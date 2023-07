4 lý do nên mua điều hòa ngay lúc này

Tháng 6 vừa qua, người dân tại miền Bắc và Bắc Trung bộ đã trải qua những ngày hè được đánh giá là khắc nghiệt nhất trong nhiều năm với nhiều điểm ghi nhận nhiệt độ lên tới 44 độ C. Chính vì thế, nhiều người với quan niệm không dùng điều hòa đã phải bỏ cuộc và mua điều hòa cho nhu cầu làm mát.

Nhiệt độ có xu hướng tăng

Theo báo cáo của tổ chức môi trường thế giới WMO, nhiệt độ bề mặt của trái đất trong giai đoạn 2023 - 2027 có thể tăng 1,1 - 1,8 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1850 - 1900. Riêng tại Việt Nam, Báo cáo Gemmes Việt Nam dự đoán cho tới giữa thế kỷ 21 nền nhiệt sẽ có thể tăng 1,9±0,81⁰C (so sánh với thời kỳ 1986-2005) và tăng 4,18±1,57⁰C vào cuối thế kỷ này.

Do đó, thời tiết sẽ ngày càng nắng nóng là xu hướng tất yếu hiện nay và mức nhiệt 40 - 45 độ C có thể sẽ là mức phổ biến trong thời gian tới. Với mức nhiệt độ cao như vậy, điều hòa là thiết bị có tác dụng làm mát hiệu quả nhất.

Điều hòa là thiết bị làm mát duy nhất hữu hiệu trong thời tiết tới 39 - 40 độ C (Ảnh: Daikin).

Không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, điều hòa còn giúp làm tăng năng suất lao động. Do đó, không chỉ các gia đình mà chính các doanh nghiệp, chủ xưởng sản xuất cũng tìm cách trang bị hệ thống điều hòa cho nơi làm việc của công nhân để tăng hiệu quả làm việc.

Điều hòa không còn là thiết bị xa xỉ

Nếu như chỉ 5 - 10 năm trước đây, chỉ các "gia đình có điều kiện" mới có thể sắm sửa điều hòa thì hiện tại, với sự tham gia của nhiều thương hiệu mới, giá của thiết bị làm mát này chỉ tương đương với một chiếc smartphone. Casper, Nagakawa, Comfee… đã khiến sân chơi điều hòa trở nên sôi động hơn nhờ các sản phẩm giá rẻ chưa từng có.

Dòng điều hòa inverter 9000 BTU Casper TC-09IS35 có giá bán chỉ từ 5,5 triệu đồng (Ảnh: Websosanh)

Trong tầm giá khoảng 5 triệu đồng, người sử dụng có nhiều lựa chọn điều hòa 9000 BTU inverter tiết kiệm điện cho các phòng nhỏ dưới 15m2. Phần lớn các điều hòa dân dụng cho phòng khách, phòng ngủ gia đình đều ở tầm giá dưới 15 triệu đồng.

Qua giai đoạn đỉnh điểm quá tải mua điều hòa

Theo dữ liệu thống kê từ Websosanh, lượng người dùng quan tâm tới điều hòa trong tháng 6/2023 tăng 55% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là thời kỳ cao điểm của nắng nóng, tuy nhiên hiện tại xu hướng này đang tạm giảm và cũng là thời điểm tốt để khách hàng mua điều hòa mới.

Lượt quan tâm tới sản phẩm điều hòa hè 2022 - 2023 trên Websosanh (Ảnh: Websosanh)

Khảo sát thực tế tại các cửa hàng, siêu thị điện máy thì lượng người mua điều hòa thời điểm này nhiều nhưng không bị quá tải. Chính vì thế, khách hàng mua điều hòa có thể sẽ được giao hàng và lắp đặt nhanh chỉ trong vài giờ.

Hơn thế nữa, hiện tại nhiều nơi bán cũng đang ra các chương trình khuyến mãi giảm giá điều hòa, tặng thêm cả chi phí nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa. Do đó, người sử dụng cũng có thể mua được điều hòa giá rẻ nhất mà các vấn đề về lắp đặt cũng được đảm bảo.

Điều hòa cũ làm lạnh kém và tốn điện

Theo khuyến cáo của Energy Star (Hoa Kỳ), điều hòa nên được thay mới sau mỗi 10 năm. Nguyên nhân là các dòng điều hòa cũ sẽ gặp các vấn đề về hiệu quả làm mát, về khả năng lọc không khí, và có thể khiến lượng điện năng tiêu thụ cho nhu cầu làm mát tăng 20% so với các dòng điều hòa mới.

Tại Việt Nam, nhiều người có thói quen sử dụng đến hỏng chứ ít khi thay mới sản phẩm định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Điều này dẫn tới việc vừa khiến kém hiệu quả, tốn điện hơn, trong khi các dòng điều hòa cũ sử dụng gas lạnh R22 thậm chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường.

Chính vì thế, khách hàng nên cân nhắc chuyển qua một chiếc điều hòa thế hệ mới với việc trang bị gas lạnh R32, kèm công nghệ inverter giúp đảm bảo hiệu quả làm mát tốt hơn, nhiều chức năng hiện đại và tiết kiệm tiền điện hàng tháng.

Một số model điều hòa inverter thế hệ mới 2023 mà người sử dụng có thể cân nhắc như Điều hòa Panasonic 9.000 BTU inverter CU/CS-PU9ZKH-8M (giá từ 8,35 triệu đồng), Daikin 12.000 BTU inverter ATKF35XVMV (giá từ 12 triệu đồng), Casper 12.000 BTU inverter TC-12IS35 (giá từ 6 triệu đồng)…