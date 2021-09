8 tháng đầu năm, PV GAS hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính

Dân trí Theo tin từ Tổng công ty Khí (PV GAS), trong 8 tháng đầu năm nay, Tổng công ty này đã duy trì nhịp độ sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính.

8 tháng đầu năm nay, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh với những khó khăn, thuận lợi đan xen. Trong đó, thuận lợi là giá dầu, giá LPG thị trường tăng so với kế hoạch. Tuy nhiên, khó khăn đến nhiều hơn và ngày càng trầm trọng.

Dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư tại PV GAS, ảnh hưởng mạnh trong tháng 7, 8/2021. Nhu cầu/huy động khí của khách hàng điện ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước (chỉ đạt 75% kế hoạch của Petrovietnam, bằng 84% năm 2020; khu vực Đông Nam Bộ đạt 86,2%, Tây Nam Bộ đạt 72,4% kế hoạch huy động khí cho sản xuất điện của Bộ Công Thương).

Nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm 35-40% đối với LPG và 25-30% đối với khí thấp áp, CNG so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát lần 4, do nhiều khách hàng dừng, giảm sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, một số sự cố thượng nguồn phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của PV GAS, cùng với việc Việt Nam đang từng bước thực hiện thị trường năng lượng cạnh tranh nên một số chủ trương, cơ chế chính sách liên quan lĩnh vực khí cũng như các vấn đề liên quan đến phê duyệt cước phí có nhiều quan điểm khác nhau, làm phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Trong bối cảnh đó, PV GAS đã nỗ lực đảm bảo mọi hoạt động an toàn, cấp khí liên tục; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng kinh doanh LPG (126% kế hoạch) và tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm 2020; Đưa vào vận hành thành công kho nổi chứa LPG lạnh tại Thái Bình, tạo đà phát triển, chiếm lĩnh thị trường miền Bắc.

PC GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch (10-36%) tất cả các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách) và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020 (tăng 3-17%), là đơn vị chiếm tỷ trọng lợi nhuận cao nhất trong các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (đóng góp khoảng 24% tổng lợi nhuận của Tập đoàn).

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm nay, PV GAS ước đạt tổng doanh thu gần 52 nghìn tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch 8 tháng; Lợi nhuận trước thuế đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch 8 tháng; Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,7 nghìn tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch 8 tháng; Nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch 8 tháng.

Trong 8 tháng đầu năm nay, PV GAS đã thực hiện tiết giảm chi phí trên 325 tỷ đồng và thực hiện trên 200 tỷ đồng an sinh xã hội và đóng góp vào quỹ vacxin phòng Covid-19 của Chính phủ; Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu/huy động khí của khách hàng điện ở mức thấp; nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm mạnh, dẫn đến sản lượng khí vào bờ, tiêu thụ không hoàn thành kế hoạch 8 tháng và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Một số đầu việc liên quan đến các dự án đang triển khai có nguy cơ chậm tiến độ do dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến quá trình xem xét của các cơ quan chức năng, hạn chế trong việc di chuyển và huy động nguồn nhân lực, vật tư thiết bị. Ngoài ra, công tác tái cấu trúc một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn.

Dự báo 4 tháng cuối năm nay vẫn còn nhiều yếu tố bất định và không thuận lợi: một số tổ chức dựa trên các kịch bản kiểm soát dịch Covid-19 để đưa ra các mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam 4 tháng cuối năm đều ở mức thấp so với 6 tháng đầu năm, đặc biệt là quý III và đầu quý IV/2021.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc trở lại hoạt động bình thường mới khó khả thi; nhu cầu khí, sản phẩm khí tiếp tục ở mức thấp so với 6 tháng đầu năm, thị trường LPG trong nước có sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn cung từ các nhà cung cấp lớn...

Trước tình hình đó, PV GAS xác định sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe người lao động - vừa đảm bảo hoạt động liên tục. Trong đó, PV GAS sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả; nỗ lực tìm kiếm các nguồn vắc xin để toàn bộ cán bộ, công nhân viên sớm được tiêm đầy đủ 2 liều nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh do Covid-19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

PV GAS cho biết sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho người lao động trong các khu cách ly tập trung an toàn/thực hiện phương châm 3 tại chỗ; đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến, làm việc từ xa/tại nhà, ký số,...

Trong hoạt động sản xuất, PV GAS tiếp tục thực hiện ấn định, điều độ linh hoạt, hiệu quả; duy trì hệ thống công trình khí hoạt động ổn định, an toàn, sẵn sàng cấp khí ở lưu lượng cao khi được huy động; đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho công trình khí, đặc biệt trong giai đoạn bảo dưỡng sửa chữa/dừng khí...

Bên cạnh đó, PV GAS tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp về: kinh doanh, đầu tư xây dựng, tái cấu trúc, quản trị..., nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao. Dự kiến hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng LPG (đạt trên 114% kế hoạch) và toàn bộ các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách).

Trường Thịnh