãn hàng riêng của AEON tại khu vực siêu thị (Ảnh: AEON).

Song song đó, siêu thị AEON Bình Dương New City triển khai và giới thiệu đến người tiêu dùng các tiện ích số như tủ gửi đồ thông minh, máy chọn món tự động, quầy thanh toán nhanh (bán tự động) giúp tăng tính tiện lợi và yếu tố hiện đại trong trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Quầy thanh toán nhanh tại Siêu thị AEON Bình Dương New City (Ảnh: AEON).

Là một nhà bán lẻ, AEON đã có nhiều sáng kiến hỗ trợ, khuyến khích giúp nâng cao nhận thức cũng như hình thành thói quen tiêu dùng bền vững của khách hàng và nhân viên. Một trong số đó có thể kể đến chương trình giảm 1.000 đồng ở mỗi giao dịch không sử dụng loại túi ni lông dùng một lần dành cho khách hàng khi đến mua sắm tại các siêu thị của AEON.

Trước đó, Lễ trồng cây với chủ đề "Cánh rừng quê hương" được thực hiện vào ngày 7/7 tại Trung tâm Mua sắm SORA gardens SC do AEON Việt Nam và Becamex Tokyu phối hợp thực hiện thu hút hơn 300 người. Tổng cộng có 1.350 cây xanh từ 25 chủng loại đã được trồng sau khi qua quá trình sàng lọc tỷ mỷ dựa theo thổ nhưỡng địa phương. AEON Việt Nam mong muốn chung tay cùng cộng đồng địa phương kiến tạo nên một không gian sống trong lành và thêm nhiều cảnh quan xanh mới.