ACB hỗ trợ hộ kinh doanh kết nối eTax Mobile

Tài khoản phải đúng tên theo giấy tờ pháp lý

Theo Thông tư 25/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc đặt tên tài khoản thanh toán đã được quy định chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu giữa ngân hàng và cơ quan quản lý.

Cụ thể, tài khoản thanh toán cá nhân phải trùng khớp hoàn toàn với họ và tên trên giấy tờ tùy thân. Đối với tổ chức, tên tài khoản bắt buộc phải thể hiện đầy đủ tên theo giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

ACB hỗ trợ hộ kinh doanh liên kết tài khoản hộ với hệ thống eTax mobile (Ảnh: ACB).

Với hộ kinh doanh, thay đổi này mang ý nghĩa trực tiếp, tài khoản sử dụng để nhận doanh thu bán hàng cần được mở và đứng tên đúng theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Việc tiếp tục sử dụng tài khoản cá nhân cho hoạt động kinh doanh có thể khiến quá trình kê khai, đối chiếu doanh thu và làm việc với cơ quan thuế phát sinh vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu đang được số hóa và liên thông.

Trước yêu cầu mới, ACB đã nâng cấp tính năng, cho phép hộ kinh doanh dùng tài khoản của hộ kết nối trực tiếp với eTax Mobile để thực hiện khai và nộp thuế. Tính đến cuối năm 2025, ngân hàng ghi nhận hơn 35.000 tài khoản kinh doanh được mở mới.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền bán hàng đang dần được tập trung về hệ thống tài chính chính thức, tạo thuận lợi cho việc kê khai theo doanh thu thực tế và triển khai hóa đơn điện tử một cách minh bạch, thống nhất.

ACB hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và giảm áp lực chi phí

Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống, ACB cũng là một trong những ngân hàng tiên phong ngược dòng giảm đến 2%/năm lãi vay cho hộ kinh doanh dựa trên cơ sở: doanh thu hằng ngày, từ quét QR code, chuyển khoản đến tiền thu cuối ngày, càng tập trung về tài khoản ACB, thì số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân càng cao, đồng nghĩa doanh thu về ACB càng nhiều thì lãi vay khách hàng phải trả càng giảm.

Đồng thời, ACB triển khai 2 chương trình hỗ trợ thiết thực, áp dụng đến hết 31/3.

ACB ưu đãi phần mềm bán hàng FinOne: Gói 0 đồng, 499.000 đồng hoặc 799.000 đồng theo điều kiện chương trình; tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số, giúp mọi giao dịch được ghi nhận ngay tại điểm bán, hạn chế sai sót khi tổng hợp doanh thu.

Ngân hàng tặng loa thông báo giao dịch Tingee trị giá 410.000 đồng cho hộ đủ điều kiện; xác nhận thanh toán tức thì bằng giọng nói, giúp kiểm soát doanh thu theo thời gian thực, đặc biệt phù hợp với mô hình có tần suất giao dịch cao.

Từ 2026, hộ kinh doanh chuyển sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế, thay vì thuế khoán như trước. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế VAT và thu nhập cá nhân nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm.

Việc chuẩn hóa tài khoản và số hóa dòng tiền không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc. Sự chủ động từ sớm sẽ giúp hộ kinh doanh giảm rủi ro, tối ưu chi phí, vận hành minh bạch và từng bước mở rộng quy mô.

Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh có thể tham khảo tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.