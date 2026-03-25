5 cách người giàu quản lý tiền chúng ta có thể học ngay

Nhiều người lầm tưởng con đường làm giàu bắt buộc phải xuất phát từ vạch đích hoặc phải chắt bóp từng đồng. Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Đã đến lúc chúng ta cần ngừng thần tượng hóa sự giàu có một cách mù quáng và học cách giới tinh hoa thực sự quản lý dòng tiền.

Dưới đây là 5 nguyên tắc cốt lõi mà người giàu thực sự áp dụng và cách chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay.

Sự giàu có thực sự không đến từ may mắn hay do "keo kiệt" mà ở tư duy, hệ thống và việc tập trung vào điều quan trọng nhất

Nắm rõ "từng con số" trong tài chính cá nhân

Theo CNBC, triệu phú Ramit Sethi nhấn mạnh bước đầu tiên để làm giàu là phải hiểu rõ các con số của mình. Chỉ cần bạn biết chính xác mình kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm, bạn đã đi trước rất nhiều người.

Thực tế đáng ngạc nhiên là có tới 50% các cặp đôi không nắm được tổng thu nhập gia đình. Thậm chí, 90% những người đang đi vay lại không biết chính xác số nợ của mình là bao nhiêu. Nhóm người này thường dễ bị cuốn vào nỗi lo lặt vặt như giá xăng tăng hay mớ rau đắt đỏ. Thế nhưng, đó không phải là yếu tố quyết định việc bạn có thể tự do tài chính hay không.

Thay vào đó, người giàu luôn trả lời được 7 câu hỏi cốt lõi. Họ biết rõ thu nhập, khoản nợ, tỷ lệ tiết kiệm, tỷ lệ đầu tư và chi phí nhà ở chiếm bao nhiêu phần trăm. Họ cũng xác định rõ muốn chi nhiều hơn hay ít hơn cho điều gì và quan điểm cá nhân về tiền bạc.

Hiểu rõ bức tranh tài chính là bước đệm vững chắc để xác định hành động tiếp theo.

Xây dựng hệ thống tự động, bỏ qua "ý chí"

Khi đã nắm rõ các con số, bí quyết tiếp theo là đừng bao giờ dựa vào ý chí. Tờ Medium dẫn lời vị triệu phú cho biết, ý chí của con người rất dễ cạn kiệt khi ốm đau, mệt mỏi hay khi con cái quấy khóc.

Người giàu không bao giờ đặt cược tương lai tài chính của mình vào những cảm hứng nhất thời. Thay vì cố bám vào một bảng ngân sách cứng nhắc, họ thiết lập một hệ thống tự động hóa hoàn toàn. Từ việc trích lập quỹ hưu trí, chuyển khoản định kỳ sang tài khoản tiết kiệm, đến việc đầu tư hay thanh toán hóa đơn, tất cả đều tự vận hành.

Họ còn tự đặt ra những "luật ngầm" cho bản thân để hệ thống hoạt động trơn tru. Ví dụ, họ luôn quy định trích một phần tiền thưởng cuối năm để đầu tư, phần còn lại mới dùng để tận hưởng. Nhờ đó, tài sản của họ vẫn âm thầm tăng trưởng ngay cả khi động lực cá nhân sụt giảm.

Lập kế hoạch từ rất sớm và rất xa

Cuộc sống luôn tiềm ẩn những ngã rẽ bất ngờ, nhưng giới nhà giàu luôn đi trước một bước. Họ không chỉ chuẩn bị sẵn một quỹ dự phòng khẩn cấp, mà còn vẽ ra một lộ trình dài hạn rõ ràng cho cuộc sống.

Theo CNBC, phần lớn đám đông thường không biết nên tiết kiệm hay đầu tư bao nhiêu. Họ chọn đại một con số, làm theo bản năng rồi sống trong cảm giác tội lỗi suốt hàng chục năm. Ngược lại, người thành công luôn xác định rõ mục tiêu như nghỉ hưu ở tuổi 60, tự do tài chính ở tuổi 40 hay khởi nghiệp vào năm tới.

Từ những mục tiêu lớn đó, họ xây dựng mốc thời gian cụ thể và để tiền bạc phục vụ cho kế hoạch này. Thay vì "trôi theo dòng đời", họ chủ động thiết kế tương lai của chính mình. Kế hoạch càng chi tiết, rủi ro tài chính càng được kiểm soát hiệu quả.

Sống theo nguyên tắc 80/20

Quy tắc 80/20 là kim chỉ nam không thể thiếu trong tư duy tài chính của giới tinh hoa. Theo Medium, họ thấu hiểu một chân lý kinh doanh kinh điển: 80% kết quả tài chính đến từ 20% nỗ lực cốt lõi.

Họ tuyệt đối không lãng phí thời gian để đắn đo những khoản chi lặt vặt. Nếu bạn chỉ chăm chăm tiết kiệm vài USD cho cốc cà phê mỗi sáng, bạn đang tự loại mình khỏi "cuộc chơi lớn". Thay vào đó, người giàu dồn toàn lực cho những quyết định mang tính bước ngoặt.

Đó có thể là một cuộc đàm phán tăng lương quyết liệt với sếp hoặc chiến lược tối ưu hóa chi phí mua nhà, thuê nhà. Những bước đi này có thể mang lại giá trị hàng chục nghìn USD, vượt xa việc chắt bóp từng đồng lẻ tẻ. Tập trung vào bức tranh lớn giúp họ nhân bản tài sản với tốc độ vượt trội.

Ưu tiên giá trị thực, không nhìn vào chi phí

Một ngộ nhận phổ biến là người giàu luôn tìm cách mua đồ rẻ nhất để giữ tiền. Thế nhưng, ông Ramit Sethi khẳng định họ không chỉ nhìn vào chi phí, mà điều họ thực sự quan tâm là giá trị nhận lại.

Chọn phương án rẻ tiền nhất không phải lúc nào cũng là nước đi khôn ngoan. Ví dụ, thay vì tự mò mẫm tập thể dục miễn phí trên mạng, họ sẵn sàng chi tiền thuê huấn luyện viên cá nhân. Kết quả mang lại là sự tối ưu về thời gian, tránh được những bực dọc không đáng có và đạt hiệu quả cao hơn hẳn.

Họ dùng tiền để mua lại thứ quý giá nhất, đó là thời gian và chuyên môn. Nguyên tắc ở đây rất rõ ràng: Sẵn sàng vung tiền cho những điều thực sự quan trọng, mang lại lợi ích lâu dài. Đồng thời, họ cắt bỏ không thương tiếc những thứ vô bổ không tạo ra giá trị.