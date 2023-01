6 năm hình thành và phát triển của Đầm bầu Bonna

Khoảng 10 năm trở lại đây, thời trang dành cho bà bầu đã được chú ý và đầu tư hơn. Nếu như trước đó, để tìm một mẫu váy bầu ưng ý và hợp thời trang không dễ, các mẹ bầu thường chỉ có lựa chọn là các mẫu váy buộc dây tối giản, thì thị trường hiện đã xuất hiện đa dạng các thiết kế váy bầu hiện đại, bắt trend.

Bộ sưu tập Xuân Như Ý 2023 mới nhất (Ảnh: Bonna).

Được thành lập từ năm 2016 bởi CEO Hoàng Thị Hải, trải qua 6 năm không ngừng thay đổi và cải tiến, Bonna cho biết hãng đã trở thành một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu trong việc thiết kế những mẫu váy bầu thanh lịch, trẻ trung, năng động, đón đầu xu hướng thời trang dành cho mẹ bầu.

Những thuận lợi trên đường phát triển

Là một người phụ nữ, một người mẹ, CEO của đầm bầu Bonna cho biết bản thân thấu hiểu cảm giác tự ti về ngoại hình của các mẹ bầu. Vì thế Bonna đã nghiên cứu và cho ra đời những dòng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu mà khách hàng đang cần tới.

"Với dòng sản phẩm luôn theo kịp xu hướng, kiểu dáng hiện đại, màu sắc bắt mắt, thương hiệu đầm bầu Bonna trở thành cái tên được săn đón và dần có chỗ đứng trên thị trường. Không chỉ riêng các mẹ bầu, mà các khách hàng big size hay yêu thích sự thoải mái, năng động cũng ưu tiên lựa chọn", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Mẫu thiết kế mới nhất của Đầm bầu Bonna lấy cảm hứng từ những bông xuân với gam màu nhẹ nhàng (Ảnh: Bonna).

Vượt qua khó khăn

Đại diện của Bonna cho hay khi mới ra mắt, đầm bầu Bonna đã mất nhiều thời gian, công sức và chi phí để có thể tìm ra bảng size lý tưởng nhất với vóc dáng bà bầu Việt Nam. "Từ những người đứng đầu, đến bộ phận thiết kế, nhân viên bán hàng đã nghiên cứu, khảo sát từ hàng nghìn khách hàng để ra được những sản phẩm phù hợp nhất", vị này chia sẻ.

Năm 2019, Covid-19 gây tác động đến toàn bộ các mặt kinh tế, xã hội,… Đầm bầu Bonna cũng chịu ảnh hưởng từ đại dịch khi toàn bộ hệ thống vận tải bị đình trệ, hàng gửi đi không thể giao tới tay cho khách, đơn hàng quá lâu khách từ chối nhận. Hệ thống xưởng may cũng gặp nhiều khó khăn trong khâu sản xuất, thợ may phải giãn cách và thay phiên nhau làm việc do mắc Covid-19, vải vóc hay phụ kiện khó nhập về thêm,…

Trong thời gian Hà Nội phong tỏa để giãn cách, đầm bầu Bonna đã phải ngừng lại hoạt động bán hàng trực tiếp, thay vào đó, nghiên cứu và đưa ra thêm những pháp bán hàng hiệu quả hơn, tiết kiệm tối đa chi phí để giá thành sản phẩm được hợp lí nhất, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Thiết kế mặc du xuân cho khách hàng, với họa tiết trang nhã, năng động (Ảnh: Bonna).

Hiện tại Đầm bầu Bonna phát triển trên nhiều nền tảng, các sàn thương mại điện tử, nhờ vậy khách hàng ở xa cũng có thể mua hàng một cách tiện lợi mà không cần đến trực tiếp. Để đảm bảo quyền lợi và mang đến trải nghiệm tối nhất cho các khách hàng đặt hàng online, Bonna cho hay hãng có chính sách bảo hành sản phẩm trọn đời, giúp tạo nên một tâm lý tin thoải mái và tin tưởng đặt hàng cho khách mua sắm trực tuyến.

Mẫu thiết kế kiểu dáng thanh lịch và duyên dáng, phù hợp dự tiệc và đi chơi phố (Ảnh: Bonna).

Với Bonna, 2022 là một năm đầy thử thách và cơ hội khi dịch bệnh vừa kết thúc, cuộc sống đã dần trở lại bình thường. Nắm bắt được thời cơ và với sự nỗ lực của mình, Đầm bầu Bonna khẳng định đã đổi mới phong cách, bứt phá để đạt được những thành tựu mới, với mục tiêu trở thành thương hiệu đầm bầu cao cấp số 1 tại Việt Nam.