Acecook Việt Nam và ba thập kỷ góp phần mang hạnh phúc cho xã hội

Hành trình đồng hành và sẻ chia

Trong hơn 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, Acecook đã khẳng định vị thế của một thương hiệu hàng đầu. Tuy nhiên, dấu ấn của doanh nghiệp không chỉ nằm ở độ phủ sản phẩm, mà còn ở những hành động thiết thực, lan tỏa giá trị nhân văn qua nhiều dự án cộng đồng, từ giáo dục, y tế đến hỗ trợ người khó khăn.

Chiến lược phát triển này được thể hiện rõ nét qua các chương trình dài hạn, xoay quanh những chủ đề cốt lõi như giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh và truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để mỗi dự án thực sự có ý nghĩa, Acecook luôn nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng để đánh giá nhu cầu thực tế, từ đó thiết kế các chương trình phù hợp và đo lường hiệu quả chặt chẽ ở từng địa phương. Trong số đó, có thể kể đến chương trình học bổng dài hạn Acecook Happy Scholarship - dự án điển hình cho sự đầu tư bền bỉ của doanh nghiệp vào giáo dục.

Năm 2025 đánh dấu năm hành trình 10 năm của Acecook Happy Scholarship (Ảnh: Acecook Việt Nam).

Nếu Acecook Happy Scholarship tập trung bồi dưỡng tri thức thì dự án "Gói mì hạnh phúc" lại mang đến sự hỗ trợ thiết thực kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn. Khởi động từ năm 2019, chương trình hướng đến trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi tại các gia đình khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần cùng Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam lan tỏa những giá trị nhân văn. Đến nay, dự án đã mang đến hơn 85.000 thùng mì, giúp tăng khẩu phần ăn cho gần 61.000 trẻ em.

Bên cạnh đó, dự án còn trao cho các em gần 2.550 suất học bổng và gần 2.200 dụng cụ học tập, đồng thời tài trợ xây dựng 3 công trình nước sạch cho gần 4.700 em, với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Đoàn công tác trao học bổng từ dự án "Gói mì hạnh phúc" cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Trường TH và THCS Đồn Đặc (tỉnh Quảng Ninh) vào tháng 5 (Ảnh: Acecook Việt Nam).

Acecook còn mở rộng vòng tay bảo trợ dài hạn cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Nổi bật là dự án "Thả lưới ước mơ", một sáng kiến phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Với cam kết hỗ trợ 6 triệu đồng/trẻ/năm, dự án mang đến sự bảo trợ lâu dài cho 166 trẻ em là con ngư dân. Tiếp nối thành công, năm 2025, dự án tiếp tục dành kinh phí 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ thêm cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tầm nhìn bền vững: Lan tỏa giá trị từ hành động đến tư duy

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống thường nhật, Acecook còn sẵn sàng san sẻ cùng đất nước qua những thời điểm khó khăn của thiên tai và dịch bệnh. Công ty luôn đồng hành cùng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai trong khuôn khổ Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức cho học sinh và hỗ trợ kịp thời bằng hiện vật, hiện kim đến những địa phương bị ảnh hưởng.

Acecook đã và đang kiến tạo một tập thể vững mạnh từ bên trong, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng. Văn hóa này thể hiện rõ nét qua sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên. Một ví dụ điển hình là khi bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nặng nề vào năm 2024, tập thể Acecook Việt Nam đã nhanh chóng quyên góp được hơn 420 triệu đồng thông qua chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của báo Người Lao Động.

Acecook Việt Nam được vinh danh “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025” (Ảnh: Acecook Việt Nam).

Các chương trình cộng đồng của Acecook còn được kết nối chặt chẽ với hệ thống vận hành doanh nghiệp, bao gồm cả việc đào tạo nhân viên làm thiện nguyện. Đồng thời, công ty cũng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật, giúp các nhà cung cấp nâng cao năng lực quản lý chất lượng để cùng xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững.

Những nỗ lực bền bỉ của Acecook Việt Nam đã được ghi nhận. Tại Corporate Sustainability Awards 2025 (CSA 2025), Acecook được vinh danh là một trong top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam với hạng mục Hoạt động CSR tiêu biểu.

Acecook Việt Nam còn nhận giải thưởng Doanh nghiệp bền vững 2025 thuộc khối FDI do Ban giám khảo CSA 2025 bình chọn. Đây là sự công nhận cho những nỗ lực của công ty trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị), gắn kết chặt chẽ với giá trị cốt lõi 3H (Happy Consumers, Happy Society, Happy Employees - Hạnh phúc cho khách hàng, hạnh phúc cho xã hội, hạnh phúc cho nhân viên).

Ngoài ra, Acecook Việt Nam còn đón nhận giải thưởng Doanh nghiệp có trách nhiệm Châu Á (AREA) 2025. Đây là giải thưởng do Enterprise Asia tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động kinh doanh bền vững và trách nhiệm xã hội.

Bước sang giai đoạn mới với chiến lược "Cook Happiness Through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc", Acecook vẫn luôn cam kết kiến tạo những giá trị tích cực.

Với Acecook, phát triển cộng đồng không phải là một lựa chọn, mà là một phần không thể tách rời khỏi chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Sau ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam vươn mình, Acecook tin rằng hành trình này sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị lâu dài và bền vững cho xã hội.