581 doanh nghiệp đạt chuẩn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Sáng 31/3, Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao (BSA) đã công bố 581 doanh nghiệp (trong tổng số 4.400 cái tên được người tiêu dùng lựa chọn) đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026. Kết quả này được gần 22.000 người tiêu dùng cùng 39 sở ngành thuộc 23 tỉnh, thành phố bình chọn, thông qua hơn 4.000 điểm bán lẻ.

Ghi nhận cho thấy, các doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm văn phòng phẩm, hàng gia dụng, mũ bảo hiểm, mỹ phẩm thiên nhiên đến các mặt hàng thực phẩm như mật ong, đường thốt nốt…

Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng khắt khe, không chỉ chất lượng sản phẩm được đảm bảo mà các yếu tố về minh bạch thông tin, an toàn sản phẩm và thân thiện với môi trường cũng ngày càng hiện diện rõ trong từng gian hàng. Điều này chứng tỏ yêu cầu của thị trường không chỉ dừng lại ở chất lượng, mà đã mở rộng sang các tiêu chí về trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững.

Khách tham quan quốc tế ghé xem và mua sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao (Ảnh: BSA).

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM - chia sẻ: Thành phố luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực trung tâm của sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, Thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số trong giai đoạn tới.

"Để đạt được điều này, Thành phố đã và đang quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững”, ông Thạnh nói.

Ông Lê Xuân Khuê - Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao - cho biết bài học lớn nhất của doanh nghiệp chất lượng cao sau 30 năm vẫn là niềm tin của người tiêu dùng. “Người tiêu dùng Việt Nam không dễ dãi. Họ rất hiểu biết và rất khắt khe. Nhưng chính sự khắt khe đó đã giúp hàng Việt ngày một tốt hơn”, ông nói.

Về phía doanh nghiệp, đại diện các đơn vị cho biết sự ghi nhận của người tiêu dùng qua chương trình đã giúp họ xây dựng niềm tin vững chắc tại thị trường trong nước và từng bước mở rộng ra khu vực.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà sáng lập công ty Vườn nhà mình - chuyên dòng sản phẩm từ chùm ngây - cho biết hiện các sản phẩm của hãng bán rất chạy tại nước ngoài. Trong đó, sản phẩm mì chùm ngây được thị trường Nhật Bản ưa thích, còn dòng mỹ phẩm serum thì rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc.